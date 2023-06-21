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رياضة

تشكيلة الأهلي أمام حرس الحدود والتوقيت في الدوري المصري الممتاز

منافسات الجولة ال16 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة الأهلي أمام حرس الحدود
تشكيلة الأهلي أمام حرس الحدود
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وطن- يلتقي فريق الأهلي المصري أمام نظيره حرس الحدود، الخميس، في منافسات الجولة ال16 المؤجلة من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وستقام مباراة الأهلي وحرس الحدود على ملعب ( ستاد الكلية الحربية)، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة).

توقيت مباراة الأهلي وحرس الحدود

كما وستكون المباراة بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين والخليج العربي، عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، فيما ستكون في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت سلطنة عمان والإمارات.

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي

أما بتوقيت دول الجزائر وتونس والمغرب، فستكون المباراة عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

تشكيلة الأهلي أمام حرس الحدود

ومن المتوقع أن يدخل المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة المؤجلة أمام منافسه حرس الحدود، في الدوري المصري الممتاز، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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دفاع الأهلي: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، حسين الشحات، أليو ديينغ.

مركز الهجوم:  بيرسي تاو، محمود عبد المنعم (كهربا).

بيرسي تاو لاعب الأهلي
بيرسي تاو لاعب الأهلي

معلق مباراة الأهلي أمام حرس الحدود

وسيعلق على أحداث مباراة الأهلي أمام حرس الحدود في منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عبر شبكة قنوات (أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، المعلق محمد الكواليني.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

ويحتل فريق الأهلي وصافة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 62 نقطة، خلف المتصدر بيراميدز برصيد 64 نقطة.

الأهلي المصري
الأهلي المصري

فيما يتذيل الفريق المنافس حرس الحدود جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + الأهلي تويتر + مواقع التواصل

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