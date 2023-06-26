هالة صدقي في رد مفاجئ على سيدة مغربية دعتها إلى اعتناق الإسلام (شاهد)

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وطن– فاجأت الفنانة المصرية هالة صدقي، متابعيها بطريقة ردها على متابعة مغربية، دعتها إلى اعتناق الدين الإسلامي.

جامع الحسن

وفي التفاصيل، نشرت هالة صدقي عبر حسابها على “انستجرام“، صورة لها أثناء زيارتها إلى جامع الحسن الثاني، وهو أحد الجوامع التاريخية في المغرب.

وعلقت هالة صدقي على الصورة: “جامع الحسن الثاني اكبر ثالث جامع في العالم بعد مكه والمدينه علي البحر بيتفتح والارضيه مجهزه للتدفئة والنجف ايطالي والباب فولاذ”.

لكن إحدى متابعات هالة صدقي، وجهت لها رسالة ونصيحة قائلة: “عزيزتي سيدة هالة الله يهديكِ للإسلام، والله أطلب لك الهداية.. لأنك عزيزة وغالية، والله يهدينا ويهدي جميع الناس”.

“الدين محبة وحب”

أما المفاجأة أن هالة صدقي ردت عليها قائلة: “أنا بحب ربنا وكل الرسل بحترم رسالتهم، لأنها في الآخر لحب ربنا.. وأتمني كل الناس تحب وتحترم اختيارات بعض لأن الدين محبة وحب”.

وسبق أن تحدثت هالة صادق عن تغيير ديانتها من أجل الحصول على الطلاق من سامح سامي.

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طلاق هالة صدقي

وقالت “هالة صدقي” في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج “الحكاية”: “طليقي ذهب وغير ملته. وهذا ساعدني على الحصول على الطلاق المدني”.

وأضافت هالة صدقي: “بعد تغيير الملة أنا اتطلقت وفقًا للشريعة الإسلامية.. وهذا الطلاق مدني. ولكن الطلاق الكنسي لابد أن يكون في الكنيسة. والمجني عليه هو الذي يحصل على تصريح للزواج ولن أذهب في هذا المشوار”.

وقضت محكمة أسرة قصر النيل، بطلاق الفنانة هالة صدقي رسميًا من زوجها سامح سامي. بعد أن حكمت لها المحكمة بكل القضايا المتبادلة، وأغلقت المحكمة هذا الملف نهائيًا.

زغاريد

واستقبلت هالة صدقي خبر طلاقها بالزغاريد، حيث ظهرت في فيديو عبر حسابها على “انستجرام”، وهي تصفف شعرها وتغني وتطلق زغرودة، تعبيراً عن فرحتها.

وكان زوج هالة صدقي قد أعلن في إبريل الماضي، تطليقَه زوجته رسمياً، بعد سلسلة طويلة من الخلافات التي وصلت إلى ساحات المحاكم، وإنكاره نسب نجليه، وتوقّفهما عن العيش معاً منذ فترة.