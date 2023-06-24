أخبار جديدة عن مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان هذا الصيف

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وطن- كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي (24 عاماً)، مع نادي باريس سان جيرمان في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الجاري حتى نهاية هذا الشهر.

وقال الصحفي الإسباني الشهير توماس غونزاليس، عن علاقة مبابي مع نادي ريال مدريد، بعد الحديث عن رحيله عن النادي الباريسي هذا الصيف: “عرض ريال مدريد 150 مليون يورو لمبابي كنقطة انطلاق”.

مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان

وأضاف غونزاليس في تصريحه: “سيكون ريال مدريد على استعداد للوصول إلى 200 مليون يورو، بالإضافة إلى 20 مليون يورو من المكافآت التي سيتم دفعها على مدار 4 سنوات”.

كما أردف: “قرر مبابي قبل أشهر أنه يريد المجيء إلى ريال مدريد. وأبقت والدته هذه المرة كل شيء سراً، وأجريت حوارات مع ريال مدريد ومع الأمير للحصول على انتقاله هذا الصيف”.

🚨ÚLTIMA HORA: Mbappé puede llegar al Real Madrid! 📞 Su madre ha hablado durante meses en secreto con el club blanco y ahora negocia con el emir de Catar para cerrarlo cuanto antes. 💶 El PSG pide 250 millones +50 en bonus. Florentino ofrecería 200 +20 como máximo. pic.twitter.com/DEOgEWSlnO — Tomás González-Martín (@tgm46) June 24, 2023

وواصل: “يستمر مبابي في القول إنه سيستمر حتى عام 2024، لأنه يريد أن يجعل باريس سان جيرمان يبدو وكأنهم يريدون خروجه وعدم جعله يبدو وكأنه الشخص الذي يحاول إجبار نفسه على الخروج”.

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حديث والدة مبابي مع ريال مدريد

ويضيف: “تحدثت فايزة مع ريال مدريد ومع باريس سان جيرمان ومع الأمير كذلك، لعدة أشهر لتحديد السعر، وهي خطوة كبيرة جداً إلى الأمام لأن قطر في العام الماضي لم يستجيبوا حتى لاقتراح ريال مدريد. وهو تقديم عرض بـ180 مليون يورو”.

وختم: “يأمل مبابي بأن يتم توقيع اتفاق في يوليو وأنه لن يضطر إلى حضور الموسم التحضيري مع باريس سان جيرمان في الـ15 من شهر يوليو القادم”.

وكانت تقارير صحفية قد سربت الرسالة التي وجهها الفرنسي مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي، والذي رفض فيه الموافقة على تفعيل بند تجديد عقده مع النادي الفرنسي حتى صيف 2025.