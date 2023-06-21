صادم ومقزز.. بلدية ليون الفرنسية ترعى فعالية لممارسة “الجنس البيئي” بحضور الأطفال (شاهد)

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وطن – في واقعة أثارت ردود افعال واسعة، ساهم المجلس المحلي في “ليون” الفرنسية بإقامة فعالية للاحتفال بـ “الجنس البيئي”.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي (تمتنع وطن عن نشره مراعاة لمشاعر قرائها)، مجموعة من فناني الأداء وهم يقومون “بممارسة الجنس” مع النباتات بحضور الأطفال في فرنسا.

وبحسب تقرير سابق لموقع “هافنجتون بوست“، فإن هناك سبعة أشياء يحتاج الجميع إلى معرفتها حول الجنس البيئي.

الجنس البيئي ينطوي على ممارسة الجنس مع الأرض

وفي هذا السياق، قال بيان منظمة “الجنس البيئي” إن العلاقة الجنسية بالبيئة بشكل أساسي تقوم على إظهار بعض الحب للأرض (سواء جسديًا أو غير ذلك).

ونقل الموقع عن مؤسسي المنظمة إليزابيث ستيفنز وآني سبرينكل قولهما: “نحن نعانق الأشجار بوقاحة ، ونقوم بتدليك الأرض بأقدامنا ، ونتحدث بطريقة جنسية مع النباتات. نحن غطاسون نحيفون وعابدون للشمس ومراقبو النجوم. نحن نداعب الصخور ، ونستمتع بالشلالات ، ونعجب بمنحنيات الأرض. نحن نمارس الحب مع الأرض من خلال حواسنا. نحتفل ببقعنا الإلكترونية. نحن قذرين جدا”.

الفرضية الرئيسية أن ترى الطبيعة على أنها حبيبك وليس أمك

يعتقد المتحمسون للجنس البيئي أن التعامل مع الكوكب على أنه “أم” (شخص يتسامح مع السلوك السيئ بسبب الحب) وليس كعاشق الذي لا يمكنه أن يسامح عادة.

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وفي هذا السياق، قال “سبرينكل”:”قد تمنح والدتك وقتًا عصيبًا وستتحمله ، لكن مع الحبيب ، فإن الأمر يتعلق بالعطاء والأخذ ، ويعتقد المهتمون بالجنس البيئي أن هذا هو ما يحتاجه الكوكب الآن.”

الجنس البيئي هو نهج جديد لوقف تغير المناخ

وفي هذا الإطار يأمل المثليون جنسياً أن يكونوا قادرين على المساعدة في مكافحة تغير المناخ ، وحماية البيئة، مدعين أنهم سيستثمرون أكثر في الحفاظ عليها.

وفي حديثه قال “سبرينكل”: “إن الجنس البيئي يجعل الأرض مسألة جنسية ملحة. بدلاً من أمنا الأرض ، حيث تريحك الأرض ، الأرض هي حبيبك – على مستواك – تضع المسؤولية عليك لدعم جانبك من العلاقة، إنها ثورية”.

الهوية البيئية هي هوية مثل أي هوية أخرى

وفقا لبيان المنظمة، فإن “الجنس البيئي ليس مجرد هواية ، بل هو هوية مساوية لكونك مثليًا أو ثنائي الجنس”.

وفي هذا الإطار قال البيان: “بالنسبة للبعض منا أن يكون الجنس البيئي هو هويتنا الأساسية (الجنسية) ، في حين أنه ليس كذلك بالنسبة للآخرين. يمكن أن يكون المثليون جنسياً من النوع GBTQI و / أو من جنسين مختلفين و / أو غير جنسيين و / أو غيرهم. ندعو المثقفين بيئيًا ونشجعهم على الخروج. نحن في كل مكان. نحن متعددي الأشكال”.

يمكن أن يقيم المثليين جنسياً علاقات طويلة الأمد مع الكواكب

في هذا السياق، أوضح بيان المنظمة أن الجنس البيئي لا يتعلق فقط بممارسة الجنس مع الأرض (على الرغم من وجود الكثير من ذلك أيضًا) ، بل يمكن أن يتزوج المثليون جنسياً من الشمس أو القمر أو الأرض أو النجوم”.

هناك اهتمام متزايد بمفهوم الجنس البيئي

وبحسب الموقع فإن الجنس البيئي ظهر لأول مرة في عام 2016 عندما نشر “سبرينكل وستيفاني” بيان تأسيس المنظمة، لتتسع دائرة المنضمين لهما لاحقا بشكل لافت.

يشار إلى أن مؤسسي منظمة الجنس البيئي إليزابيث ستيفنز وآني سبرينكل قد زوجا نفسيهما من الأوساخ في حفل “Marry The Soil” في عام 2014.