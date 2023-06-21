الأربعاء, يونيو 21, 2023
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حياتنا

قطة مختبئة.. على أصحاب النظر الحاد التحديق جيدا للعثور عليها

يمكن أن تكون الخدع البصرية طريقة رائعة لتعزيز إدراكنا البصري وكيفية عمل أدمغتنا

كتب فهمي الورغمي
قطة مختبئة.. على أصحاب النظر الحاد التحديق جيدا للعثور عليها
قطة مختبئة
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وطن- في هذا الوهم البصري يوجد قطة صغيرة شقية تختبئ باحترافية في الثلج، يمكن للأفراد ذوي عيون النسر اكتشاف القطة في 5 ثوانٍ.

والسؤال، هل أنت واحد منهم؟

اختبر مهاراتك في الملاحظة الآن، وجرّب معنا هذا الوهم البصري المأخوذ عن (JagranJosh).

الخداع البصري هو أحدث الترندات بين مستخدمي الإنترنت. يتم إنشاء تلك الأوهام على شكل صور تخدع العقل البشري.

هناك ثلاثة أنواع من الأوهام البصرية: حرفية، وفسيولوجية، ومعرفية.

تعتبر الخدع البصرية مفيدة للغاية في تحسين مدى الانتباه وتعزيز التركيز لدى الأفراد.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون الخدع البصرية طريقة رائعة لتعزيز إدراكنا البصري وكيفية عمل أدمغتنا.

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قطة مختبئة على أصحاب النظر الحاد
قطة مختبئة على أصحاب النظر الحاد

هل تريد اختبار مدى براعتك في مراقبة الأشياء؟

هيا بنا نبدأ.. اعثر على القط المخفي في 5 ثوان

تُظهر الصورة المشتركة أعلاه مشهدًا خارجيًا مغطى بالثلج في كل مكان.

هناك قطة تختبئ في مكان ما في الثلج، والتحدّي بالنسبة لك هو اكتشاف القطّ المخفيّ في 5 ثوان.

إذا انتبهت للصورة، يمكنك التعرف على القطة بسرعة.

هل رأيت القطة؟.. أسرع – الوقت يمرّ

القطط خبيرة في التمويه وقد يحدث أنها أمامك مباشرة ولكن لا يمكنك اكتشافها.

امسح الصورة مرة أخرى ولاحظ ما إذا كنت قادرًا على اكتشاف أي شيء يشبه قطة.

فقط بضع ثوان متبقية.. اثنان… واحد…. و… انتهى الوقت.

نأمل أن يكون بعض القراء ذوي النظر الثاقب قد اكتشفوا مكان اختباء القطة.

أولئك الذين لم يتمكنوا من اكتشاف القطة في الوقت المحدد لا تشعروا بخيبة أمل.

يمكنكم دائمًا تحسين مهاراتكم من خلال ممارسة مثل هذه التحديات بانتظام.

تعزز الممارسة المنتظمة للأوهام البصرية، التركيز والانتباه لدى الأفراد.

فضولي لمعرفة مكان القط؟.. تحقق إذا من الحل أدناه:

يمكن مشاهدة القطة المختفية وهي تتّجه مباشرة نحو الشاشة، إلا أنه بسبب لون الفراء الأبيض، يصعب اكتشافها للوهلة الأولى.

قطة مختبئة على أصحاب النظر الحاد
قطة مختبئة على أصحاب النظر الحاد
المصدرJagranJosh، رصد وتحرير وطن

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