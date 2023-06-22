الخميس, يونيو 22, 2023
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حياتنا

نداء شرارة تشعل مواقع التواصل بردها حول سعر دخول حفلاتها الرخيص!

بلغ سعر تذكرة حضور حفل نداء شرارة 15 دينار فقط بينما سعر تذكرة حفل وائل كفوري 450 دينار

كتب رفيف عبدالله
نداء شرارة تشعل مواقع التواصل بردها حول سعر دخول حفلاتها الرخيص!
نداء شرارة
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وطن– فاجأت الفنانة الأردنية نداء شرارة، الجميع بردها حول تدني أسعار تذاكر حفلاتها مقارنة بالفنانين الآخرين، في الأردن.

أسعار رخيصة

وكشفت نداء شرارة أنها السبب في ذلك، وأنها المسؤولة عن أسعار تذاكر حفلاتها.

بدأ الجدل، حين قارن البعض بأسعار تذاكر الفنانين الأردنيين والعرب، وتم وضع نداء شرارة مثالاً لذلك مقارنة بالفنان اللبناني وائل كفوري.

حيث بلغ سعر تذكرة حضور حفل نداء 15 دينار فقط، بينما سعر تذكرة حفل وائل كفوري 450 دينار.

أعادت نداء شرارة مشاركة الصورة عبر حسابها على “فيسبوك” و”تويتر“، وكتبت توضيحاً مطولاً للأمر.

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بنت الأردنيين

وكتبت الفنانة الأردنية: “انا المسؤول، وانا اللي بطلب تكون أسعار التيكتات بحفلاتي معقوله.. عشان كل الناس تقدر تحضر، ولو علي بخلّي كل الناس تحضر ببلاش”.

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وتابعت نداء: “أنا بنت الأردنيين وهم دعموني، كل إنسان عندو هدف، وانا هدفي ليس المال، هدفي أفرحهم”.

وأردفت: “غالبا بتكون من تنظيمي، لأني ما بقدر أغني بأي مكان ف بعمل حفلات بمسارح مرتبة.. وبرفض أرفع سعر التيكت، عشان الناس كلها تقدر تيجي، وبربِح تيكتات للي مش قادرين يدفعوا، وجمهوري بعرف هاد الشي”.

الفنان الأردني ليس مظلوم

وروت نداء شرارة موقفاً دعاها لهذا التصرف قائلة: “زمان قبل ما أكون بالفن، كنت بحب أروح أحضر فنانين.. بس ما كنت بقدر أشتري تيكتات، اليوم بعرف الشعور”.

واستطردت: “لذلك بحب كل الناس تيجي وبستمتع بالحفلات اللي جمهورها جاي يحضر ببلاش.. وبحس وقتها قديش عندي شعبيه، مش مجرد حدا مشهور وخلص”.

واستنكرت نداء شرارة نظرة البعض للفنان الأردني بأنه مظلوم. وردت: “النظره المأخوذة عن الفنان الأردني انو مظلوم ياريت نغيرها.. أحنا برضو بس يكون عنا حفلات بأي بلد برا، أسعار التيكتات بتكون مرتفعه، وهاد مش بإيدنا.. لأنو بطبيعة الحال، أي فنان رح يجي من برا تكلفته عاليه جدا على منظمي الحفل، لذلك يتم رفع سعر التيكت”.

ست البنات

وختمت نداء: “أهلا بكل الفنانين اللي بتنورنا، والله يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وتضل الاردن بخير وحب وفرح”.

الجدير ذكره أن آخر أعمال نداء شرارة كانت أغنية “ست البنات” المخصصة ليوم حنة العروس.

وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً وتجاوزت مشاهداتها المليون.

المصدررصد ومتابعة وطن

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