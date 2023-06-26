مدته 11 دقيقة.. تسجيل صوتي لقائد فاغنر يحل لغز الأحداث الأخيرة

- Advertisement -

وطن- بعد أيام من إعلان مجموعة فاغنر المرتزقة عن تمردها ضد الجيش الروسي وتحديها لبوتين، خرج رئيسها يفغيني بريغوجين، اليوم الاثنين، عن صمته وكشف في رسالة صوتية كواليس الأحداث الأخيرة.

قائد فاغنر يخرج عن صمته ويوضح الحقائق

وقال”بريغوجين” في رسالة مدتها 11 دقيقة، إنه لم يوافق على توقيع عقد مع وزارة الدفاع الروسية، يلزمه بحل مجموعته “فاغنر” والتوقف عن العمل في 1 يوليو المقبل، مشيرا إلى أن هذا كان سبب التمرد وقال “بدأنا مسيرتنا بسبب الظلم”.

وتابع قائد فاغنر الذي لم يكشف عن مكان وجوده، أن عاملين لعبا دورًا في قراره بوقفه عملية الزحف نحو موسكو، هما تجنب إراقة دماء الروس، وأن المسيرة كانت مظاهرة احتجاجية، ولا تهدف إلى قلب السلطة في البلاد أو الانقلاب على بوتين كما خيل للبعض.

في أول تصريح له بعد التسوية بوساطة بيلاروسية، قائد مجموعة "#فاغنر" يفغيني بريغوجين، يقول في تسجيل صوتي إنه لم يكن يسعى للانقلاب على الحكومة الروسية، وإن مجموعته كانت تسجل موقفاً احتجاجياً#روسيا #الحدث pic.twitter.com/pXE2JNsXwk — ا لـحـدث (@AlHadath) June 26, 2023

وأوضح أنه كان من المقرر أن تدخل قواته إلى روستوف في 30 من الشهر الجاري، وأن تسلم معداتها للجيش الروسي بطريقة استعراضية لكن تعرضت للقصف، مشيرا إلى أن الهدف من دخول روستوف قبل أيام هو للحيلولة دون حل شركة فاغنر.

وغادر رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين مقر المنطقة العسكرية الجنوبية، وسط انسحاب مجموعته المقاتلة من مدينة روستوف أون دون، في 24 يونيو 2023.

- Advertisement -

ابتسم وهو يغادر روستوف

وفق وسائل إعلام غربية وقف يفغيني بريغوجين لالتقاط صور سيلفي وابتسم وهو يغادر روستوف، وقال بريغوجين أيضا إن هدفه لم يكن الإطاحة بالحكومة الروسية ولكن إظهار غضبه من تصرفات وزارة الدفاع.

#تمرد_فاغنر

تسجيل صوتي جديد لزعيم فاغنر يفيجيني بريغوجين مدته 11 دقيقة أهم ما جاء فيه:

============================

– التأكيد على أن ذهاب قواته إلى موسكو كان للاحتجاج وليس للإطاحة بالسلطة في البلد.

– اعتبر أن تقدم مجموعته نحو موسكو كشف "مشاكل خطيرة في الأمن في روسيا، مؤكدًا أن… pic.twitter.com/2MPgGuXRvG — سمير العَركي (@s_alaraki) June 26, 2023

كما كرر زعيم فاغنر زعمه أن جنودًا روس هاجموا قواته ، قائلاً إن 30 شخصًا لقوا مصرعهم مع المزيد من الإصابات.

ووفق صحيفة “مترو” البريطانية تمردت الميليشيا، يوم الجمعة، حيث قال بريغوجين إنه يريد معاقبة وزير الدفاع سيرجي شويغو وقائد الجيش فاليري جيراسيموف لاستهداف قواته بالصواريخ.

كما أبدى بريغوجين أسفه لاضطرار مجموعته لإسقاط مروحيات روسية، مشيرا إلى أن مسيرة المجموعة أظهرت وجود مشكلات أمنية في روسيا.

كما لفت إلى أن أرتال فاغنر العسكرية كانت تسير بالفعل ووصلت إلى منطقة تبعد 200 كيلومتر من موسكو، في هذا الوقت اقترح لوكاشينكو حلا سلميا وبعد ذلك عادت الأرتال.

وقال، إن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو حاول مشكورا حل المشكلات التي جرت ضمن نطاق القانون.

أكبر تهديد لبوتين

وشكلت انتفاضة فاغنر أكبر تهديد لقيادة فلاديمير بوتين في السلطة لأكثر من عقدين من الزمن.

وكان بوتين قد تعهد بسحق التمرد- واصفا إياه بأنه “طعنة في الظهر” – وحذر أي شخص متورط في “التمرد” سوف “يتعرض لعقوبة حتمية”.