نغولو كانتي وإسماعيل بن ناصر بملابس الإحرام.. استقبلهما هذا الشيخ في منزله (فيديو)

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وطن- ضجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وعدة بلدان عربية، بلقطات مصورة للاعب الفرنسي نغولو كانتي المنضم حديثاً لنادي الاتحاد السعودي، وهو يرتدي ملابس الإحرام استعداداً لأداء مناسك الحج.

وأظهرت اللقطات المتداولة، اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر الذي كان يرتدي هو الآخر ملابس الإحرام، وكان بصحبتهما الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي.

نغولو كانتي لاعب #الاتحاد السعودي يتواجد في مكة المكرمة لأداء فريضة الحج 🤍 pic.twitter.com/KZClTuCLFM — عمرو (@bt3) June 24, 2023

وحرص الشيخ سعد الشثري، على استقبال اللاعبين في منزله، بحضور عضو الشرف السابق محمد طلعت اللامي، قبل أن يتوجه اللاعبان إلى البقاع المقدسة في مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.

وفي ختام الزيارة، ظهر الشيخ الشثري وهو يصافح كانتي ويقول له: “شكراً على الزيارة.. الحمد لله الذي يسر لك قدومك.. وأسأل الله أن يتقبل منك”.

نغولو كانتي & اسماعيل بن ناصر مع معالي الشيخ سعد الشثري في مكة المكرمة لأداء فريضة الحج 🤍 pic.twitter.com/BLj0hHKTP7 — عمرو (@bt3) June 24, 2023

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انضمام كانتي لمعسكر الاتحاد

والأسبوع الماضي، أعلن نادي الاتحاد السعودي، ضمّ اللاعب نغولو كانتي إلى صفوفه، بعقدٍ يمتد لـ3 سنوات وحتى عام 2026، قادماً من نادي تشيلسي الإنجليزي.

وقال النادي السعودي: “يأتي انضمام كانتي للنادي امتداداً للصفقات الأكثر شهرة وتأثيراً في تاريخ النادي، ويضاف إلى عدد من الخطوات التاريخية في رحلة الدوري السعودي للمحترفين الذي يعزز من مكانته كوجهة لأفضل اللاعبين في العالم، ولتدعيم صفوف الفريق الذي تنتظره مشاركة دولية هامة في مونديال الأندية نهاية العام الجاري”.

وجاء انضمام نغولو كانتي لنادي الاتحاد. وذلك بعد أن نجح فريق “النمور” من ضم الفرنسي كريم بنزيما، استكمالاً للصفقات التاريخية التي تشهدها السعودية والتي بدأت بانضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي النصر.