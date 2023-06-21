نيمار يعتذر لخطيبته علناً على خيانته لها ويعبر عن ندمه ويتوسل إليها.. هذا ما قاله عبر انستغرام!

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وطن- بعد تصريحاته المثيرة للجدل، أصدر لاعب باريس سان جيرمان، والبالغ من العمر 31 عامًا، البرازيلي “نيمار” اعتذارًا علنيًا لخطيبته الحامل برونا بيانكاردي عن خيانته لها.

وعلى الرغم من أن نيمار لم يقدم نيمار أي تفاصيل عن طيشه، لكنه ذكر في منشور له عبر حسابه على “انستغرام” أنه يحاول “تبرير ما لا يمكن تبريره” وسط كل “المعاناة” التي كان على بيانكاردي تحملها.

يجب الاعتذار علنا

وقال نيمار في اعتذاره:”برو ، لقد اعتذرت بالفعل عن أخطائي ، عن العرض غير الضروري ، لكنني أشعر بأنني مضطر لإعادة التأكيد علنًا على ذلك. إذا تم نشر مسألة خاصة ، فيجب إعلان الاعتذار علنًا “.

وأضاف: ” لقد رأيت مدى تعرضك ، وكم عانيت من كل هذا وكم تريد أن تكون بجانبي. وأنا بجانبك”.

وتابع بالقول:” أجرؤ على القول إنني أرتكب أخطاء كل يوم ، داخل وخارج الملعب. لكن أخطائي في حياتي الشخصية أقوم بحلها في المنزل ، في خصوصيتي مع عائلتي وأصدقائي”.

وأردف:” وصل كل هذا إلى أكثر الأشخاص تميزًا في حياتي. المرأة التي حلمت أن أكون بجانبها، والدة طفلي. وصلت إلى عائلتي”.

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ووجه نيمار حديثه لخطيبته:” لا أعرف ماذا سنفعل ، لكن اليوم أنا متأكد من أنني أريد أن أجرب”، مضيفا:” سيسود هدفنا ، وسيفوز حبنا لطفلنا ، وسيقوي حبنا لبعضنا البعض.”

واختتم بالقول: “أحبك”.

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يشار إلى أن نيمار ، الذي حصل على نصيبه الكبير العلاقات التي حظيت بدعاية كبيرة ، قد بدأ بمواعدة بيانكاردي في أبريل من العام الماضي، أو على الأقل كانت هذه هي المرة الأولى التي أعلنوا فيها علاقتهما، حينما أعلن الزوجان حملها في أبريل من هذا العام.

تفاصيل الاتفاق بين نيمار وخطيبته

في تطور غريب لهذه الرواية، أشيع أن نيمار وبيانكاردي لديهما ترتيب يُسمح فيه لمهاجم باريس سان جيرمان بالخيانة، وذلك وفقا لما نقلته منصة ” emoff“.

يسمح لـ نيمار بممارسة الجنس مع أخريات بشروط

وبحسب ما نقلته المنصة، فإن الاتفاق” المعلن بين الزوجين هو أن نيمار يمكنه البقاء مع فتيات أخريات ، طالما أنه متحفظ بشأن العلاقة ” من خلال استخدام الواقي الذكري او عدم تقبيلهن من أفواههن.

وأكدت المنصة على أن الاتفاق بن الشريكين يسمح لنيمار ممارسة الجنس مع نساء أخريات، على الرغم من ارتباطه مع ببيانكاردي.