لمستخدمي هواتف أندرويد أو آيفون..احذفوا هذه التطبيقات فورا!

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وطن- إذا كنت ترغب في جعل هاتف أندرويد أو آيفون الخاص بك يشعر بالانتعاش والنشاط مرة أخرى، ينصح الخبراء بالتحقق من تطبيقاتك لإخلاء بعض المساحة عليه.



ما التطبيقات التي تستخدم أكبر مساحة تخزين؟

وفقاً لصحيفة ذا صن البريطانية، هناك أنواع عديدة من التطبيقات التي يمكنها استخدام كميات هائلة من التخزين على آيفون وأندرويد.

النوع الأول

النوع الأول من التطبيقات التي يجب عليك حذفها هي التطبيقات الصوتية: كالبودكاست والموسيقى.



غالبًا ما نقوم بتنزيل الموسيقى للاستماع إليها في وضع عدم الاتصال. ولكن يمكن أن يشغل هذا مساحة كبيرة على هاتفك إذا لم تكن حريصًا.



النوع الثاني

نوع التطبيقات الثانية التي تأخذ مساحة كبيرة في التخزين هي تطبيقات التلفزيون أو الأفلام مثل: Netflix وAmazon Video.

تمامًا مثل التطبيقات الصوتية، قد تقوم بتنزيل محتوًى لمشاهدته في وضع عدم الاتصال. لكن عليك توخي الحذر إذا كان لديك كثير منها على هاتفك.

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على سبيل المثال، يمكن أن تشغل لعبة Genshin Impact مساحة تخزين تتراوح بين 10 غيغابايت و20 غيغابايت.

النوع الثالث

عادةً ما تقوم تطبيقات مثل واتساب بتنزيل وتخزين جميع الوسائط التي ترسلها جهات الاتصال إليك.

ولكن ما لا تعرفه أن هذا يمكن أن يستحوذ على مساحة تخزين هاتفك بسرعة، مما يترك لك القليل من المساحة.

النوع الرابع

على الرغم من أهمية الحصول على صور، فإن وجود عدد كبير جدًا من الصور (أو النسخ المكررة) ومقاطع الفيديو الكبيرة عالية الجودة يمكن أن يمحوَ مساحة تخزين هاتفك.

ليس من المثالي عمومًا حذف كلّ هذه التطبيقات من هاتفكن على الرغم من أن بعض الألعاب غير المستخدمة قد تستحق التنظيف.

بدلاً من ذلك، فكّر في حذف بعض المحتوى الذي تحتفظ به التطبيقات.

كيفية البحث عن التطبيقات التي تستهلك مساحة التخزين الخاصة بك ؟

أفضل طريقة للعثور على التطبيقات التي تستخدم مساحة تخزين iPhone أو Android هي الانتقال إلى إعدادات جهازك.

يتيح لك كل من iOS وAndroid معرفة التطبيقات التي تشغل معظم مساحة التخزين بسرعة.

إذا كان لديك جهاز آيفون، ما عليك سوى الانتقال إلى الإعدادات> عام> تخزين iPhone وتحقق من القائمة في الأسفل.

أما إذا كنت تمتلك هاتف أندرويد، ما عليك سوى الانتقال إلى متجر Google Play، والنقر فوق ملف التعريف الخاص بك ثم اختيار إدارة التطبيقات والجهاز.

من هناك، ابحث عن التطبيقات التي تستخدم أكبر مساحة تخزين.