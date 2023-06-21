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سر شَعر سعاد حسني الموجود حتى الآن وما شاهدته شقيقتها عند تغسيلها

وفاة الفنانة المصرية سعاد حسني لطالما شغلت جمهور السينما المصري والعربي، الذي وقع في طور الصدمة، عندما فارق "سندريلا السينما المصرية" بطريقة مفاجئة عام 2001

كتب فهمي الورغمي
سر شَعر سعاد حسني الموجود حتى الآن وما شاهدته شقيقتها عند تغسيلها
سعاد حسني
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وطن- عندما نستعرض تاريخ السينما المصرية، لا يمكن أن نتجاهل إسهامات الفنانة الراحلة سعاد حسني، التي تعتبر واحدة من أبرز نجمات الشاشة في مصر والعالم العربي.

في مثل هذا اليوم من عام 2001، رحلت عن عالمنا وتركت خلفها إرثًا فنيًا لا يمكن نسيانه. لكن رحيلها لم يكن بمنزلة نهاية عادية لحياة فنانة؛ بل بقيت قصة وفاتها مثيرة للجدل ومحل تساؤلات عديدة.

كما خرجت شقيقتها جنجاة بتصريحات جديدة في ذكرى وفاتها، تحدثت فيها عن مكان سري تحتفظ فيه أسرتها بمقتنياتها، فضلاً عن خصلة شعر من رأس سعاد حسني يعود عمرها لأكثر من 40 عاماً، وكشفت عما شاهدته في أثناء غسلها قبل الدفن.

القصة الكاملة لوفاة سعاد حسني

لا يختلف مطّلعان على حياة الشأن الثقافي المصري، أن وفاة “سندريلا السينما المصرية”، سعاد حسني، كانت غامضة ومحيرة إلى حدّ بعيد.

سعاد حسني
الفنانة الراحلة سعاد حسني

تُوفيت سعاد حسني في شقة بلندن، في 21 يونيو 2001، وسط غموض يكتنف الأحداث المحيطة بها. لم يتم الكشف عن أسباب الوفاة بشكل واضح، مما أثار شكوكًا وتساؤلات بين محبيها والجمهور.

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وهي شكوك، أكدت بعضَها مواطنتُها الفنانة “سميرة أحمد” قبل فترة، حين أكدت أن “صداقة وطيدة جمعتها بالسندريلا سعاد حسني، حيث كانت جارتها واشتركتا معاً في عدة أعمال، مؤكدة أنّ السندريلا لم تنتحر”.

وأكدت الفنانة الكبيرة بمناسبة الذكرى السابقة (2022) لوفاة سعاد حسنين أن “علاقتهما بدأت عندما اشتركتا في فيلم البنات والصيف واستمرت حتى وفاة السندريلا”.

ما علاقة “نادية يسري” بوفاة سعاد حسني؟

وقالت سميرة أحمد، في تصريحات لموقع “اليوم السابع” المصري وقتها، إن “سعاد لم تنتحر، أنا كنت أعرفها كويس وهي شخصية جميلة ومرحة ولا يمكن أن تفكر في الانتحار“.

وأشارت الفنانة الكبيرة إلى أن لغز وفاة السندريلا مفتاحه لدى نادية يسري التي كانت تقيم عندها في لندن.

وأفادت سميرة أحمد: “أنا روحت المطار لاستلام جثة سعاد، ونادية يسري من أول لحظة كانت عاوزة توهم الجميع إن سعاد انتحرت، وظلت تردد: ليه عملتي كدة يازوزو، فصرخت فيها إنتي عملتي فيها إيه، فقالت مش هقولك”.

وأضافت الفنانة الكبيرة: “قلت للضباط الست دي تعرف حاجة احنا ما نعرفهاش خدوها حققوا معاها، وبالفعل أخذوها للتحقيق، ولكن كان معها باسبور إنجليزي وتركوها في اليوم التالي”.

وأشارت الفنانة سميرة أحمد أن “نادية يسري ادعت أن معها نحو 4 آلاف جنيه فقط هو كل المبلغ الذي كانت تملكه سعاد والباقي من حق توزيع فيلم شفيقة ومتولي”، مؤكّدةً أن سر ولغز وفاة السندريلا هو مع هذه السيدة.

ولفتت أن كواليس برنامج لغز وفاة السندريلا الذي قدمه الفنان الراحل سمير صبري وأنتجه المنتج الكبير صفوت غطاس، والذي سافر خلاله سمير صبري للبحث في كل التفاصيل الخاصة بوفاة سعاد حسني وتحدث مع الجيران والأطباء وكل من تعاملت معهم السندريلا خلال الفترة الأخيرة في حياتها، أكدت أن هناك شيئاً مريباً قد حدث وأن نادية يسري متورطة في شيء.

مقتنيات سعاد حسني وخصلة من شعرها

أما فيما يتعلق بمقتنيات سعاد حسني، فتحتفظ أسرتها بها كاملة، في مكانٍ غامض وسري، خارج نطاق القاهرة تمامًا، لم تُفصح عنه أختها جنجاة عبد العظيم.

وتقول “جنجاة” شقيقة سعاد حسني في تصريحات خاصة لصحيفة “الوطن” إنّ مقتنيات أختها سعاد، حجمها ضخم جدًا، تضم فساتين أعمالها الفنية، وكذلك الإكسسوارات والآلات الموسيقية، التي كانت تلعب عليها من آنٍ لآخر وغيرها.

وتابعت جنجاة: “لا نزال نحتفظ بخُصلة من شعرها، يعود تاريخها لأكثر من 43 عامًا تقريبًا”.

وكشفت شقيقة سعاد حسني الأسباب التي دفعت الأسرة للاحتفاظ بخصلة من شعرها طوال تلك العقود، قائلة: «ذات مرة، في فترة الثمانينيات، احتفظت سعاد بخصلة من شعرها، ربما للذكرى، وما زلت أحتفظ بها منذ وفاتها».

غُسل سعاد حسني وشعر رأسها

وحول المزاعم التي جرى تداولها مؤخرًا، بأنّ سعاد حسني رحلت عن عالمنا وهي حليقة الرأس تمامًا، كونها تخلت عن شعرها قبل ساعاتٍ من الرحيل، أكدت «جنجاة» أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة.

وقالت: “حضرت الغُسل، وشعرها كان طويلاً جدًا، وواصل لحد وسطها، وكان خصلات بيضاء وسوداء، فقد كانت صبغته قبل رحيلها بفترة قصيرة”.

المصدرتويتر، موقع "اليوم السابع" المصري، صحيفة الوطن، رصد وتحرير وطن

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