الإثنين, يونيو 26, 2023
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حياتنا

نسرين طافش برفقة زوجها على الشاطئ بالمايوه وحركة إغراء مثيرة! (شاهد)

نسرين طافش أظهرت أنها تقضي وقتا ممتعا مع زوجها في الساحل الشمالي

كتب سالم حنفي
نسرين طافش وزوجها
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وطن – كشفت الفنانة السورية نسرين طافش عن مكان قضائها أجازة عيد الأضحى المبارك برفقة زوجها الطبيب المصري، شريف شرقاوي، وذلك بعد أيام قليلة فقط من فضح طليقته السابقة له.

ونشرت نسرين طافش عبر خاصية “الاستوري” على صفحتها على “انستغرام” صورة لها مع زوجها في الساحل الشمالي بجمهورية مصر العربية.

ووضعت نسرين طافش لمساتها على الصورة، حيث حاولت إغراء متابعيها بإظهار ساقيها فقط هي وزوجها، حيث كانا يجلسان على الشاطئ في جلسة راحة واستمتع بلحظة الغروب بعد السباحة.

صورة نسرين طافش التي كشفت فيها ساقيها حتى فخذيها، تظهر بأن الفنانة كانت ترتدي “المايوه” على الشاطئ، ويبدو أنها تحاشت إظهار نفسها به خوفا وخشية من ردة فعل متابعيها.

نسرين طافش وزوجها على الساحل الشمالي
نسرين طافش وزوجها على الساحل الشمالي في مصر

طليقة زوج نسـرين طافش تفضحه

وتأتي هذه الصورة والتي تعكس عدم اكتراثها هي وزوجها بالفضيحة التي فجرتها شيرين بكير، طليقة شريف الشرقاوي، التي بعثت قبل أيام برسائل استغاثة مما سمّته “بطش طليقها”، نتيجة وجود خلافات بينهما وصلت إلى ساحات المحاكم.

وروت شيرين بكير طليقة زوج نـسرين طافش خلال تصريحات مصورة لموقع “القاهرة 24” المحلي، تفاصيل معاناتها، قائلة إنّ حياتها كانت مستقرة في بداية زواجها من طليقها زوج نسـرين طافـش، لكن مع مرور الوقت بدأت تظهر الخلافات بينهما عقب تعدي الأخير عليها بالضرب.

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وأضافت السيدة أن زوجها السابق كان يعتدي عليها بعنف شديد خلال رحلة خارجية لهما، وألقى ملابسها من الغرفة التي كانا يقيمان فيها، كما صادر جواز سفرها وهاتفها.

سحل في الشارع

وكشفت تفاصيل الاعتداء عليها قائلة: “سحلني مرة في الشارع من شعري لحد ما هدومي اتقطعت.. ولما الناس اتدخلت قالهم دي مراتي وقل أدبه عليهم”.

حلة طعام مغلي

وأوضحت شيرين بكير، أن طليقها ألقى في وجهها من قبل “حلة بها طعام مغلي”، بالإضافة إلى أنه أشهر في وجهها سلاحاً نارياً وهدّدها بأنه سوف يقتلها من خلاله.

حكم بدفع 200 ألف جنيه مؤخر صداق

وقالت شيرين بكير إنها اتجهت إلى رفع دعاوى قضائية على طليقها حتى تستطيع أن تحصل على حقوقها منه، وتابعت: “في قضية المحكمة حكمت إنه يدفعلي 200 ألف جنيه مؤخر بس هو متهرب من تنفيذ الحكم حاليًا.. ولسه في قواضي مستمرة لحد دلوقتي بينا عشان أخد حقي منه”.

المصدرانستغرام + فيسبوك - رصد وتحرير وطن

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