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وطن- كشفت تقارير صحفية بريطانية، بأن نادي مانشستر سيتي حامل لقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، متورط في قضية اختراق قواعد اللعب المالي النظيف.

وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية، بأنه سيتم خصم 10 نقاط من فريق مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة على التوالي، في حال ثبت إدانتهم في اختراق قواعد اللعب المالي النظيف.

خبر صادم لجماهير مانشستر سيتي

وبينت الصحيفة، بأن سيد أوروبا الحالي مانشستر سيتي على حساب إنتر ميلان الإيطالي الوصيف، ربما سيبدأ الموسم المقبل. منقوصاً من النقاط العشرة في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).

🚨🚨 ميرور | سيتم خصم 10 نقاط من مانشستر سيتي في حال ثبتت إدانتهم في اللعب المالي النظيف. مان سيتي سيبدأ الموسم المقبل بخصم 10-. pic.twitter.com/fO2psYwGk5 — الدوري الإنجليزي (@PLSpotlight) June 22, 2023

وكان مانشستر سيتي قد حقق الثلاثية التاريخية تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا الملقب. ب”الفيلسوف” الموسم المنصرم، وهي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

مباريات ودية مانشستر سيتي هذا الصيف

وسيلتقي فريق مانشستر سيتي في مواجهة نارية وصعبة. أمام نظيره بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني الموسم المنصرم، في ال26 من شهر يوليو/ تموز القادم، وبعدها أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في ال30 من الشهر ذاته.

"عقلية الفوز هي الأهم".. هكذا أجبتهم خلدون المبارك – رئيس مجلس إدارة مانشستر سيتي pic.twitter.com/OMoelFmlg6 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) June 22, 2023

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فيما سيواجه الأزرق السماوي. أمام أرسنال على كأس درع الاتحاد الإنجليزي، في ال6 من شهر أوت/ أغسطس المقبل، كما وبعدها سيواجه إشبيلية الإسباني على كأس السوبر الأوروبي 2022-2023.

ومن الجدير بالذكر، بأن مانشستر سيتي. سيبدأ موسمه للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الموسم القادم، بمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد، في ال19 من شهر أوت/ أغسطس القادم.