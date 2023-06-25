دقة النتائج ستفاجئك.. حدد شكل قدمك أولا ثم اكتشف نفسك من جديد!

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وطن- ستخوض معنا رحلة ممتعة حول ما تخفيه “أقدامنا” عن “شخصياتنا”، ولنتذوق جمال الخيال والابتكار في استكشاف شكل قدمنا وما يمكن أن يكشف عنا.

فالإبداع لا حدود له، ومن الجميل أن نستغل كل فرصة للتعبير عنه والاستمتاع به في مواضيع مثل هذه التي تدفعنا للتفكير خارج الصندوق واكتشاف أبعاد جديدة لذواتنا.

لطالما كانت القدم أحد العناصر الأساسية في جسم الإنسان، ولكن هل فكرت يومًا أن شكل قدمك قد يكشف عن بعض السمات المخفية لشخصيتك؟

اليوم، سنستكشف هذه الفكرة المثيرة ونكتشف كيف يمكن أن تكون القدم مرآة للشخصية.

وتفيد أحدث الدراسات المتعلقة بعلم النفس، أن شكل القدم يمكن أن يكشف عن العديد من الجوانب النفسية والشخصية للفرد.

فمثلاً، إذا كانت قدمك طويلة وضيقة، فقد يشير ذلك إلى أنك شخص تركز على الأهداف والتفاصيل، بينما إذا كانت قدمك واسعة وقصيرة، فقد يدل ذلك على طبيعتك المرحة والاجتماعية.

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ماذا يكشف شكل قدمك عن شخصيتك؟

هل تعلم أن شكل قدمك يمكن أن يكشف الكثير عن شخصيتك؟

أظهرت الدراسات وجود علاقة بين أشكال القدم وسمات الشخصية. حيث أنه واستنادًا إلى أحدث الأبحاث في علم نفس الشخصية، سيستكشف اختبار الشخصية حسب شكل القدم، الأنواع الأربعة من أشكال القدم والسمات الشخصية المرتبطة بكل منها، حسب ما ذكر تقرير عن موقع (JagranJosh).

قم بإجراء اختبار شخصية شكل القدم لمعرفة المزيد عن نفسك!

سيساعدك هذا الاختبار الممتع والتفاعلي على اكتشاف شكل قدمك وسمات شخصيتك ونقاط قوتك وضعفك.

هل أنت مستقل ومبدع؟ واثق ومثابر؟ ذكي وصاحب نظرة تحليلية؟ أم تُراك شخصاً عمليا وموثوقا في قومك؟

وفي كل حالاتك، استعد معنا لفك شفرة شخصيتك، قدم واحدة في كل مرة! شخصية واحدة في كلّ مرة!

ولا تنس، شارك هذا الاختبار الرائع لشكل القدم مع أصدقائك وعائلتك حتى يتمكنوا أيضًا من اكتشاف ما تكشفه أقدامهم عن شخصياتهم!

والآن.. هيا بنا

سمات شخصية أصحاب “القدم الرومانية”

إذا كان إصبع قدمك الكبير وإصبع قدمك الثاني وإصبع قدمك الثالث بنفس الارتفاع متبوعًا بإصبع القدم الرابع والخامس ينزلان في الارتفاع، فلديك قدم رومانية.

بناء على ذلك، أنت شخص اجتماعي وودود. تحب التواجد حول الناس والتعرف على أشخاص جدد. أنت أيضًا جيد جدًا في التواصل وإجراء الاتصالات مع الآخرين. أنت واثق وحازم للغاية. لديك شعور قوي بالقيادة. تؤدي مردوداً جيدًا بشكل استثنائي لتتلقى الثناء و التصفيق في مكان عملك.

لديك أسلوب مميز في القيام بالعمل. أنت لا تقلد الآخرين ويصعب على الآخرين تقليدك. لا تخشى التحدث عما يدور في ذهنك ولا تخشى تولي المسؤولية. من المحتمل أن تكون ناجحًا في كل ما تفعله. أنت أيضًا متوازن تمامًا ومتوافق مع رغباتك.

جيد في التفكير والشعور. على الرغم من أنك تحب عادةً العمل بشكل مستقل، إلا أنك تتماشى أثناء العمل مع نظام الفِرق أيضًا. أنت أيضًا جيد في حل النزاعات. رغم أنه في بعض الأحيان، يمكنك أن تكون عنيدًا أيضًا. لكنك بالتأكيد تجعل الفرد مخلصًا ومهتمًا.

سمات شخصية أصحاب “القدم المربعة”

إذا كان إصبع قدمك الكبير وأصابع القدم التالية بنفس الارتفاع، فهذا يعني أن لديك قدمًا مربعة أو تُعرف أيضًا باسم قدم الفلاحين.

إذا كان لديك شخصية على شكل قدم مربع، فأنت عملي ومتواضع وموثوق. أنت أيضًا تعمل بجد ولديك شعور قوي بالمسؤولية. أنت جيد في التفكير في المشاكل والتوصل إلى حلول.

أنت أيضًا جيد بشكل استثنائي في إدارة وقتك ومواردك. جدير بالثقة وشخص موثوق به للغاية. أنت أيضا منصف وعادل، تؤمن بالوفاء بوعودك ومتابعة الالتزامات.

شخص ذكي ومنفتح تمامًا مما يساعدك في بناء العلاقات بسرعة. بطبيعتك الصبور والمثابرة، أنت جيد في تحديد الأهداف وتحقيقها. أنت معروف بالتعامل مع التوتر والضغط بأفضل طريقة.

سمات شخصية أصحاب “القدم اليونانية”

إذا كان إصبع قدمك الثاني أكبر من إصبع القدم الكبير، فهذا يعني أن لديك شكل قدم يوناني أو يُعرف أيضًا باسم شكل قدم اللهب أو شكل قدم النار.

أنت بالتأكيد شخص مبدع وبديهي وعاطفي. نشيط جدًا ولديك شعور قوي بالمغامرة. كما أنك جيد في الخروج بأفكار جديدة وفي رؤية الصورة الكبيرة لكلّ الأمور.

أنت دائما على استعداد لتحدٍ جديد. تستمتع بطرق مختلفة وطرق جديدة للتعبير عن نفسك. أنت أيضًا جيد جدًا في تحفيز الآخرين وإلهامهم. تؤمن بقوة الأحلام وتؤمن بأن كل شيء ممكن.

تعمل لتكون مستقلاً ذاتيًا وواثقاً بنفسك. لست خائفًا من اتخاذ مسارات غير مكتشفة أو غير تقليدية. في حالة عدم قدرة شخص ما على تلبية المعايير الخاصة بك، سوف تسير على طريقتك الخاصة. أنت لا تخشى المخاطرة. كما أنك تؤمن بالدفاع عن نفسك ومعتقداتك.

سمات شخصية أصحاب “القدم المصرية”

إذا كان إصبع قدمك الكبير هو الأطول وتنحدر الأصابع الأربعة التالية بزاوية 45 درجة، فهذا يعني أن لديك شكل قدم مصري.

لطالما كنت شخصاً مستقلاً وقوي الإرادة وعنيدًا. أنت أيضًا مبدع للغاية وشخص صاحب مخيلة فسيحة. جيد جدًا في اتخاذ قراراتك. كما أنك صاحب شخصية جذابة ومقنعة.

أنت جيد في إيصال وجهة نظرك وأنت جيد في إقناع الآخرين برؤية الأشياء بطريقتك. رغم ذلك، من الصعب جدًا إقناعك بسبب طبيعتك العنيدّة والمتشبثّة برأيها.

أنت مخلص وجدير بالثقة في علاقاتك. كما أنك جيد في الحفاظ على الأسرار ومتابعة الالتزامات. طموحك ودفعك للنجاح معدي لغيرك.

وعلى العموم، سمتك البارزة هي سعيك الدائم لتحقيق النجاح، فأنت شخص حالم، صاحب عقل فني وإبداعي. يمكنك بسهولة أن تضيع في سلسلة أفكارك. عادة ما يكون لديك حلول إبداعية للمشاكل.

هل استمتعت بالقراءة عن سمات شخصية كل فرد حسب شكل قدمه؟