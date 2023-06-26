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ماذا يأكل أضخم عجل في مصر؟.. مفاجأة ودهشة أصابت المذيع من الإجابة (فيديو)

لاقى هذا المقطع لأضخم عجل في مصر تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك

كتب خالد الأحمد
ماذا يأكل أضخم عجل في مصر؟.. مفاجأة ودهشة أصابت المذيع من الإجابة
أضخم عجل في مصر
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وطن- في ظاهرة غريبة من نوعها شهد سوق دمنهور للمواشي فى محافظة البحيرة بمصر، بيع واحداً من «الأضخم والأعلى سعرا»، بين عجول الأضحية فى مصر بموسم عيد الأضحى المبارك 2023.

وشوهد العجل الضخم الذي يصل وزنه إلى طن ونصف معروضاً للبيع، مما أثار حالة من الجدل والتساؤلات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عما يأكل هذا العجل العظيم، وكمية ما يأكله وبكم تم بيعه؟

أكبر عجل في مصر يثير الجدل قبل عيد الأضحى

وقال المعلم حسام، صاحب ومربي أضاحي، في تصريحات لمراسل “المصري اليوم” إن عجله يزن 1540 كيلوجرام (حوالي طن ونصف)، وحظى باهتمام ورعاية كاملة منذ شهور لتجهيزه ليكون أضحية في هذا الموسم،

مشيرا إلى أنه ينفق عليه يومياً قرابة 500 جنيه، وقال ساخرا ردا على سؤال المذيع: «مصروفه اليومى 500 جنيه باديهم له وهو يجيب اللى عايز ياكله».

ماذا يأكل؟

وتابع حسام أن العجل يتغذى على أعلاف بروتينية وطاقية معينة، عبارة عن الذرة والشعير بنسبة 50% والأعلاف البروتينية، وهى فول الصويا والفول الصويا والتبن بالإضافة إلى عناصر الأملاح، وذلك بمعدل وجبات موزعة على اليوم، لافتا إلى أن سعره وصل إلى 200 ألف جنيه.

وأردف: «كيلو اللحم فى العجل يصل لـ200 جنيه فقط، ما يعنى أنه يباع بأرخص من ثمنه الحقيقى»، مضيفا: العجل من نوع (بقر فريزيان)، أبيض فى أسود، وأنه كاسر 4 أسنان فقط.

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وتتفاوت الأسنان اللبنية في العجول في ظهورها في المرحلة الأولى من العمر، بينما 75% من العجول تظهر الأسنان اللبنية وتكون موجودة عند ولادة العجل، ويتم استبدال الأسنان اللبنية بالأسنان الدائمة طبقا لعمر الحيوان.

وأثار شكل العجل وحجمه جدلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل في مصر، الذين انهالوا على الفيديو بسيل من الردود والتعليقات التي جاءت بين الإعجاب والتندر والسخرية.

أضخم عجل في مصر
أضخم عجل في مصر

من أقدم سلالات الأبقار

وتعد أبقار فريزيان الهولندية وفق الموسوعات العلمية من أقدم سلالات الأبقار وسميت بهذا الاسم نسبة إلى المنطقة التي ربيت فيها.

ويعد هذا النوع واحدة من اقدم السلالات في العالم ويرجع تكوينه إلى أصلين من الماشية الوحشية البيضاء والسوداء.

وتأقلم هذا النوع من الأبقار مع الظروف البيئية المختلفة وأدخلت إلى معظم دول العالم حتى أصبحت من أفضل ابقار إنتاج الحليب والأولى عالمياً.

المصدرفيسبوك، تويتر، المصري اليوم، رصد وتحرير وطن

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