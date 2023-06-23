الملكة رانيا تستعين بفنان إيرلندي لتسخر من النفاق الدولي بشأن الغواصة “تيتان”.. ماذا قالت؟!

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وطن- في تعليق قوي منها، وجهت الملكة رانيا العبدالله انتقادا حادا لم يمكن وصفة بـ”النفاق الغربي” والاهتمام المبالغ فيه وتكريس جميع الإمكانيات للبحث عن الغواصة السياحية المفقودة “تيتان” والتي أعلن الخميس تحطمها واعتبار من كان على متنها في عداد المفقودين.

وعبر حسابها الرسمي على “انستغرام” ومن خلال خاصية “الأستوري” أعادت الملكة رانيا العبدالله نشر رسم كاريكاتيري للفنان الإيرلندي الشهير أوليفر جيفرز، انتقد من خلاله النفاق حول مساعدة بعض الارواح دون غيرها من قبل الآخرين.

وعلقت الملكة رانيا العبدالله على الرسم الكاريكاتيري بالقول:”مآسي متشابهة واستجابة دولية متباينة. كل حياة تستحق الانقاذ”.

رانيا من الأردن حملت المنشور مع النص: “موقفان مأساويان ، ردان عالميان مختلفان للغاية. كل حياة بشرية تستحق الإنقاذ “.

كما أشارت في بوست منشور آخر إلى أن حياة واحدة لا تساوي أكثر من حياة أخرى وأن المجتمع يجب أن يغير استجابته لهذه المواقف، وبهذه الطريقة، أظهرت الملكة رانيا مرة أخرى مدى انخراطها في القضايا الإنسانية ولم تتردد في أن تكون مباشرة مع رسالتها.

وكان الفنان الإيرلندي، أوليفر جيفرز، قد نشر عبر حسابه على “انستغرام” هذا الرسم بمناسبة مصادفة الحادث مع اليوم العالمي للاجئين.

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وعلق على الرسم بالقول:” بينما نحن مهتمون بالأخبار عن فقدان 5 سياح معظمهم من الأثرياء على متن غواصة في طريقهم للبحث عن حطام سفينة غارقة ، يصادف اليوم اليوم العالمي للاجئين”.

وأضاف قائلا:” في الأسبوع الماضي فقط ، غرق قارب يحمل مئات اللاجئين قبالة سواحل اليونان. فقد الكثير (بما في ذلك الأطفال) حياتهم على متن تلك السفينة الغارقة بينما كانوا في طريقهم بحثًا عن حياة أكثر أمانًا.”

سخرية مستحقة

وتابع متحدثا عن الاهتمام بفقدان الغواصة “تيتان” دون غيرها قائلا:” في حين أن ما يحدث تحت الأمواج في وسط المحيط الأطلسي هو مأساة ، ووقت شديد القلق لعائلاتهم من الصعب ألا تكون ساخرًا من حالة المجتمع التي استحوذت علينا هذه القصة في خضم أزمة لاجئين متصاعدة باستمرار مع وفاة المزيد والمزيد من الناس يوميًا وعدم الحصول على نفس القدر من الاهتمام”.

دعوة للتبرع لإنقاذ اللاجئين

وأردف “جيفرز” بالقول:” بينما نراقب أخبار عودة الغواصة بأمان يرجى التبرع إلى لمساعدة مئات الآلاف من المهاجرين الذين سيواجهون نفس المواقف المحفوفة بالمخاطر في الأسابيع والأشهر والسنوات المقبلة على الأرجح.”

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العثور على حطام الغواصة

وكان خفر السواحل الأمريكي، قد أعلن، الخميس، أن الحطام الذي عثر عليه في المحيط الأطلسي قرب موقع سفينة “تيتانيك”، يعود إلى الهيكل الخارجي لجسم الغواصة السياحية المفقودة “تيتان”، مشيراً إلى “وقوع انفجار داخلي كارثي”.

وقال قائد المنطقة الأولى لخفر السواحل الأمريكي الأدميرال جون موجير، بعيد إعلان نبأ وفاة الركاب الخمسة، إن “موقع الحطام يتفق مع انفجار داخلي كارثي للغواصة”ن وفقا لما نقلته رويترز“.

فقدان الاتصال بالغواصة

وفقدت الغواصة تيتان ، التي تديرها شركة OceanGate Expeditions التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها ، منذ أن فقدت الاتصال بسفينة الدعم السطحي صباح يوم الأحد بعد حوالي ساعة و 45 دقيقة من ما كان ينبغي أن يكون غطسًا لمدة ساعتين إلى حطام السفينة الأكثر شهرة في العالم.

وقال مسؤولو خفر السواحل إن خمس شظايا رئيسية من تيتان البالغ ارتفاعها 22 قدما (6.7 متر) عثر عليها في حقل الحطام المتبقي من تفككها، بما في ذلك مخروط الذيل وقسمان من بدن الضغط، دونن أن يذكروا ما إذا كانت رفات بشرية قد شوهدت أم لا.

من كان على متن الغواصة تيتان؟

من جانبها، أصدرت شركة OceanGate الماكلة للغواصة بيانًا قالت فيه إنه لم يكن هناك ناجون بين الرجال الخمسة على متن تيتان ، بما في ذلك مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي ، Stockton Rush ، الذي كان يقود تيتان.

والاربعة الآخرون هم الملياردير والمستكشف البريطاني هاميش هاردينغ (58 عاما)، ورجل الأعمال الباكستاني المولد شاهزادا داود ، 48 عامًا ، وابنه سليمان البالغ من العمر 19 عامًا وكلاهما مواطنان بريطانيان ؛ وعالم المحيطات الفرنسي وخبير تيتانيك الشهير بول هنري نارجوليت ، 77 عامًا ، الذي زار الحطام عشرات المرات.

اهتمام دولي فاق الاهتمام بغرق سفينة للاجئين قبالة سواحل اليونان

يشار إلى ان فرق البحث وموظفو الدعم من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وبريطانيا أمضوا أيامًا في مسح آلاف الأميال المربعة من البحار المفتوحة بالطائرات والسفن بحثًا عن أي علامة على تيتان.

وطغت التغطية الإعلامية العالمية المكثفة لعملية البحث إلى حد كبير على تداعيات كارثة بحرية أكبر بكثير ناجمة عن حطام سفينة مهاجرين قبالة سواحل اليونان الأسبوع الماضي ، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص.