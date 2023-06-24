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روعة ياسين ترقص في الملاهي الليلية لهدف نبيل! (فيديو)

تحدثت روعة عن مسلسل "انت عمري" مع أيمن زيدان وقالت إنها لم تستمتع بنجاحها فيه

كتب رفيف عبدالله
روعة ياسين ترقص في الملاهي الليلية لهدف نبيل!
روعة ياسين
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وطن– كشفت الفنانة السورية روعة ياسين، أنها تعلمت الرقص الشرقي من النوادي الليلية، للمشاركة في “مسلسل تخت شرقي” الذي عرض عام 2010.

راقصة

وقالت روعة ياسين خلال لقاء لها مع برنامج “المختار”، إنها رفضت في البداية تجسيد دور “الراقصة” في مسلسل “تخت شرقي”. خوفاً من الانتقادات.

لكن إصرار المخرجة رشا شربتجي جعلها توافق أخيراً، بسبب إيمانها بنظرتها.

وقالت روعة ياسين إنها ذهبت إلى النوادي الليلية لتعلم الرقص لخدمة مشاهدها في المسلسل.

وأشارت الممثلة السورية إلى أنها تابعت فيديوهات عديدة أيضاً لتحترف الرقص من أجل دورها.

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جمالي سبب نجاحي

وتحدثت روعة عن بداية مشوارها في الفن، موضحة أن التمثيل لم يكون ضمن طموحاتها.

وأضافت: “مشاركتي في مهرجان “البادية” خلتني مطلوبة في الأعمال الدرامية، بسبب التغطية الإعلامية الواسعة للعمل. وبسبب جمالي كمان”.

وتابعت: “كان اقتحام التمثيل خطر علي، بسبب أدائي دور البطولة أمام نجوم كبار. متل أيمن زيدان وياسر العظمة والمخرج هشام شربتجي.. لكن هالشي خلاني أتطور بشكل أسرع”.

وتحدثت روعة عن مسلسل “انت عمري” مع أيمن زيدان. وقالت إنها لم تستمتع بنجاحها فيه لأنه لم يعرض إلا خلال الفترة الحالية.

تجسيد شخصية مديحة كامل

وأشارت روعة ياسين إلى أنها قدمت شخصيتها بعفوية كاملة بناء على طلب المخرج هشام شربتجي.

أما نجاحها الأول في نظرها، كان في مسلسل “أيامنا الحلوة” الذي عرض عام 2003.

وأوضحت روعة أن دورها كان صعباً في المسلسل، حيث طلب منها حينها هشام شربتجي أن تتقمص شخصية الفنانة المصرية الراحلة مديحة كامل.

سبب عدم ارتباط روعة ياسين

وكشفت روعة سبب عدم ارتباطها حتى الآن. وقالت: “الرجال بدهم يغيروا شخصيتي ويحولوني لنسخة جديدة بتشبههم”.

وأكدت روعة أنها ترفض ذلك، بسبب الاستقلالية التي اعتادت عليها.

وقالت روعة أن أحد الذين أرادوا الارتباط بها، طلب منها الاعتزال كشرط للزواج. لكنها رفضت.

بكاء وحزن

وتمنت ياسين أن تتغير نظرة المجتمع عن المرأة، وأن يتم إلغاء الأحكام المسبقة عن الفنانات.

وتأثرت روعة ياسين أثناء حديثها عن وفاة والدها، موضحة أنه علمها النجاح والجرأة والصراحة.

وقالت: “جعلني شخصية ناجحة في المجتمع، وهذا اللي سندني بعد وفاته”.

وأكدت ياسين أن ارتباطها العميق بعائلتها جعلها تعيش بتوازن نفسي في أصعب مراحل حياتها.

المصدررصد ومتابعة وطن

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