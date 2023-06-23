لقطات أرشيفية توثّق لحظة تدشين غواصة تيتان المنكوبة ومفاجأة صادمة

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وطن – انتشر مقطع فيديو، يوثّق لقطات ومشاهد أرشيفية لتدشين غواصة تيتان المنكوبة التي اشتهرت بـ الغواصة المفقودة، والتي تحطمت وعلى متنها خمسة أشخاص في رحلة لزيارة حطام سفينة التيتانيك.

في لحظات التدشين، تحدث ستوكتون راش الرئيس التنفيذي للشركة المالكة للغواصة “OceanGate”: “هذه واحدة من أعظم اللحظات في صناعة الغواصات.. هذه التكنولوجيا هي كل ما نحتاجه.. لاكتشاف أعماق المحيطات”.

وأضاف: “سننزل إلى عمق أربعة آلاف متر بعد إجراء تجاربنا في الباهاما وبعد التأكد من أن كل شيء سيسير حسب تخطيطنا له”.

وصفت حينها بـ"واحدة من أعظم اللحظات في صناعة الغواصات".. مشاهد أرشيفية لتدشين غواصة #تايتن المنكوبة، التي تحطمت وعلى متنها خمسة أشخاص في رحلة لزيارة حطام سفينة التيتانيك#العربية pic.twitter.com/xgijdcPrUd — العربية (@AlArabiya) June 23, 2023

العثور على الحطام

وكان خفر السواحل الأمريكي قد أعلن أمس الخميس، أنَّ مركبة آلية يمكنها الغوص في الأعماق اكتشفت “حقل حطام” في أثناء بحثها عن الغواصة المفقودة في قاع المحيط بالقرب من حطام السفينة تايتانيك وإن خبراء يراجعون المعلومات التي جمعتها المركبة.

وقال خفر السواحل أن بقايا الغواصة التي تم العثور عليها قرب حطام “تايتانيك” تشير إلى وقوع “انفجار داخلي كارثي”، وصرح الأميرال جون موجر: “تم اكتشاف حطام تابع للغواصة تيتان في قاع البحر على بعد حوالي 1600 قدم (487 مترا) من سفينة “تايتانيك”، وتم العثور على حطام إضافي في وقت لاحق”.

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وأضاف أنه بعد التشاور مع خبراء القيادة المشتركة، يستنتج أن الحطام يشير إلى خسارة ركاب “تيتان” بهذه الكارثة، معربا عن أحر التعازي لعائلات الركاب.

وفاة كل مستقلي الغواصة

من جانبها، رجّحت الشركة المشغلة للغواصة التي فقدت على مقربة من حطام “تايتانيك” بأن الركاب الذين كانوا على متنها “لقوا حتفهم بكل أسف”.

وقالت الشركة في بيان: “نعتقد الآن أن رئيسنا ستوكتون راش وشاهزادا داود وابنه سليمان وهاميش هاردينغ وبول-هنري نارجوليه ماتوا للأسف”.

وأضافت: “قلوبنا مع هذه الأرواح الخمسة وكل فرد من عائلاتهم خلال هذه الفترة المأساوية. نأسف لخسارة الأرواح والسعادة التي حملوها معهم لكل من عرفهم”.

رحلة الغواصة المفقودة

وكانت الغواصة اختفت، الأحد الماضي، بعد هبوطها لرؤية حطام سفينة “تايتانيك” التي يعود تاريخها إلى قرن من الزمان على عمق 4 آلاف متر تحت سطح الماء، في شمال المحيط الأطلسي، وذلك بعد ساعة و45 دقيقة من غطسها وهي تحمل على متنها 5 ركاب.