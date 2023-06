لم يتمالك نفسه.. بايدن يتحسس جسد إيفا لونغوريا ويلمس مناطق حساسة

- Advertisement -

وطن- التقطت عدسات الكاميرا موقفاً محرجاً تعرض له الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع الممثلة الأمريكية إيفا لونغوريا، التي كانت في زيارة له في البيت الأبيض للمشاركة في افتتاح فيلم سينمائي جديد لها.

وخلال زيارتها للبيت الأبيض، لفتت بطلة فيلم Flamin Hot انتباه وسائل الإعلام وهي تحتضن الرئيس الأمريكي، وفجأة تظهر وهي تزيل يده عنها بعد عناق محرج.

وقال موقع “marca” إن التحضير للقاء أقوى رجل في العالم ليس بالأمر السهل. ولأن لونغوريا من عشاق الموضة، لذا ارتدت فستانًا برتقاليًا رائعًا، وكان هذا كافياً لسقوط جو بايدن تحت سحرها.

وبحسب المصدر ذاته قرر رئيس الولايات المتحدة إظهار عاطفته علانية وتجاهل البروتوكول المطبق خلال هذه الاجتماعات. وبدلاً من المصافحة الودية ، لم يستطع مقاومة رغبته في عناق الممثلة الشهيرة.

وأطلقت لقطات بايدن حالة من الجدل على وسائل التواصل، لأنه ظهر يلمسها “بشكل غير لائق ومريب” بحسب وصف المتابعين.

وقال أحدهم: “يا له من أمر مثير للاشمئزاز! العديد من النساء على دراية بما شعرت به إيفا لونغوريا في تلك اللحظة. من الواضح أنها كانت غير مرتاحة لوضعه يديه على جسدها”.

وبعد الاجتماع ، ذكرت لونغوريا أنها التقت بايدن عندما كان عمرها 17 عامًا وكان عمره 40 عامًا.

ورحب الرئيس جو بايدن بمخرج الفيلم الجديد ، “فلامين هوت” وبطلته إيفا لونجوريا ومئات الأشخاص الآخرين في حديقة البيت الأبيض لعرض الفيلم الوثائقي الدرامي، وهو قصة مثيرة بطلها بواب مكسيكي أمريكي يعمل في “فريتو لاي”.

وفي تغريدة على حسابه في “تويتر” رصدتها “وطن” علق بايدن على عرض الفيلم قائلاً :” استضفنا الليلة الماضية عرضًا لفيلم “فلامين هوت” في البيت الأبيض – وهو فيلم يحكي قصة عن قوة الفرصة وحجر الزاوية في ديمقراطيتنا وما يجسده المجتمع الأمريكي من أصل إسباني بالضبط”.

Last night, we hosted a screening of “Flamin Hot” at the White House – a film that tells a story about the power of opportunity, a cornerstone of our democracy and exactly what the Hispanic American community embodies. pic.twitter.com/ZmUh7MXKbt

— President Biden (@POTUS) June 16, 2023