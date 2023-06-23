مريم الدباغ تشعل نار متابعيها بـ بيكيني أحمر ناري فاضح كشف المستور (شاهد)

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وطن- يبدو أن العارضة التونسية مريم الدباغ قد وجدت نفسها في إطلالاتها المثيرة من خلال ارتداء المايوهات العارية التي تغدق بها متابعهيا منذ عدة أيام .

ومن جديد، عادت مريم الدباغ لإشعال نيران متابعيها على “انستغرام” بفيديوهات تروجية مزدوجة لأحد مستحضرات التجميل، وكذلك “بيكيني” من قطعتين من انتاج شركة تونسية محلية.

ونشرت مريم الدباغ عبر خاصية “الاستوري” مقطع فيديو من داخل الحمام للترويج لغسول وجه، إلا ان إطلالتها كانت جريئة جدا.

وظهرت العارضة التونسية مرتدية قميصا فضفاضا باللون البمبي، واكتفت فقط بإقفال 3 زراير من المنتصف وتترك مفاتها من أعلى وأسفل ظاهرة للمتابعين.

إبراز مفاتنها بشكل متعمد

وبدت مريم الدباغ متعمدة في كشف صدرها للمتابعين من خلل حركاتها التي ظهرت تقوم بها عبر إمالة نفسها للإمام نحو الكاميرا التي ثبتتها أسفل مرآة الحمام الذي تصور فيه.

وكشف الفيديو أن مريم الدباغ كانت تستعد لتصوير فيديو إعلاني آخر لبيكيني من انتاج شركة تونسية محلية، وهو ما كانت ترتديه تحت القميص الفضفاض.

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بيكيني باللون الأحمر الناري

ولم تمر دقائق على الفيديو الترويجي لغسول الوجه، حتى نشرت مريم الدباغ فيديو جديد لها، ظهرت فيه وهي ترتدي البكيني الذي ظهر تحت القميص في الفيديو الأول.

وظهرت مريم الدباغ وهي ترتدي “بيكيني” من قطعتين باللون الاحمر الناري.

البكيني الضيق والعاري الذي ارتدته العارضة التونسية، عكس جرأة كبيرة تتمتع بها مريم الدباغ، حيث أفاض صدرها بشكل كبير منه أثناء توجهها نحو حمام السباحة لتجربته بشكل عملي.

بيكيني أسود مثير

وكانت مريم الدباغ قد قد روجت في فيديو سابق لشركة “والك آكتيف وير” التونسية المحلية، المتخصصة في صناعة ملابس السباحة والرياضة النسائية.

ونشرت مريم الدباغ مقاطع فيديو لها وهي تروّج لـ”بيكيني” مثير جداً من إنتاج الشركة المحلية.

وظهرت مريم الدباغ داخل المنزل مرتدية “المايوه” الجديد الذي كشف كثيراً من جسدها، وأظهر صدرها بشكل فاضح.

أجمل مايوه ارتدته

وبدأت مريم الدباغ في شرح موصفات المايوه باللون الأسود الذي ارتدته، معدّدةً مزاياه المتعلقة بسهولة ارتدائه، موضحة أنه أجمل مايوه ارتدته في حياتها.

تجربة عملية

ولم تكتفِ مريم الدباغ باستعراض المايوه الجديد والمثير في المنزل؛ بل قامت بتجربته عملياً، حيث وثّقت نفسها وهي تنزل به إلى حمام السباحة .