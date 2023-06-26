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رياضة

موعد الزمالك وغزل المحلة والتوقيت في منافسات الدوري المصري الممتاز

منافسات الجولة الـ32 الأخيرة من الدوري المصري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
موعد الزمالك وغزل المحلة
موعد الزمالك وغزل المحلة
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وطن- يلتقي فريق الزمالك أمام منافسه غزل المحلة، الثلاثاء، في منافسات الجولة الـ32 الأخيرة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف ملعب (ستاد القاهرة) الدولي، مباراة الزمالك وغزل المحلة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة).

موعد الزمالك وغزل المحلة

وستكون المباراة بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين والخليج العربي، عند الساعة الثامنة والنصف مساءً.

الزمالك المصري
الزمالك المصري

بينما بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة السادسة والنصف مساءً.

تشكيلة الزمالك ضد غزل المحلة

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه غزل المحلة، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

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دفاع الزمالك: حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، محمد طارق مراد.

خط الوسط: أحمد فتوح، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد، سيد نيمار.

مركز الهجوم: سيف الدين الجزيري، مصطفى شلبي، إبراهيما نداي.

معلق مباراة الزمالك وغزل المحلة

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث شوطي مباراة الزمالك وغزل المحلة، في منافسات الدوري المصري الممتاز، عبر شبكة قنوات (أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، المعلق المصري وليد الفقي.

موعد الزمالك وغزل المحلة
موعد الزمالك وغزل المحلة

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

وجاء فريق الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة، وبفارق كبير عن المتصدر الأهلي برصيد 65 نقطة.

واحتل الفريق المنافس غزل المحلة في المركز الـ16 من جدول الترتيب برصيد 32 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + الزمالك تويتر + مواقع التواصل

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