ماركا تكشف تفاصيل جديدة عن عقد ميسي مع إنتر ميامي

- Advertisement -

وطن- كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، تفاصيل جديدة عن عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الـ35 عاماً، مع نادي إنتر ميامي الأمريكي الذي انتقل إلى صفوفه هذا الصيف بعد رحيله عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب الصحيفة الإسبانية، فإن انتقال الأرجنتيني ميسي إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي، لن تكتمل قبل الـ5 من شهر يوليو القادم، وهو موعد فتح باب الانتقالات في الدوري الأمريكي.

تفاصيل عقد ميسي مع إنتر ميامي

وبينت أنه من المتوقع أن يخوض ميسي مباراته الأولى بقميص نادي إنتر ميامي الأمريكي، ضد منافسه كروز أزول المكسيكي في بطولة كأس الدوريات في الـ21 من شهر يوليو/تموز القادم.

كما أضافت: “ليونيل ميسي سيحصل على 50 مليون دولار على الأقل سنوياً، مع نادي إنتر ميامي الأمريكي”.

إجمالي صفقة ميسي مع إنتر ميامي

- Advertisement -

وأردفت: “عقد ميسي يمتد لمدة عامين ونصف، وتبلغ قيمته 150 مليون دولار. وهذا الرقم يتضمن راتب النجم الأرجنتيني ومكافأة مالية على التوقيع، إلى جانب حصوله على حصة في ملكية النادي عقب اعتزاله كرة القدم”.

Messi's Inter Miami contract revealed — how much will the GOAT make in #MLS? https://t.co/UrxrUL3guP — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) June 20, 2023

وختم التقرير: “ميسي سيحصل على أموال إضافية من 3 رعاة لنادي إنتر ميامي طوال مشواره في الدوري الأمريكي الممتاز”.

كما أعلن ميسي في تصريح صحفي في وقت سابق، عن وجهته القادمة، وهي الذهاب إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، مفضلاً ذلك على عرض الهلال السعودي المغري والعودة إلى صفوف نادي برشلونة من جديد تحت قيادة زميله السابق تشافي.

يذكر أن نادي إنتر ميامي الذي انتقل ميسي إلى صفوفه. هذا الصيف، يتذيل ترتيب الدوري الأمريكي الممتاز لكرة القدم برصيد 15 نقطة، وبفارق كبير عن المتربع على عرش الصدارة سينسيناتي برصيد 40 نقطة حتى يومنا هذا.