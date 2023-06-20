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وصف المرأة المغربية بـ”العاهرة”.. حفل لمغني راب فرنسي بالمغرب يثير موجة غضب (شاهد)

سبق وأن تم إلغاء حفل مغني الراب الفرنسي "بويا" بسبب تجاوزه بحق المرأة المغربية

كتب خالد السعدي
مغني الراب الفرنسي كاريس
مغني الراب الفرنسي كاريس
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وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، بموجة غضب عارمة ضد أحد الملاهي الليلية بمدينة طنجة، عقب إعلانه عن إقامة حفل لمغني الراب الفرنسي “كاريس”.

غضب الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي انفجر على الملهى الليلي الذي قرر استضافة المغني الفرنسي على الرغم من إهانته للمراة المغربية في وقت سابق ووصفها بـ”العاهرة”.

ودشن الناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” وسم بعنوان: “لا لاستقبال كاريس بالمغرب”، عبروا من خلاله عن غضبهم لمثل هذه الدعوة المقدمة له لإقامة حفل في المغرب المقرر إقامته يوم السبت الموافق 24 يونيو/حزيران الجاري، مطالبين لسلطات بالتدخل لمنع إقامة الحفل، حفاظا على كرامة المغاربة.

https://twitter.com/la__Del/status/1670563580356313092?s=20

كاريس وصف المرأة المغربية بالعاهرة

وتداول الناشطون مقطع فيديو لمغني الراب الفرنسي “كاريس” تضمن جزءا من أغنية سابقة له وصف من خلالها المرأة لمغربية “بالعاهرة”.

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إلغاء حفل لمغني الراب الفرنسي “بويا” بسبب تجاوزه بحق المغربيات

وليست هذه المرة الاولى التي تنطلق فيها حملات للمطالبة بإلغاء حفلات لمغنين فرنسيين، أهانوا المرأة المغربية وساهموا في تكوين صورة نمطية عنها، واتهامها بالفساد والدعارة.

ومطلع الشهر الجاري، أطلق الناشطون حملة تسببت في إلغاء حفل مغني الراب الفرنسي “بويا” والذي يعد غريم كاريس بسبب ما بدر من المغني من كلام مسيء في حق المغربيات.

المغني الكندي دريك يهين المغربيات

كما سبق وأن أثارَ مغني الراب الكندي الشهير دريك غضباً واسعا في المغرب بسبب إحدى أغنيات ألبومه الجديد، حيث اتّهم الناشطون المغاربة “دريك”، بالإساءة إلى المرأة المغربية. وذلك بسبب أغنيته “Jumbotron Shit Poppin“.

وتدخل أغنية “دريك” التي غناها مع مغني راب آخر يدعى “savage21” ضمن أغاني الألبوم الجديد لدريك “Her LossSavage”.

وجاء في المقطع الثاني من الأغنية: “هذه العاهرة المغربية. هذه المفضلة لدي، سأستمر وأضربها”.

المصدرتويتر + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.

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