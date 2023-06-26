الإثنين, يونيو 26, 2023
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مدته 11 دقيقة.. تسجيل صوتي لقائد فاغنر يحل لغز الأحداث الأخيرة

يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر المرتزقة كشف في رسالة صوتية تفاصيل ما حدث وخرج عن صمته بعد جدل واسع

كتب فهمي الورغمي
مدته 11 دقيقة.. تسجيل صوتي لقائد فاغنر يحل لغز الأحداث الأخيرة
يفغيني بريغوجين
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وطن- بعد أيام من إعلان مجموعة فاغنر المرتزقة عن تمردها ضد الجيش الروسي وتحديها لبوتين، خرج رئيسها يفغيني بريغوجين، اليوم الاثنين، عن صمته وكشف في رسالة صوتية كواليس الأحداث الأخيرة.

قائد فاغنر يخرج عن صمته ويوضح الحقائق

وقال”بريغوجين” في رسالة مدتها 11 دقيقة، إنه لم يوافق على توقيع عقد مع وزارة الدفاع الروسية، يلزمه بحل مجموعته “فاغنر” والتوقف عن العمل في 1 يوليو المقبل، مشيرا إلى أن هذا كان سبب التمرد وقال “بدأنا مسيرتنا بسبب الظلم”.

وتابع قائد فاغنر الذي لم يكشف عن مكان وجوده، أن عاملين لعبا دورًا في قراره بوقفه عملية الزحف نحو موسكو، هما تجنب إراقة دماء الروس، وأن المسيرة كانت مظاهرة احتجاجية، ولا تهدف إلى قلب السلطة في البلاد أو الانقلاب على بوتين كما خيل للبعض.

وأوضح أنه كان من المقرر أن تدخل قواته إلى روستوف في 30 من الشهر الجاري، وأن تسلم معداتها للجيش الروسي بطريقة استعراضية لكن تعرضت للقصف، مشيرا إلى أن الهدف من دخول روستوف قبل أيام هو للحيلولة دون حل شركة فاغنر.

وغادر رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين مقر المنطقة العسكرية الجنوبية، وسط انسحاب مجموعته المقاتلة من مدينة روستوف أون دون، في 24 يونيو 2023.

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يفغيني بريغوجين
رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين

ابتسم وهو يغادر روستوف

وفق وسائل إعلام غربية وقف يفغيني بريغوجين لالتقاط صور سيلفي وابتسم وهو يغادر روستوف، وقال بريغوجين أيضا إن هدفه لم يكن الإطاحة بالحكومة الروسية ولكن إظهار غضبه من تصرفات وزارة الدفاع.

كما كرر زعيم فاغنر زعمه أن جنودًا روس هاجموا قواته ، قائلاً إن 30 شخصًا لقوا مصرعهم مع المزيد من الإصابات.

ووفق صحيفة “مترو” البريطانية تمردت الميليشيا، يوم الجمعة، حيث قال بريغوجين إنه يريد معاقبة وزير الدفاع سيرجي شويغو وقائد الجيش فاليري جيراسيموف لاستهداف قواته بالصواريخ.

كما أبدى بريغوجين أسفه لاضطرار مجموعته لإسقاط مروحيات روسية، مشيرا إلى أن مسيرة المجموعة أظهرت وجود مشكلات أمنية في روسيا.

كما لفت إلى أن أرتال فاغنر العسكرية كانت تسير بالفعل ووصلت إلى منطقة تبعد 200 كيلومتر من موسكو، في هذا الوقت اقترح لوكاشينكو حلا سلميا وبعد ذلك عادت الأرتال.

وقال، إن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو حاول مشكورا حل المشكلات التي جرت ضمن نطاق القانون.

تمرد قوات فاغنر
تمرد قوات فاغنر

أكبر تهديد لبوتين

وشكلت انتفاضة فاغنر أكبر تهديد لقيادة فلاديمير بوتين في السلطة لأكثر من عقدين من الزمن.

وكان بوتين قد تعهد بسحق التمرد- واصفا إياه بأنه “طعنة في الظهر” – وحذر أي شخص متورط في “التمرد” سوف “يتعرض لعقوبة حتمية”.

المصدرتويتر، صحيفة "مترو" البريطانية، رصد وتحرير وطن

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