الثلاثاء, يونيو 20, 2023
الرئيسيةالهدهديمني "يحمل مخدرات" يستفز السعوديين بما قاله عن ولي العهد (فيديو)
الهدهد

يمني “يحمل مخدرات” يستفز السعوديين بما قاله عن ولي العهد (فيديو)

الشاب اليمني ظهر غاضبا وسط إحدى مزارع القات وهو يهاجم السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان

كتب فهمي الورغمي
يمني
يمني يحمل مخدرات
- Advertisement -

وطن- نشر أحد الحسابات اليمنية في تويتر مقطع فيديو جديد لشاب يمني غاضب، يهاجم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ويتوعد السعوديين بتصدير شجرة “القات” المنتشرة في اليمن إلى داخل المدن السعودية.

وظهر الشاب في الفيديو الذي تم التقاطه من وسط إحدى مزارع القات في اليمن، وهو يلوح بيده بربطة قات، ويتهكم على ولي عهد السعودية قائلا ” احنا نصدر من هذا اللون إلى السعودية، با ندخله غصباً.. أحسن لمحمد بن سلمان يقرّ.. با تدخله غصباً وبا نحاربه..”

شاب يمني يهاجم ولي العهد السعودي ويتوعده

وحظي الفيديو بالعديد من التفاعلات والتعليقات المختلفة من قبل مغردين يمنيين وسعوديين.

وعلق أحد المغردين السعوديين ويدعى خالد الشهري، متوعدا يقول: “قدامه السيف الاجرب” ، وأرفق الشهري تعليقه بصورة نشرها الأمن السعودي في وقت سابق، وتظهر ضبط كمية كبيرة من القات المهرب مع أحد المهربين المقبوض عليهم.

- Advertisement -
شاب يمني
شاب يمني يهاجم ولي العهد السعودي ويتوعده

تعتبر “شجرة القات” من النباتات المباح زراعتها وبيعها وتعاطيها في اليمن وعدة دول إفريقية، لكن السلطات السعودية والخليجية تصنفها رسمياً ضمن المواد المخدرة، وتحظر بشكل صارم دخولها أو تهريبها إلى بلدانها.

وعملت السعودية منذ عقود وما زالت حتى اليوم، على التصدي بحزم لظاهرة تهريب نبتة القات الى داخل المملكة، رغم أن كثير من السعوديين واليمنيين المقيمين داخل المملكة، يتعاطون أوراق القات هذه “في السر” بشكل يومي أو شبه يومي أو حتى أسبوعي لدى بعض متعاطي القات.

حيث تباع عبوة الـ”100 جرام” مثلاً في بعض المناطق السعودية بمبلغ يتراوح ما بين (200 الى 500 ) ريال سعودي تقريبا، بحسب نوعية وجودة القات وبحسب وفرته أيضا.

وفي الغالب لا يتعاطى القات بشكل مستمر إلا الأشخاص الميسورين ماديا، سواء كانوا يمنيين مقيمين، أم مواطنين سعوديين “، والأخيرين أكثرهم من أبناء المناطق الجنوبية المجاورة لليمن.

وهذا ما يؤكده بطبيعة الحال العديد من المغردين السعوديين، حيث علق مغرد يحمل اسم “فضفاض“، قائلا: “للأسف كلامه حقيقي ، والقات في عز الحرب الضروس ضد الحوثي ، والطائرات F15 والأباتشي تغطي سماء اليمن ، كان يدخل للمناطق الحدودية”.

ويؤكد ذلك أيضاً المغرد السعودي “أبو عبدالرحمن“، : “المشكلة شريحه كبيره من اهل الجنوب يخزنو القات بفيفا وجيزان ونجران وووو”.

ويضيف أبو عبدالرحمن مستدركا بالقول: ” كل اهل الجنوب على عيني وراسي واحبهم ولا تشخصنوا الموضوع انا شفت بعيني بفيفا وجيزان التخزين بالمقاهي اذا تغير هالشي الله اعلم ذا الكلام من 30 عام تقريباً واعيد واكرر اهل الجنوب تاج على الراس واعتذر اذا احد فهمني غلط”.

