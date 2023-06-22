الخميس, يونيو 22, 2023
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حياتنا

لماذا النساء معرضات للإصابة بالتهاب المفاصل أكثر من الرجال؟

على الرغم من أن أى شخص يمكن أن يصاب بالتهاب المفاصل، فإن الدراسات أظهرت أن النساء أكثر عرضة للإصابة به مقارنة بالرجال

كتب ايمان الباجي
لماذا النساء معرضات للإصابة بالتهاب المفاصل أكثر من الرجال؟
التهاب المفاصل
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وطن- يصيب التهاب المفاصل، وهو حالة صحية مزمنة تؤثر على المفاصل، ملايين الأفراد في جميع أنحاء العالم.

ولكن من الواضح أن النساء يتأثرن بشكل غير متناسب بالتهاب المفاصل مقارنة بالرجال.

يمكن أن يثير هذا التفاوت بين الجنسين أسئلة مثيرة للاهتمام حول العوامل الأساسية التي تساهم في زيادة تعرض النساء لهذه الحالة المنهكة.

لماذا النساء معرضات أكثر للإصابة بهذه الحالة؟

نقل موقع “hindustantimes” عن الدكتور باراج سانشيتى، أخصائي في جراحة العظام والمفاصل، قوله: “يعانى الملايين من الأشخاص فى جميع أنحاء العالم من التهاب المفاصل. إنه اضطراب من شأنه أن يجعل الحركة مؤلمة وصعبة.”

مضيفََا:”على الرغم من أن أى شخص يمكن أن يصاب بالتهاب المفاصل، فإن الدراسات أظهرت أن النساء أكثر عرضة للإصابة به مقارنة بالرجال.”

التهاب المفاصل
النساء يتأثرن بشكل غير متناسب بالتهاب المفاصل مقارنة بالرجال

ووفقًا له، يعود ذلك إلى:

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الاختلافات الهرمونية

الاختلافات الهرمونية هي عامل رئيسي في سبب تعرض النساء للإصابة بهذه الحالة أكثر من الرجال.

تكون مستويات هرمون الاستروجين أعلى عند النساء، مما قد يؤدي إلى التهاب المفاصل.

يمكن أيضًا تكسير الغضروف الذى يعمل بمثابة وسادة بين عظام المفصل بواسطة هرمون الاستروجين، ولذلك فإن النساء أكثر عرضة للإصابة بآلام المفاصل وتيبسها، وهى علامات نموذجية لهذه الحالة.

التركيب الجسماني

إن النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل مقارنةً بالرجال، نظرًا لأن مفاصلهن النساء أصغر حجمًا، مما يعنى أن لديهن أقل غضروف ليمنع الصدمات، فتصبح مفاصلهن أكثر عرضة للضرر وهو ما يؤدى إلى ظهور هذه الحالة.

علاوة على ذلك، منطقة حوض النساء أوسع بكبير من حوض الرجال، مما يضع ضغطًا إضافيًا على مفاصل الركبة ويسبب الالتهاب.

عوامل نمط الحياة

تلعب عوامل نمط الحياة أيضًا دورًا في تطور هذه الحالة عند النساء.

فارتداء الكعب العالي أو حمل الحقائب الكبيرة من السلوكيات التي تكون النساء أكثر عرضة للمشاركة في إجهاد مفاصلهن.

بمرور الوقت، قد تتسبب هذه الإجراءات في تلف المفاصل وتزيد من خطر الإصابة بهذه الحالة.

الوراثة

تلعب الوراثة أيضًا دورًا في تطور التهاب المفاصل عند النساء.

أظهرت الدراسات أن بعض الجينات يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بهذه الحالة. فالنساء اللواتي لديهن تاريخ عائلي من التهاب المفاصل هن الأكثر عرضة في الواقع للإصابة به.

أسباب أخرى

كما يمكن أن تساهم التقلبات في مستويات الهرمونات طوال حياة المرأة، بما في ذلك أثناء الحيض والحمل وانقطاع الطمث، في تطور هذه الحالة أو تفاقمها.

المصدرصحيفة hindustantimes، ترجم وتحرير وطن

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