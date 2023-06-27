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أحدث مقاطع هروب عجول العيد 2023.. ما فعله أحدهم وسط السيارات لا يُصدق

هروب عجول العيد 2023.. تنتشر فيديوهات هروب العجول في عيد الأضحى بشكل كبير كل عام، ويبحث عنها النشطاء خصيصا عبر مواقع التواصل نظرا لما تحويه من مشاهد كوميدية

كتب فهمي الورغمي
أحدث مقاطع هروب عجول العيد 2023.. ما فعله أحدهم وسط السيارات لا يُصدق
هروب عجول العيد
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وطن- تنتشر حوادث هروب العجول في المدن المصرية من إسطبلاتها من الشاحنات التي تُقلها، قبل أيام من عيد الأضحى، في مشاهد يراها البعض طريفة ويصفها البعض الآخر بـ الغريبة.

مؤخرا، تداول ناشطون مقاطع فيديو على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي تظهر عجلاً يهرب من أصحابه ويجتاح الشوارع الحيوية في القاهرة قبل ساعات قليلة من عيد الأضحى المبارك.

وتفاعل الكثيرون مع الفيديو المضحك والغير مألوف، مما أثار الدهشة والاستغراب. ويستعد رواد السوشيال ميديا من الآن لمقاطع هروب عجول العيد 2023 ويدعون لتجميعها عبر وسم موحد لسهولة الوصول إليها.

هروب عجل في شوارع القاهرة

وفقًا للفيديو، يظهر العجل وهو يركض بين السيارات المارة في أحد شوارع القاهرة، بينما يحاول أصحابه اللحاق به وإعادته إلى مكانه. يمكن رؤية محاولاتهم اليائسة للإمساك به بينما يتجاوز عجل المركبات ويتلاعب بأصحابه بطريقة كوميدية.

ويظهر مالكو العجل، رفقة عدد من المارة، وهم يهرولون وراءه بألواح خشبية، في محاولة لإخافته وإعادته للشاحنة التي هرب منها.

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لاقى الفيديو تفاعلاً كبيرًا من المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أبدى الكثيرون إعجابهم ودهشتهم من ذكاء العجل وسرعته في الهروب.

تداول الناس الفيديو بروح الفكاهة والبهجة، وعبّروا عن تعاطفهم مع أصحاب العجل الذين واجهوا تحديًا غير متوقع في الشوارع المزدحمة لاسترجاعه.

هروب عجول العيد
هروب عجول العيد

هروب عجول العيد 2023

وبمناسبة مقاطع هروب عجول العيد 2023 التي ينتظرها الجميع في الدول العربية كل عيد أضحى، بدأت بعض هذه المقاطع تنتشر حتى قبل بداية العيد، غدا الأربعاء.

وفي هذا السياق تداول ناشطون بمواقع التواصل، مقطعا وثق هروب عجل في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وظهر حشد كبير من الناس يطاد العجل الهائج في الشوارع بعدما فقدوا السيطرة عليه.

وينتظر رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه المقاطع الخاصة بهروب عجول العيد 2023، في كل عام مع بداية عيد الأضحى المبارك، حيث تستمر لأسابيع مسار للتندر والسخرية بين النشطاء، وتلقى تفاعلا كبيرا.

هروب عجول العيد 2023
هروب عجول العيد 2023

الإقبال على اللحوم الحمراء في مصر

يبلغ حجم استهلاك المصريين سنوياً نحو 1.3 مليون طن لحوم حمراء، يجري استيراد 40 في المئة منها، فيما وصل عدد رؤوس الثروة الحيوانية إلى 7.5 مليون رأس ماشية بنهاية 2022، بحسب بيانات لوزارة الزراعة المصرية للعام الماضي.

وتراجع نصيب المواطن المصري من اللحوم الحمراء من 10.7 كيلوغرام عام 2017 إلى 7.8 كيلوغرام في 2020، بينما ارتفع نصيب الفرد من اللحوم البيضاء والدواجن من 10 كيلوغرامات عام 2017 إلى نحو 15.2 كيلوغرام عام 2020.

ومع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، من المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد المصري من اللحوم الحمراء إلى معدلات قياسية، خاصة مع دعوات الحكومة للتوجه نحو اللحوم البيضاء.

المصدريوتيوب، تويتر، فيسبوك، رصد وتحرير وطن

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