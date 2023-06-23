الجمعة, يونيو 23, 2023
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حياتنا

توم كروز يتغزل بفخذي شاكيرا رغم طلبها أن يتوقف!

شاكيرا ليست مهتمة بالحصول على أي شيء رومانسي مع توم كروز أو أي شخص آخر لأنها تركز على أطفالها وحياتها المهنية

كتب رفيف عبدالله
توم كروز يتغزل بفخذي شاكيرا رغم طلبها أن يتوقف!
شاكيرا وتوم كروز
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وطن- منذ أن اجتمعت شاكيرا وتوم كروز في ميامي جي بي ، انتشرت شائعات عن علاقة رومانسية محتملة بينهما. والآن يبدو أن ممثل “المهمة المستحيلة” يغمر المغنية بالمجاملات.

مهتم جداً

في حدث الفورمولا 1 في مايو ، شوهد كل من شاكيرا وتوم كروز وهما يتحدثان بسعادة في المكان الذي شاهدا من خلاله السباق ، بالإضافة إلى التقاط الصور معًا.

وفقًا لصحيفة El Mundo الإسبانية، ورد أن الممثل كان “مهتمًا جدًا” بالكولومبية.

شاكيرا و توم كروز
شاكيرا و توم كروز

وفقًا لصحيفة “بيج سيكس” الأمريكية ، أرسل زوج نيكول كيدمان السابق الزهور إلى شاكيرا بعد أيام من لقائهما.

شاكيرا غير مهتمة

ومع ذلك ، أفادت مصادر قريبة من المغنية أنها غير مهتمة بالحصول على أي شيء يتجاوز الصداقة مع ممثل هوليوود.

قال مصدر مطلع من مجلة  US Weekly:”شاكيرا ليست مهتمة بالحصول على أي شيء رومانسي مع توم. إنها لا تريد مواعدته أو أي شخص آخر ، لأنها تركز على أطفالها وحياتها المهنية … في الوقت الحالي”.

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وأضاف المصدر أن شاكيرا وجدت أنه من “المضحك” أن يعتقد الناس أنها متورطة عاطفياً مع كروز.

ودية فقط

قال أحد المقربين من المغنية لمجلة هيت في أواخر مايو “إنهم يتحدثون. لكن لا يوجد جاذبية أو رومانسية من جانبها. شاكيرا ودية معه فقط. إنها تشعر بالإطراء من اهتمامه ، لكنها لا تريد أي شيء آخر”.

وأضاف أن شاكيرا طلبت من الممثل التوقف عن الانجذاب إليها.

توم كروز لا يقاوم شاكيرا

وعلى الرغم من الشائعات التي تفيد بأن المغنية تواعد سائق السباقات لويس هاميلتون ، ذهب توم كروز إلى برنامج “ديسبيرتا أميريكا” حيث كان يبتسم وهو يمطرها بالثناء ، حسب صحيفة El Mundo.

شاكيرا ولويس هاملتون
شاكيرا ولويس هاملتون

وقال ممثل هوليوود الوسيم في مقابلة مع الصحفية جيسيكا رودريغيز عن شاكيرا: “إنها موهوبة للغاية. هي وعائلتها أشخاص محبوبون. لطالما أعجبت بعملها … إنها شخص جيد جدًا”.

لكن كروز ذهب إلى أبعد من ذلك ، عندما أخبر المذيعة أن وركي شاكيرا لا يكذبان ، في إشارة إلى أغنيتها التي تحمل نفس العنوان ” Hips Don’t Lie”.

وقال توم كروز دون تردد: “لا ، وركاها لا يكذبون ، هم لا يكذبون”.

المصدررصد ومتابعة وطن

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