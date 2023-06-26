كلارا شيا تنافس شاكيرا في الإثارة.. ارتدت فستاناً بـ1000 يورو في حفل زفاف شقيق بيكيه (شاهد)

- Advertisement -

وطن- عاش جيرارد بيكيه وعائلته يومًا مثيرًا يوم الجمعة الماضي ، 23 يونيو ، بعد الظهر عندما احتفلوا بزفاف شقيقه مارك مع ماريا فالس.

دخلا من الباب الخلفي

قال كلاهما “نعم ، موافق” في احتفال ديني أقيم في أبرشية سانت فيسينش دي مونتالت وضم مجموعة كبيرة من الأصدقاء والمعارف.

كان هناك الكثير من التوقعات حول ظهور جيرارد بيكيه مع صديقته كلارا شيا. كان الزوجان قد أعطيا الكثير للحديث عنه في الأيام السابقة.

ترددت شائعات بأن جيرارد يمكنه الاستفادة من حفل زفاف شقيقه ليطلب يد كلارا. كما تصدرت أزمة عدم وجود أطفاله من شاكيرا في الزفاف عناوين الصحف.

ربما أدرك بيكيه وكلارا الاهتمام الإعلامي الذي كان موجودًا في الحصول على صورة لهما معًا في حفل الزفاف.. لهذا السبب قرروا أن يكونوا بعيدين المنال عن الأضواء المكشوفة ويدخلوا من الباب خلف الكنيسة لحضور الحفل.

تصميم فيكتوريا بيكهام

ومع ذلك ، عندما انتهى الحفل ، تمكن جيرارد وكلارا من الاسترخاء والسماح برؤيتهما بشكل طبيعي.

- Advertisement -

ودون الرد على أسئلة المراسلين الحاضرين ، عندما غادروا المعبد ، كان كلاهما يبتسم ، وركبوا سيارة نقلتهم إلى مزرعة عائلة العروس حيث أقيمت المأدبة والحفل التالي.

عندها تمكن مراسل صحيفة “الكونفيدنسال” من رؤية مظهر كلارا شيا في حفل زفاف شقيق بيكيه.

اختارت الشابة فستانًا صيفيًا بسيطًا للغاية من فيكتوريا بيكهام. كانت قطعة من القماش ذات خيوط لامعة وذهبية ، ذات تشطيب مضلع ، مستوحاة ، وفقًا للشركة نفسها ، من تصميمات التسعينيات.

1000 يورو

ويتكون الفستان من أحزمة رفيعة ، وفتحة رقبة على شكل V وتنورة طويلة. سعره حوالي 1000 يورو.

مع مكياج طبيعي للغاية وشعرها الفضفاض ، اختارت كلارا شيا مظهرًا لم يكن مبالغًا فيه. ارتدت الفستان بسلسلة ذهبية بسيطة وسوار مطابق ، بالإضافة إلى صندل من الفينيل.

بمجرد انتهاء الحفل ، انتقل 300 ضيف مع الزوجين إلى سان أندريس دي يافانيراس في برشلونة. حيث أقيمت المأدبة في منزل تملكه عائلة “فالز” في تلك المدينة.

هناك استمتعوا بأمسية ممتعة أحيتها موسيقى دي جي وتذوقوا فيها قائمة طعام رائع أعدها الشيف المرموق الحائز على نجمة ميشلان ناندو جوباني. استمر الاحتفال حتى الساعات الأولى من الصباح ولم يكن هناك نقص في الألعاب النارية والخبز المحمص والرقص.