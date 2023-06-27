الثلاثاء, يونيو 27, 2023
الرئيسيةالهدهداليوم ليس وقفة عرفات بهذه الدول.. المغرب الوحيد عربيا والعيد الخميس
الهدهد

اليوم ليس وقفة عرفات بهذه الدول.. المغرب الوحيد عربيا والعيد الخميس

تحديد يوم عرفة يمكن أن يختلف من بلد إلى آخر حسب رؤية الهلال في منطقة ما وحسب موعد عيد الأضحى في ذلك البلد، وفي المحصلة فإن يوم عرفة مرتبط ببداية أول يوم في شهر ذي الحجة ونهايته

كتب فهمي الورغمي
اليوم ليس وقفة عرفات بهذه الدول.. المغرب الوحيد عربيا والعيد الخميس
اليوم ليس وقفة عرفات في المغرب
- Advertisement -

وطن- على عكس كلّ الدول العربية، يحتفل المغرب بعيد الأضحى بعد غدٍ، الخميس، حسب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي أفادت في بيان بتاريخ 18 يونيو الجاري، أن فاتح ذي الحجة كان يوم الثلاثاء، الموافق 20 يونيو الجاري.

وبناء على ذلك، يعني أن عيد الأضحى بالمملكة سيكون يوم 10 ذي الحجة، الذي سيُوافق تاريخ الخميس 29 يونيو الجاري؛ حسب التقويم الميلادي.

وبالمثل أيضاً، يعني بيان الأوقاف المغربية أن يوم عرفة، سيكون غداً، الأربعاء، على خلاف جلّ الدول الإسلامية (ماعدا ماليزيا وبروناي وإندونيسيا) التي احتفلت اليوم، الثلاثاء، بيوم عرفة.

هل لكلّ بلد يوم عرفة خاصّ به؟

والصواب أن تحديد يوم عرفة يختلف باختلاف المطالع، حسب إجابة الشيخ ابن عثيمين على سؤال مماثل في مدونة موقع “المكتبة الشاملة“.

- Advertisement -

فمثلاً إذا كان الهلال قد رؤي بمكة، وكان هذا اليوم هو اليوم التاسع، ورؤي في بلد آخر قبل مكة بيوم وكان يوم عرفة عندهم اليوم العاشر فإنه لا يجوز لهم أن يصوموا هذا اليوم لأنه يوم عيد.

وكذلك لو قدر أنه تأخرت الرؤية عن مكة وكان اليوم التاسع في مكة هو الثامن عندهم، فإنهم يصومون يوم التاسع عندهم الموافق ليوم العاشر في مكة.

وأضاف الشيخ ابن عثيمين: هذا هو القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ” إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا ” وهؤلاء الذين لم يُر في جهتهم لم يكونوا يرونه، وكما أن الناس بالإجماع يعتبرون طلوع الفجر وغروب الشمس في كل منطقة بحسبها، فكذلك التوقيت الشهري يكون كالتوقيت اليومي.

اليوم ليس وقفة عرفات في المغرب
اليوم ليس وقفة عرفات في المغرب

المغرب ليست الأولى أو الوحيدة

قرار الأوقاف المغربية بإعلان يوم، الخميس 29 يونيو، عيداً للأضحى وإن أثار الكثير من اللغط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه لا يجعل من المملكة المغربية معزولة في قرارها أو الأولى في اتخاذه.

إذ سيحتفل المسلمون في ماليزيا وبروناي وإندونيسيا بعيد الأضحى المبارك، يوم الخميس 29 يونيو، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية في الدول الثلاثة.

ومعروف أن السبب في الاختلاف بين الدول العربية والإسلامية في تحديد موعد مُوحد ليوم عرفة ومن وراءه يوم العيد، يعود إلى كون بعض البلدان تعتمد على الرؤية بالعين المجردة للهلال، وأخرى لا يُكتفى فيها برؤية شخص واحد أو شخصين خاصة إذا كان الجو صحواً.

بينما تعتمد دول كثيرة على الحساب الفلكي، في حين تزاوج بعض الدول بين الرؤية والحساب.

المصدرفيسبوك، تويتر، موقع المكتبة الشاملة، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

حاج مصري مات واقفا على عرفات.. هكذا نعاه ابنه وشهادات مؤثرة لجيرانه

الهدهد

دعاء على بشار الأسد من فوق جبل عرفات.. هل يعتقل ابن سلمان صاحبه؟

الهدهد

أحدث مقاطع هروب عجول العيد 2023.. ما فعله أحدهم وسط السيارات لا يُصدق

الهدهد

خروف يلقي بنفسه من الشرفة هربا.. كُتب له عمر جديد (فيديو)

الهدهد

بعد وقوفهم بعرفة.. عدد الحجاج الرسمي لعام 2023 ومن أين قدموا؟

الهدهد

أبرزها في المغرب والجزائر.. خطف خروف العيد وأغرب عادات عيد الأضحى

حياتنا

“لبيك اللهم لبيك” فيديو جبل عرفات يكتسي بالأبيض ونداء 2.5 مليون حاج يعانق السماء

الهدهد

لبيك اللهم لبيك.. مكة والمشاعر المقدسة من الفضاء كما رصدها النيادي

الهدهد

مفاجأة صادمة بشأن الطريقة المشهورة في تقسيم الأضحية (فيديو)

الهدهد

هل يجوز إعطاء الجزار أجرته من الأضحية؟.. عثمان الخميس يجيب (فيديو)

الهدهد

هل تجوز التضحية بالحوت أو الفرس في عيد الأضحى؟

حياتنا

مريم الدباغ تريد بلوغ يوم عرفة بالبيكيني (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

حاج مصري مات واقفا على عرفات.. هكذا نعاه ابنه وشهادات مؤثرة لجيرانه

دعاء على بشار الأسد من فوق جبل عرفات.. هل يعتقل ابن سلمان صاحبه؟

أحدث مقاطع هروب عجول العيد 2023.. ما فعله أحدهم وسط السيارات لا يُصدق

خروف يلقي بنفسه من الشرفة هربا.. كُتب له عمر جديد (فيديو)

“ليس لكسب التعاطف”.. مؤثرة جزائرية تبث فيديو صادما وتبكي

انفجرت في جزء من الثانية.. فيديو يحاكي النهاية المأساوية للغواصة تيتان

مروع وكارثي.. طالب عراقي يشق رأس معلمه بعدما منعه من الغش

بعد وقوفهم بعرفة.. عدد الحجاج الرسمي لعام 2023 ومن أين قدموا؟

أبرزها في المغرب والجزائر.. خطف خروف العيد وأغرب عادات عيد الأضحى

“الفودكا” سر تربية كيم كارداشيان .. نصيحة غير متوقعة من والدتها!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC