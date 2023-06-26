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فاليري أبو شقرا تثير الجدل بسبب حجم بطنها .. هل هي حامل بعد التوأم!

لدى فاليري أبو شقرا توأم بنات، من زوجها زياد عمار، الذي دخلت معه القفص الذهبي مطلع شهر أغسطس/آب من عام 2020

كتب أنس السالم
حمل فاليري أبو شقرا ملكة جمال لبنان 2015
فاليري أبو شقرا ملكة جمال لبنان 2015
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وطن – أثارت صور نشرتها الفنانة اللبنانية فاليري أبو شقرا، ملكة جمال لبنان للعام 2015، انتباه متابعيها، وشكوكهم حول حملها مجدداً .

حمل فاليري أبو شقرا ملكة جمال لبنان 2015

تلك الشكوك كانت بسبب حجم بطن الفنانة اللبنانية فاليري أبو شقرا في الصور التي نشرتها على حسابها في انستغرام، الأمر الذي أثار تساؤلات متابعيها عن إمكانية حملـها مجدداً.

ملكة جمال لبنان فاليري أبو شقرا
ملكة جمال لبنان فاليري أبو شقرا

وتساءل متابعو فاليري أبو شقرا في تعليقاتهم على تلك الصور: “حامـل؟” ، بينما عبر آخرون عن شوقهم لرؤيتها على الشاشة من جديد.

فاليري أبو شقرا حامل
فاليري أبو شقرا من حـمل سابق

ولدى فاليري أبو شقرا توأم بنات، من زوجها زياد عمار، الذي دخلت معه القفص الذهبي مطلع شهر أغسطس/آب من عام 2020 .

توأم ملكة جمال لبنان فاليري أبو شقرا
توأم ملكة جمال لبنان فاليري أبو شقرا

وكانت نالت فاليري أبو شقرا لقب صاحبة أجمل وجه في العالم، وفق مجلة Global Beauties العالمية والمتخصصة بالجمال.

فاليري أبو شقرا حصلت على لقب ملكة جمال لبنان في عام 2015، واحتلت المركز الخامس في مسابقة ملكة جمال العالم.

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فاليري أبو شقرا حصلت على لقب ملكة جمال لبنان في عام 2015
فاليري أبو شقرا حصلت على لقب ملكة جمال لبنان في عام 2015

 

المصدررصد وطن - انستغرام

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