حلا شيحة ترقص على أغنية تامر حسني.. هل تحاول مصالحته؟ (فيديو)

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وطن- أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة، جدلاً واسعاً بين متابعيها، بعد ظهورها وهي ترقص على أغنية للفنان تامر حسني.

خليك فولاذي

حيث فاجأت حلا شيحة الجمهور بمقطع عبر حسابها على “انستجرام“، يحتوي عدة صور لها، وفقرة رقص على أغنية “خليك فولاذي”، لتامر حسني.

وعلقت حلا على الفيديو: “مش جايلي نوم.. ليها طريقة في البواخة الدنيا دي “.

وتعود هذه الأغنية ضمن فيلم “مش أنا” الذي عادت به حلا من اعتزالها، ثم هاجمت تامر حسني بسببه.

انفصام شخصية

وأبدى المتابعون استغرابهم من تصرف حلا، فجاء في التعليقات: “مش ده اللى اتخانقنتى معاه وقولتى منزل الكليب فى الأيام المفترجه دى “.

واتهمها آخر بأنها تعاني من مرض نفسي. وكتب “نفسي تخفي من المرض اللي عندك بجد.. انفصام في الشخصية شوية حرام شوية عادي بجد معرفش جرالك ايه”.

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بينما طالبتها متابعة بالاعتذار لتامر حسني. وقالت: “من باب الشجاعة لازم تعتذري لتامر في بوست.. لإنك حقيقي غلطتي فيه وزي ماحنا بنحبك ومش بنحب حد يقول عليكي كلام وحش انتي كمان لازم تبقي شجاعة وتعتذريله بشكل مباشر. لأنك كنتي غلطانة”.

وخمن آخر أن حلا تحاول التودد من جديد لتامر. وكتب: “بتصالحى تامر بالأغنية انتى صح”.

أيام مباركة

وكانت حلا شيحة قد هاجمت تامر حسني قبل عامين، حين طرح كليب “بحبك”. والذي يحتوى على مشاهد تجمعهما من فيلم “مش أنا”.

وكتبت حلا منشوراً قامت بحذفه لاحقاً، قالت فيه: “انا اتفاجئت جدا ًبنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم.. وفي ايام ذي الحجة ايام مباركة وخصوصاً بعد اخر بوست نزلته ووضحت فيه انا ايه”.

وتابعت حينها: “اتفاجئت اكتر خصوصا ًبعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده انه حيحترم رغبتي. وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود”.

ورأت حلا شيحة أن نجاح فيلم تامر حسني، هو نجاح بمقاييس الدنيا. مضيفة: “صدقوني بمقاييس ربنا احنا لم و لن ننجح، انا عارفة و متاكدة ان زملائي جواهم خير بس للاسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الامور صح”.

وكشفت حلا شيحة آنذاك أنها بكت حين رأت نفسها في مشاهد كليب (بحبك).

وتابعت: “بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا و انا عيطت لاني شفت نفسي في المشاهد دي.. دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها و كلنا بنغلط ولازم نغلط علشان احنا بشر بس المصيبة اننا بنغفل و بننسي”.