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الهدهد

مقتدى الصدر يثير الجدل ببيان مطول عن والده.. ماذا جاء فيه؟

قال عن والده:"لولاه لكان أغلب العراق وشعبه إما بعثيا أو تبعيا أو خاليا من الاعتدال المذهبي، ولانتشرت الطائفية والأفكار المنحرفة المعادية للأرض والسماء"

كتب خالد الأحمد
مقتدى الصدر
مقتدى الصدر
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وطن- طالب زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، بإدخال اسم وسيرة والده محمد محمد صادق الصدر، ضمن المناهج الدراسية في العراق وإدخال علومه في مناهج الجامعات العراقية.

مبيناً أن والده كان المرجع العراقي الأبرز في العراق زمن نظام (الهدام وحزبه البغيض) حسب وصفه، ويقصد بذلك نظام صدام حسين وحزب البعث آنذاك، عاداً ذلك “أقل الوفاء له” فلولاه لكان “أغلب العراق وشعبه أما بعثياً أو تبعياً” وفق زعمه.

مقتدى الصدر يثير الجدل بمنشور عن والده

وقال الصدر في بيان مطول نشره على حساباته الرسمية بمواقع التواصل فيسبوك: “لست في مقام النقد أو التجريح، إنما أريد ذكر بعض ما اكتنف نفسي من حقائق مؤلمة أمام تلك الشخصية المضحية الشامخة: أعني السيد الوالد (قدس سره).. إذ تكاد تندثر أغلب الأصوات المدافعة عنه على الرغم من أنه قال إن في ذكري منفعة وهي شاملة حتى لما بعد زواله واستشهاده”.

وتابع : “نعم، إنني كنت أظن أن ما قام به من أجلنا في زمن شدّت فيه الأصوات، واندثرت فيه الوقفات وقلت فيه الطاعات وانتشرت المخاوف من الطغاة.. سيكون بابا لعلو ذكره والاستئناس بمنهجه، لكن على الرغم من ذلك كله فإنني أجد تقصيرا واضحا في ذلك، وخصوصا ممن يعتبرون أنفسهم طلابه وتلامذته أو حتى من كان من حاشيته، إن جاز التعبير”.

وأردف الصدر أنه “لا مجاملة في الحق أمام أي أحد مهما كان من الحوزة أو خارجها خصوصا مع تعالي أصوات أعدائه ومبغضيه في هذه الأيام”.

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مضيفا: “بل إن ندائي هذا يشمل حتى الأكاديميين والمتخصصين وطلاب الجامعات في رسائلهم وبحوثهم ومقالاتهم، بل ويشمل الخطباء والروزخونية وأساتذة الجامعات والكليات والمدارس، فذكره ليس محظورا ولا ممنوعا ولا هو شخصية سياسية أو حزبية، بل إليه تنتمي أغلب الأحزاب الموجودة في عراقنا وتحتمي باسمه وظله وإن زل بعضهم”.

مقتدى الصدر
مقتدى الصدر

طالب بإدراج سيرته في المناهج التعليمية

وطالب بإدخال اسمه، ولو مختصرا، في المناهج التدريسية، فضلا عن إدخال علومه في مناهج الجامعات العراقية، باعتباره “المرجع العراقي الشهيد والمجاهد الأبرز في العراق لا في المنفى زمن الهدام وحزبه البغيض وهذا أقل الوفاء له”، مثلما قال.

واختتم مقتدى الصدر بيانه بالقول “فلولاه لكان أغلب العراق وشعبه إما بعثيا أو تبعيا أو خاليا من الاعتدال المذهبي، لانتشرت الطائفية والأفكار المنحرفة المعادية للأرض والسماء”.

حادث وفاة محمد صادق الصدر

وكان محمد صادق الصدر وهو مرجع ديني شيعي معروف قد قتل في ظروف غامضة مع أحد أبنائه في الرابع من ذي القعدة الموافق 19 شباط 1999، عندما كان برفقة ولديه مؤمّل ومصطفى في سيارته عائداً إلى منزله في منطقة الحنانة إحدى مناطق محافظة النجف، ولاحقته سيارة مجهولة فاصطدمت سيارته من نوع ميتسوبيشي بشجرةٍ قريبة.

وحسب التقارير والشهود العيان آنذاك، فإن المهاجمين ترجّلوا من السيارة وأطلقوا النار على الصدر ونجليه فتوفي ابنه مؤمّل الصدر فورًا، أمّا محمد محمد صادق الصدر فقد جاءته رصاصات عدّة، ولكنه بقي على قيد الحياة، وعند نقله إلى المستشفى قُتِل برصاصة بالرأس، أمّا ابنه مصطفى فأُصيب بجروح ونُقِلَ إلى المستشفى من قبل الأهالي وتُوفِي هُناك مُتأثرًا بجراحه.

في أعقاب مقتل الصدر، شهدت مناطق جنوب العراق، ومدينة صدام (مدينة الصدر حاليًا) اضطرابات ونزاعات عسكرية سُمِيَت بانتفاضة الصدر 1999.

تغيير المناهج الدراسية

يذكر أن رئيس الجمهورية العراقية “عبد اللطيف رشيد” دعا في كانون الثاني الماضي، إلى تغيير المناهج الدراسية في العراق، مما أثار جدلاً بين الأوساط الاكاديمية، وعدّها بعضهم خطوة ضرورية لمواكبة التطورات الحاصلة بالعالم.

بينما أكد آخرون أن التغيير المستمر للمناهج يُربك العملية التربوية، خاصة عندما لا تُجهز الكتب بالوقت المناسب للطلبة، كما أنها تُضعف طرائق التدريس لدى المعلمين والمدرسين.

ودعا رشيد، إلى تغيير المناهج الدراسية في المراحل كافة، ابتداء من التعليم الإبتدائي لغاية الجامعي، بما يتماشى مع متغيرات العصر، وذلك خلال لقائه، وفداً من العلماء والمبدعين والمخترعين في مختلف الاختصاصات في قصر بغداد، بحسب بيان صادر عن الرئاسة العراقية.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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