فاليري أبو شقرا تثير الجدل بسبب حجم بطنها .. هل هي حامل بعد التوأم!

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وطن – أثارت صور نشرتها الفنانة اللبنانية فاليري أبو شقرا، ملكة جمال لبنان للعام 2015، انتباه متابعيها، وشكوكهم حول حملها مجدداً .

حمل فاليري أبو شقرا ملكة جمال لبنان 2015

تلك الشكوك كانت بسبب حجم بطن الفنانة اللبنانية فاليري أبو شقرا في الصور التي نشرتها على حسابها في انستغرام، الأمر الذي أثار تساؤلات متابعيها عن إمكانية حملـها مجدداً.

وتساءل متابعو فاليري أبو شقرا في تعليقاتهم على تلك الصور: “حامـل؟” ، بينما عبر آخرون عن شوقهم لرؤيتها على الشاشة من جديد.

ولدى فاليري أبو شقرا توأم بنات، من زوجها زياد عمار، الذي دخلت معه القفص الذهبي مطلع شهر أغسطس/آب من عام 2020 .

وكانت نالت فاليري أبو شقرا لقب صاحبة أجمل وجه في العالم، وفق مجلة Global Beauties العالمية والمتخصصة بالجمال.

View this post on Instagram A post shared by Valerie Abou Chacra (@valerieabouchacra)

فاليري أبو شقرا حصلت على لقب ملكة جمال لبنان في عام 2015، واحتلت المركز الخامس في مسابقة ملكة جمال العالم.