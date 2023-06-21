الأربعاء, يونيو 21, 2023
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لم يتمالك نفسه.. بايدن يتحسس جسد إيفا لونغوريا ويلمس مناطق حساسة

خلال زيارتها للبيت الأبيض لفتت الممثلة الشهيرة إيفا لونغوريا بطلة فيلم Flamin Hot انتباه وسائل الإعلام وهي تحتضن بايدن، وفجأة تظهر وهي تزيل يده عنها بعد عناق محرج

كتب خالد الأحمد
لم يتمالك نفسه.. بايدن يتحسس جسد إيفا لونغوريا ويلمس مناطق حساسة
بايدن يتحسس جسد إيفا لونغوريا
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وطن- التقطت عدسات الكاميرا موقفاً محرجاً تعرض له الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع الممثلة الأمريكية إيفا لونغوريا، التي كانت في زيارة له في البيت الأبيض للمشاركة في افتتاح فيلم سينمائي جديد لها.

وخلال زيارتها للبيت الأبيض، لفتت بطلة فيلم Flamin Hot انتباه وسائل الإعلام وهي تحتضن الرئيس الأمريكي، وفجأة تظهر وهي تزيل يده عنها بعد عناق محرج.

ملامسة بايدن لجسد إيفا لونغوريا أثار غضبها

وقال موقع “marca” إن التحضير للقاء أقوى رجل في العالم ليس بالأمر السهل. ولأن لونغوريا من عشاق الموضة، لذا ارتدت فستانًا برتقاليًا رائعًا، وكان هذا كافياً لسقوط جو بايدن تحت سحرها.

وبحسب المصدر ذاته قرر رئيس الولايات المتحدة إظهار عاطفته علانية وتجاهل البروتوكول المطبق خلال هذه الاجتماعات. وبدلاً من المصافحة الودية ، لم يستطع مقاومة رغبته في عناق الممثلة الشهيرة.

وأطلقت لقطات بايدن حالة من الجدل على وسائل التواصل، لأنه ظهر يلمسها “بشكل غير لائق ومريب” بحسب وصف المتابعين.

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وقال أحدهم: “يا له من أمر مثير للاشمئزاز! العديد من النساء على دراية بما شعرت به إيفا لونغوريا في تلك اللحظة. من الواضح أنها كانت غير مرتاحة لوضعه يديه على جسدها”.

وبعد الاجتماع ، ذكرت لونغوريا أنها التقت بايدن عندما كان عمرها 17 عامًا وكان عمره 40 عامًا.

بايدن يتحسس جسد إيفا لونغوريا
ملامسة بايدن لجسد إيفا لونغوريا أثار غضبها

بواب مكسيكي

ورحب الرئيس جو بايدن بمخرج الفيلم الجديد ، “فلامين هوت” وبطلته إيفا لونجوريا ومئات الأشخاص الآخرين في حديقة البيت الأبيض لعرض الفيلم الوثائقي الدرامي، وهو قصة مثيرة بطلها بواب مكسيكي أمريكي يعمل في “فريتو لاي”.

وفي تغريدة على حسابه في “تويتر” رصدتها “وطن” علق بايدن على عرض الفيلم قائلاً :” استضفنا الليلة الماضية عرضًا لفيلم “فلامين هوت” في البيت الأبيض – وهو فيلم يحكي قصة عن قوة الفرصة وحجر الزاوية في ديمقراطيتنا وما يجسده المجتمع الأمريكي من أصل إسباني بالضبط”.

وتم تقديم قصة البواب السابق ريتشارد مونتانيز ، استنادًا إلى مذكراته، كقصة ملهمة عن كيف حقق الرجل حلمه وتغلب على الشدائد، متجاهلين المؤشرات التي تدل على أن رواية مونتانيز مشكوك فيها.

وقال بايدن للجمهور ، “عندما أفكر في فيلم الليلة ، أفكر في الشجاعة. لقد ترك الكثير من أسلافكم ، وراءهم كل ما يعرفونه لبدء حياة جديدة في الولايات المتحدة.”

من هي إيفا لونغوريا؟

إيفا جاكلين لونغوريا ممثلة أمريكية ولدت في 15 مارس 1975 في كوربوس كريستي، تكساس، وكانت والدتها تعمل معلمة تربية خاصة ويعمل والدها كمزارع.

ودرست في جامعة تكساس إيه آند إم في كينجسفيل ، حيث حصلت على درجة بكالوريوس العلوم في علم الحركة. وبعد تخرجها من الكلية ، دخلت مسابقة المواهب التي جلبتها إلى لوس أنجلوس ، حيث تم رصدها وتوقيعها لاحقًا من قبل وكيل مسرحي. وشاركت في بطولة مسلسل “بيفرلي هيلز”.

وأصبحت إيفا لونغوريا معروفة في جميع أنحاء العالم بفضل Desperate Housewives عام 2004 حيث لعبت الشخصية الرئيسية ، Gabrielle Solis.

المصدرتويتر، موقع marca، رصد وتحرير وطن

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