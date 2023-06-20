يمني “يحمل مخدرات” يستفز السعوديين بما قاله عن ولي العهد (فيديو)

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وطن- نشر أحد الحسابات اليمنية في تويتر مقطع فيديو جديد لشاب يمني غاضب، يهاجم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ويتوعد السعوديين بتصدير شجرة “القات” المنتشرة في اليمن إلى داخل المدن السعودية.

وظهر الشاب في الفيديو الذي تم التقاطه من وسط إحدى مزارع القات في اليمن، وهو يلوح بيده بربطة قات، ويتهكم على ولي عهد السعودية قائلا ” احنا نصدر من هذا اللون إلى السعودية، با ندخله غصباً.. أحسن لمحمد بن سلمان يقرّ.. با تدخله غصباً وبا نحاربه..”

يمني يتوعد السعوديين بتصدير القات pic.twitter.com/GDUknZm5uJ — الكعّام (@alk3aam) June 14, 2023

شاب يمني يهاجم ولي العهد السعودي ويتوعده

وحظي الفيديو بالعديد من التفاعلات والتعليقات المختلفة من قبل مغردين يمنيين وسعوديين.

وعلق أحد المغردين السعوديين ويدعى خالد الشهري، متوعدا يقول: “قدامه السيف الاجرب” ، وأرفق الشهري تعليقه بصورة نشرها الأمن السعودي في وقت سابق، وتظهر ضبط كمية كبيرة من القات المهرب مع أحد المهربين المقبوض عليهم.

قدامه السيف الاجرب pic.twitter.com/jsjhGDJiiY — خالد الشهري ⚖️ (@khalidkksa) June 15, 2023

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تعتبر “شجرة القات” من النباتات المباح زراعتها وبيعها وتعاطيها في اليمن وعدة دول إفريقية، لكن السلطات السعودية والخليجية تصنفها رسمياً ضمن المواد المخدرة، وتحظر بشكل صارم دخولها أو تهريبها إلى بلدانها.

وعملت السعودية منذ عقود وما زالت حتى اليوم، على التصدي بحزم لظاهرة تهريب نبتة القات الى داخل المملكة، رغم أن كثير من السعوديين واليمنيين المقيمين داخل المملكة، يتعاطون أوراق القات هذه “في السر” بشكل يومي أو شبه يومي أو حتى أسبوعي لدى بعض متعاطي القات.

حيث تباع عبوة الـ”100 جرام” مثلاً في بعض المناطق السعودية بمبلغ يتراوح ما بين (200 الى 500 ) ريال سعودي تقريبا، بحسب نوعية وجودة القات وبحسب وفرته أيضا.

وفي الغالب لا يتعاطى القات بشكل مستمر إلا الأشخاص الميسورين ماديا، سواء كانوا يمنيين مقيمين، أم مواطنين سعوديين “، والأخيرين أكثرهم من أبناء المناطق الجنوبية المجاورة لليمن.

وهذا ما يؤكده بطبيعة الحال العديد من المغردين السعوديين، حيث علق مغرد يحمل اسم “فضفاض“، قائلا: “للأسف كلامه حقيقي ، والقات في عز الحرب الضروس ضد الحوثي ، والطائرات F15 والأباتشي تغطي سماء اليمن ، كان يدخل للمناطق الحدودية”.

للأسف كلامه حقيقي ، والقات في عز الحرب الضروس ضد الحوثي ، والطائرات F15 والأباتشي تغطي سماء اليمن ، كان يدخل للمناطق الحدودية ، وليست هنا الكارثة . بل الكارثة بأن مزارع القات هي ضمن أملاك الحوثه، ومع إشتعال الحرب تضاعفت أسعار هذه النبته لأكثر من 5 أضعاف ، فما كان قبل الحرب ب… — ﮼فضفاض🪕 (@shariff_6) June 14, 2023

ويؤكد ذلك أيضاً المغرد السعودي “أبو عبدالرحمن“، : “المشكلة شريحه كبيره من اهل الجنوب يخزنو القات بفيفا وجيزان ونجران وووو”.

ويضيف أبو عبدالرحمن مستدركا بالقول: ” كل اهل الجنوب على عيني وراسي واحبهم ولا تشخصنوا الموضوع انا شفت بعيني بفيفا وجيزان التخزين بالمقاهي اذا تغير هالشي الله اعلم ذا الكلام من 30 عام تقريباً واعيد واكرر اهل الجنوب تاج على الراس واعتذر اذا احد فهمني غلط”.

المشكله شريحه كبيره من اهل الجنوب يخزنو القات بفيفا وجيزان ونجران وووو — ابوعبدالرحمن (@rhal177) June 14, 2023

تهريب القات اليمني للسعودية

وعلى مدى العقود الماضية، ظلت ظاهرة تهريب القات من الظواهر المقلقة نسبياً للسلطات السعودية ، لكن السعودية شددت من قبضتها على الحدود الجنوبية ، خلال السنوات الأخيرة وتحديداً منذ بدء الحرب التي شنها “التحالف العربي” الداعم للشرعية اليمنية بقيادة السعودية والإمارات، في الـ26 من مارس 2015 على مليشيا جماعة الحوثي في اليمن، أحد الأذرع المسلحة التابعة لإيران في المنطقة، والتي كانت قد نفذت انقلابا مسلحاً على الحكومة الشرعية في العاصمة صنعاء بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف به آنذاك محليا ودولياً.

وتتصدى السلطات السعودية لعمليات التهريب المستمرة سواء منها محاولات تسريب شحنات القات، أو عمليات الهجرة غير القانونية “تهريب البشر” عبر الحدود الواسعة بين البلدين.

وخلال السنوات الأخيرة تمكنت قوات حرس الحدود السعودية من ضبط مئات الأطنان من القات المهرب إلى المناطق الجنوبية بالمملكة، كما ألقت القبض على العديد من شبكات التهريب والمهربين ومعظمهم من اليمنيين.