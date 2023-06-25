الأحد, يونيو 25, 2023
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عرافة شهيرة تكشف تنبؤات جديدة وصادمة عن شاكيرا .. حامل وهذا هو الأب والأسوأ قادم!

قالت العرافة الشهيرة -كما أوردت ماركا-: "شاكيرا ستصبح أمًا في هذا العام. الأب هو رياضي أو شخص يكون في علاقة معها"

كتب أنس السالم
تنبؤات عن حياة شاكيرا
المستقبل لن يكون سهلاً للفنانة الكولومبية وسيتم مقاضاتها وفق تنبؤات العرافة
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وطن – كشف عرافة شهيرة تنبؤات جديدة حول حياة شاكيرا، النجمة الكولومبية، وشريكة نجم برشلونة الإسباني السابق جيرارد بيكيه، وقالت إن “شاكيرا” قد تحمل بطفلها الثالث.

تنبؤات جديدة حول حياة شاكيرا

وذكرت صحيفة “ماركا marca” الإسبانية، في خبرٍ لها ترجمته وطن، أنّ العرافة وتدعى (Mhoni Vidente)، كشفت مرّةً أخرى عن تنبؤ جديد حول حياة شاكيرا، إذ تنبأت من قبل بأن المستقبل لن يكون سهلاً للفنانة الكولومبية، وقالت إنّه “سيتم مقاضاتها” بسبب تعريضها لأبنائها أمام العامة.

تنبؤ جديد حول حياة شاكيرا حيث سيتم مقاضاتها لعرضها أبنائها أمام العامة
شاكيرا

وأوضحت العرافة الشهيرة أنّ “هناك مشاكل قانونية قادمة، الأسوأ على الإطلاق. سيقوم بيكيه، والد أطفالها، والأشخاص المحيطين بها بمقاضاتها لنزع الأطفال منها، لأنهم يقولون إنها ترغب في بدء جولة غنائية وأن ذلك سيبعدها عنهم كأم”.

وفي الآونة الأخيرة، ذكرت العرافة أيضًا أن شاكيرا قد تحمل طفلها الثالث. وهذا التنبؤ سقط كقنبلة على وسائل التواصل الاجتماعي وبين محبي الفنانة والتي تربطها التقارير الأخيرة بعلاقة مع لويس هاميلتون سائق الفورمولا 1.

شاكيرا ستصبح أمًا في هذا العام

وقالت العرافة الشهيرة -كما أوردت ماركا-: “شاكيرا ستصبح أمًا في هذا العام. الأب هو رياضي أو شخص يكون في علاقة معها”.

شاكيرا قد تحمل بطفلها الثالث وفق تنبؤ
شاكيرا قد تحمل بطفلها الثالث وفق تنبؤ العرافة الشهيرة

وأشارت العرافة إلى أن شاكيرا تسعى لإنجاب طفلة.

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كما يتم ذكر إمكانية وجود رابطة عاطفية بين شاكيرا وتوم برادي، “أسطورة كرة القدم الأميركية” الشهير، على الرغم من أن كل الأمور حاليًا تشير إلى وجود علاقة بين شاكيرا وهاميلتون.

علاقة بين شاكيرا وهاميلتون
شاكيرا وهاميلتون

علاقة شاكيرا وتوم كروز

كما كان هناك تقارير تتحدث عن علاقة بين شاكيرا وتوم كروز، نجم هوليوود الشهير. ومع ذلك، أفادت مصادر قريبة من المغنية أنها غير مهتمة بالحصول على أي شيء يتجاوز الصداقة مع الممثل العالمي.

وأضاف المصدر أن شاكيرا وجدت أنه من “المضحك” أن يعتقد الناس أنها متورطة عاطفياً مع كروز. بحسب مجلة US Weekly

شاكيرا مع توم كروز
شاكيرا مع توم كروز

يذكر انّ النجمة شاكيرا انفصلت عن جيرارد بيكيه، العام الماضي، بعد علاقة استمرت 12 عاما، وبعدها دخل لاعب برشلونة السابق في علاقة غرامية مع كلارا شيا مارتي.

 

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A post shared by Shakira (@shakira)

المصدرماركا - انستغرام - ترجمة وتحرير وطن

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