تهريب القات اليمني للسعودية

وعلى مدى العقود الماضية، ظلت ظاهرة تهريب القات من الظواهر المقلقة نسبياً للسلطات السعودية ، لكن السعودية شددت من قبضتها على الحدود الجنوبية ، خلال السنوات الأخيرة وتحديداً منذ بدء الحرب التي شنها “التحالف العربي” الداعم للشرعية اليمنية بقيادة السعودية والإمارات، في الـ26 من مارس 2015 على مليشيا جماعة الحوثي في اليمن، أحد الأذرع المسلحة التابعة لإيران في المنطقة، والتي كانت قد نفذت انقلابا مسلحاً على الحكومة الشرعية في العاصمة صنعاء بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف به آنذاك محليا ودولياً.

وتتصدى السلطات السعودية لعمليات التهريب المستمرة سواء منها محاولات تسريب شحنات القات، أو عمليات الهجرة غير القانونية “تهريب البشر” عبر الحدود الواسعة بين البلدين.

وخلال السنوات الأخيرة تمكنت قوات حرس الحدود السعودية من ضبط مئات الأطنان من القات المهرب إلى المناطق الجنوبية بالمملكة، كما ألقت القبض على العديد من شبكات التهريب والمهربين ومعظمهم من اليمنيين.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

اقرأ أيضاً

تقارير

“الفهلوة السعودية” في حرب اليمن.. ماذا بعد “هدنة اللاحرب واللاسلم”؟

الهدهد

الاستثمارات السعودية المهولة في كرة القدم.. دول رابحة وأخرى تدفع الثمن كثيرا

الهدهد

ترامب يعود لهوايته في إهانة السعودية: ولي العهد ووالده يفعلان كل ما أطلبه! (شاهد)

الهدهد

مسؤول سعودي لقناة إسرائيلية: هذه شروطنا للتطبيع ولا حاجة للمبادرة العربية!

الهدهد

ظهور سعود القحطاني.. ميدل آيست آي تستعرض جرائم “اليد القذرة” لمحمد بن سلمان

حياتنا

رقص لجين عمران وأميرة محمد يشعل حفل زفاف سلمان بن خالد آل خليفة

حياتنا

بقميص النوم.. موقف محرج لـ فيفي عبده في فندق سعودي (فيديو)

الهدهد

خطبة عرفة.. من هو الشيخ يوسف بن سعيد خطيب يوم عرفة؟

الهدهد

رائدا الفضاء السعوديان يقسمان بالله إن “الأرض كروية”: رأيناها بأم أعيننا

الهدهد

فوائد اقتصادية مشكوك فيها.. تقرير: خوف السعودية من الخبث الإيراني يقوض المصالحة

تقارير

“خاشقجي وأبو منشار وأشياء أخرى”.. عودة سعود القحطاني تُحرج ولي العهد

الهدهد

توفي فجأة.. سبب وفاة الأمير طلال بن فهد في أمريكا وموعد جنازته

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الأضحية بـ”الدجاج” وأنواع الطيور جائزة عند الهلالي.. فتوى فجرت جدلا

“الفهلوة السعودية” في حرب اليمن.. ماذا بعد “هدنة اللاحرب واللاسلم”؟

عملية “عيلي” .. 4 قتلى من المستوطنين بضربةٍ موجعة بعد يوم من “كمين جنين” (شاهد)

السودان.. تسجيل صوتي هام من حميدتي للشعب السوداني

أيهما أفضل في الصباح لصحتك: مشروبات الديتوكس أم المشروبات العشبية؟

الجنس النومي..ماهي أسبابه وكيف تتخلص منه؟

البصق على مسيحيي القدس.. ظاهرة تؤرق إسرائيل وتفجر بلبلة حادة

نيمار وخطيبته.. 3 شروط وضعها اللاعب ليكون مخلصاً أهمها ممارسة الجنس مع أخريات!

ماذا تعرف عن نمط الحياة الخامل وما مدى تأثيره على الصحة العقلية؟

وصف المرأة المغربية بـ”العاهرة”.. حفل لمغني راب فرنسي بالمغرب يثير موجة غضب (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC