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جسر أسترالي يثير رعب العالم .. ما قصته! (شاهد)

تم التقاط الصورة من قبل راكبة في سيارة كانت على وشك عبور جسر Gateway في مدينة "بريزبان" عاصمة ولاية كوينزلاند، أستراليا

كتب أنس السالم
جسر أسترالي يثير رعب وتندر مواقع التواصل
جسر Gateway في مدينة "بريزبان" عاصمة ولاية كوينزلاند، أستراليا،
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وطن – أصبحت صورة لجسر في أستراليا حديث مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثارت الدهشة بين الناس خارج استراليا.

جسر أسترالي يثير رعب وتندر مواقع التواصل!

وتم التقاط الصورة من قبل راكبة في سيارة على وشك عبور جسر Gateway في مدينة “بريزبان” عاصمة ولاية كوينزلاند، أستراليا، وتم مشاركتها في مجموعة على “فيسبوك”.

جسر Gateway في أستراليا
جسر Gateway في أستراليا

وأربكت الصورة المتابعين في جميع أنحاء العالم، حيث جذبت آلاف التعليقات في غضون أيام قليلة، إذ تظهر الصورةُ الجسر وهو يبدو مشوهًا.

وصف معلقون الجسر بأنه “مشوش”، “مخيف”، وبعضهم قال ”فيه خلل” و”سحر”.

قالت امرأة في تعليقها على صورة الجسر: “هذا أمر مرعب جدًا بالنسبة لقلقي من القيادة”.

المرأة التي التقطت الصورة تدعى ”ويندي مارتن“، قالت إنها فوجئت بمظهر الصورة أيضًا.

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وقالت إنها كانت تحاول فقط التقاط صورة لغروب الشمس على هاتفها الأيفون والتقطت الزاوية الغريبة التي أكدت أنها لم تكن معدلة.

الأستراليون يطمئنون الخائفين والمندهشين من الجسر

سارع الأستراليون لطمأنة أعضاء “فيسبوك” المذهولين، بأن الجسر ليس مخيفًا أو مدهشًا في الواقع.وفق تقرير لصحيفة “نيويورك بوست

تم افتتاح الجسر الأصلي في عام 1986 وجسر مكرر أخر في عام 2010، ويعرفان رسميًا باسم جسور Sir Leo Hielscher على الطريق السريع Gateway، على ارتفاع حوالي 212 قدمًا في أعلى نقطة فوق نهر بريزبان.

جسر Gateway في أستراليا - مشهد من الجو
جسر Gateway في أستراليا – مشهد من الجو

قال شخص إن “القلق الوحيد الذي يجب أن يكون لدى الناس بشأن هذه الجسر الصغير هو السعر لعبوره. الآن هذا هو الكابوس!”.حسب رأيه

كما كتب شخص آخر: “لا يبدو هذا الجسر غريبًا جدًا في الحياة الواقعية. أسوأ شيء في هذا الجسر هو تكلفة الرسوم”.

المصدرنيويورك بوست - ترجمة وتحرير وطن

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