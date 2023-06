سلمى حايك تهنئ روبرت رودريغيز بعيد ميلاده بأكثر مشاهدها الجنسية جرأة (فيديو)

- Advertisement -

وطن– عايدت النجمة سلمى حايك، صديقها المخرج روبرت رودريغيز، بأكثر اللقطات إثارة لها، والتي قام بإخراجها بنفسه.

ممتنة لك إلى الأبد

وبمشاهد مليئة بالإيحاءات الجنسية، والملابس الجريئة، كتبت سلمى حايك عبر حسابها على “انستجرام“: “روبرت ، لقد كنت دائمًا وستظل دائمًا عائلة لعائلتي. أنا ممتنة لك إلى الأبد. عيد ميلاد سعيد”.

وتابعت النجمة المكسيكية الأمريكية لبنانية الأصل سلمى حايك: “أشكرك أيضًا على كتابة الأغنية المفضلة لزوجي”.

وعددت سلمى حايك أبرز الأفلام التي أخرجها روبرت رودريغيز لها: ” From Dusk Till Dawn 1996 .Desperado 1995 و Once Upon a Time in Mexico 2003″.

أفلام خيال علمي

لعب المخرج روبرت رودريغيز دورًا أساسيًا في إنشاء التاريخ على الشاشة الكبيرة من خلال نجاحاته الشعبية.

وقد نسب إليه الفضل في أفلام صديقة للعائلة مثل Spy Kids. وأفلام الإثارة والجريمة noir مثل Sin City وأفلام الحركة الرائجة مثل Alita: Battle Angel.

كان أحدث أفلامه ، فيلم الخيال العلمي المثير Hypnotic ، قد عرض لأول مرة دولياً في مهرجان كان السينمائي.

رعب ومصاصو دماء

على الرغم من أن روبرت رودريغيز اشتهر بأفلامه البذيئة والأكشن، إلا أنه معروف في جوهره بأنه رجل خيال علمي.

تظهر نظرة سريعة على أفلامه أن الغالبية العظمى من الأفلام التي أخرجها هي أفلام خيال علمي أو ، في حالات قليلة ، أفلام خيال أو رعب تقليدية.

بدأ حياته المهنية مع فيلم مصاص الدماء From Dusk Till Dawn ثم حول تركيزه إلى النوع العائلي مع Spy Kids ، إلى تعديلات الكتاب الهزلي مع Sin City ، واستمر حتى اليوم مع فيلمه الجديد ، Hypnotic ، بطولة بن أفليك.

المرآة السوداء

في سياق آخر، ظهرت سلمى حايك وهي تضرب مؤخرتها خلال ترويجها لمسلسلها الجديد “المرآة السوداء” المقرر عرضه على نتفليكس.

وظهرت سلمى حايك من العمر 56 عاماً في إطلالتها الجديدة المبهجة من داخل مبنًى شاهق في مدينة نيويورك، وهي ترتدي بنطلون جينز ضيقًا وقميصًا بدون حمالات.

ومن ضمن الترويج لمسلسها الجديد، نشرت سلمى حايك صورة أخرى لها، ارتدت فيها قبعة كبيرة عندما طلبت من متابعيها “أحلام كبيرة”.