تشكيلة الأهلي أمام حرس الحدود والتوقيت في الدوري المصري الممتاز

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وطن- يلتقي فريق الأهلي المصري أمام نظيره حرس الحدود، الخميس، في منافسات الجولة ال16 المؤجلة من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وستقام مباراة الأهلي وحرس الحدود على ملعب ( ستاد الكلية الحربية)، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة).

توقيت مباراة الأهلي وحرس الحدود

كما وستكون المباراة بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين والخليج العربي، عند الساعة التاسعة والنصف مساءً، فيما ستكون في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت سلطنة عمان والإمارات.

أما بتوقيت دول الجزائر وتونس والمغرب، فستكون المباراة عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

تشكيلة الأهلي أمام حرس الحدود

ومن المتوقع أن يدخل المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة المؤجلة أمام منافسه حرس الحدود، في الدوري المصري الممتاز، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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دفاع الأهلي: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول.

📸| بحضور الدوليين.. أبطال أفريقيا يواصلون تدريباتهم استعدادًا لمواجهة حرس الحدود في الدوري.🦅 pic.twitter.com/76I2FCeqaM — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 20, 2023

خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، حسين الشحات، أليو ديينغ.

مركز الهجوم: بيرسي تاو، محمود عبد المنعم (كهربا).

معلق مباراة الأهلي أمام حرس الحدود

وسيعلق على أحداث مباراة الأهلي أمام حرس الحدود في منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عبر شبكة قنوات (أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، المعلق محمد الكواليني.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

ويحتل فريق الأهلي وصافة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 62 نقطة، خلف المتصدر بيراميدز برصيد 64 نقطة.

فيما يتذيل الفريق المنافس حرس الحدود جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة حتى يومنا هذا.