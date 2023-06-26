الإثنين, يونيو 26, 2023
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مضيفة طيران تكشف أقرف شيء رأته على الطائرة ويفعله مسافرون!

كشفت مضيفة الطيران عن أنّ "الركاب يغيرون حفاضات أطفالهم على طاولات الأكل". ووجهت دعوةً للمسافرين: "من فضلكم لا تفعلوا ذلك!"

كتب أنس السالم
مضيفة طيران تكشف عن أن المسافرين يغيرون حفاضات الأطفال على طاولات الأكل في الطائرة
مضيفة الطيران "باربارا باتشيليري" تنشر على حسابها في TikTok نصائح حول السفر وحكايات عن وظيفتها
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وطن- كشفت مضيفة طيران أرجنتينية عن أقرف شيء على الإطلاق، رأت مسافرين يفعلونه على متن الطائرة، خلال الرحلات الجوية.

أقرف شيء يفعله المسافرون على الطائرة

وتشارك مضيفة الطيران “باربارا باتشيليري” على حسابها في TikTok، نصائح حول السفر وحكايات عن وظيفتها، حيث يتابعها أكثر من 3.8 مليون متابع.

مضيفة الطيران "باربارا باتشيليري" كشفت أن الركاب يغيرون حفاضات أطفالهم على طاولات الأكل
مضيفة الطيران “باربارا باتشيليري” كشفت أن الركاب يغيرون حفاضات أطفالهم على طاولات الأكل

مؤخرًا، نشرت هذه الشخصية المؤثرة في السفر، مقطع فيديو صدم المشاهدين، كشفت فيه عن أحد أبشع الأشياء التي شاهدتها على الطائرة، وقالت: “شهدت شيئاً فظيعاً”.

وكشفت عن أنّ “الركاب يغيرون حفاضات أطفالهم على طاولات الأكل”. ووجهت دعوةً للمسافرين: “من فضلكم لا تفعلوا ذلك!”

وبيّنت مضيفة الطيران أن “تلك الطاولة هي المكان الذي يتناول فيه الركاب الطعام والشراب وأحيانًا ينامون على الطاولات ويسندون وجوههم عليها”.

وحثّت “باتشيليري” المسافرين على عدم تغيير حفاضات الأطفال على الطاولات، وأن يفعلوا ذلك في الحمامات حيث تتوفر طاولة تغيير الحفاضات المطوية.

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حثت المضيفة الأرجنتينية المسافرين على عدم تغيير حفاضات الأطفال على الطاولات وأن يفعلوا ذلك في الحمامات
حثت المضيفة الأرجنتينية المسافرين على عدم تغيير حفاضات الأطفال على الطاولات وأن يفعلوا ذلك في الحمامات

وطالبت المضيفة المسافرين برمي الحفاضة في سلة المهملات.

وقالت: “أيضاً، لا تعطوا الحفاضة القذرة للمضيفة لأن ذلك أمر مقرف”. بحسب مواقع ترجم عنها وطن من بينها “نيويورك بوست“.

طالبت المضيفة المسافرين رمي الحفاضة في سلة المهملات
طالبت المضيفة المسافرين برمي الحفاضة في سلة المهملات

وأبدى متابعوها اشمئزازهم من هذا السلوك البغيض، وعلق أحدهم بالقول إن ذلك “أمر مروع”.

وكتب مستخدم آخر أنه سيحمل معه مناديل التعقيم لتنظيف الطاولة في المستقبل.

بينما كتب شخص آخر: “سأحمل غطاء طاولة معي في الطائرة”.

وتدخّل مستخدم آخر بتجربة مشابهة، وكتب قائلاً: “رأيت شيئًا مثل هذا اليوم، أم ترغب في تغيير حفاضة طفلها في سوبرماركت عند الدفع”.

قاعدة غير مكتوبة تتبعها مضيفات الطيران

ويجب أيضًا على المسافرين أن يكونوا على دراية بقاعدة غير مكتوبة تتبعها مضيفات الطيران.

فقد أكدت مضيفة سابقة، أنه إذا أراد المسافرون الحصول على مقعد درجة أولى، فعليهم تغيير ملابسهم.

وقالت لـ”إكسبرس” مؤخرًا، إنه يجب على الناس “تجنب” ارتداء ملابس مثل النعال والبناطيل الضيقة.

لا يُنصح بارتداء الملابس الضيقة والكعب العالي في الطائرة
لا يُنصح بارتداء الملابس الضيقة والكعب العالي في الطائرة

وأوضحت أن “الفساتين الطويلة تبدو دائماً جميلة” في أثناء السفر خلال فصل الصيف. ومع ذلك، لا حاجة لارتداء الرسمي بشكل كامل.

كما لفتت انتباه المسافرين الذين يبحثون عن ترقيات مجانية إلى ضرورة “اللباس بشكل أذكى”، حيث “سيبحثون عن أشخاص يفهمون أنهم لن يزعجوا الركاب الآخرين الذين دفعوا فعلياً ثمن تلك المقاعد الثمينة”.

 

المصدرنيويورك بوست - إكسبرس - تيك توك - انستغرام

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