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قبل عيد الأضحى.. تداول مقاطع صادمة من غابات عُمان تنذر بكارثة (شاهد)

تباينت ردود أفعال العمانيين حول قرار هيئة البيئة في السلطنة، مصادرة جميع الكميات المعروضة للبيع من حطب السمر

كتب فهمي الورغمي
قبل عيد الأضحى.. تداول مقاطع صادمة من غابات عُمان تنذر بكارثة
غابات عُمان تنذر بكارثة
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وطن- أصدرت سلطنة عمان قراراً بحظر بيع “حطب السمر” في المحلات التجارية قُبيل عيد الأضحى المبارك، وذلك للحفاظ على الثروة الغابية والتنوع البيولوجي في البلاد.

هيئة البيئة العمانية تحظر قطع وبيع شجر السمر

وأفادت هيئة البيئة العمانية، في مذكرة داخلية صادرة عن مكتب رئيسها، بوجوب “سحب حطب السمر من المحلات والأماكن العامة”.

وأوضحت الهئية العمانية قرارها بأنها “تلاحظ عرض كميات كبيرة من حطب السمر في الأماكن العامة والمحال والأسواق عليه. وبناء على توجيهات سعادة الدكتور رئيس الهيئة يرجى مصادرة جميع كميات المعروضة للبيع لاعتبارها تم احتطابها بدون تصريح، خاصة محافظة جنوب الشرقية”.

وكان مقطع فيديو متداول في السلطنة قبل أيام، وثّق عمليات قطع عشرات أشجار السمر لغرض بيع الحطب مع اقتراب موعد عيد الأضحى الذي سيكون ،الأربعاء الموافق لـ 28 يونيو الجاري.

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جدل يُرافق قرار الهيئة

تباينت ردود الأفعال حول قرار هيئة البيئة العمانية، وقال الناشط “أحمد بن علي المعمري” إنه “اذا ثبت صحة صدور هذا القرار؛ يحق لهذه الجهة الموقرة( نزع حطب السمر) من المحلات والأسواق كما ورد بالمذكرة التي لاريب فيها لغة وقانونا وشرعا!!! حييتم”.

بينما عبّر “راشد المجرفي أبوسند” عن امتعاضه من القرار وكتب في تعليقه عليه “مصيره بعد ما يسحبوه ايش؟؟؟يعني الهيئة شو بتسوي فيه هل ستبيعه بمزايده للمجتمع وهذا مستحيل”.

وأكد “أبو سند” أن الهيئة من غير الممكن أن تستطيع تطبيق قرارها الذي من المرجح أن يكون غير عادل لكافة المواطنين، قائلا “الاحتطاب الجائر كلنا نرفضه وطالبنا لأصحاب التصاريح التي ألغيت ان يسمحوا لهم بالاحتطاب بالمقدار المعقول ولكن للأسف مواطن واحد يخالف يعمموا المشكله عالجميع”.

بدوره، استنكر “خالد” القرار معتبرا أنه كان قاسيا في حق عدد من المواطنين وقال “سبحان الله يا حبهم للعقاب دائما نرى ..اول العقاب وبعدين الحساب”.

وأضاف “يكفي توجيه انذار بعدم بيع حطب السمر بعد نفاذ الكمية الموجودة وانتهى. واذا كرر التاجر بيع حطب السمر بعد نفاذ الكمية لديه و بعد النصيحة وجب العقاب متى يتغير اسلوب المسؤولين عندنا ؟”.

لكن في المقابل، رأى “وليد المعمري” أن القرار جاء في محله.

وكتب معلقا “على حسب ماشفنا ورأينا لمقاطع الفيديو عن قطع أشجار السمر الأخضر بكميات كبيرة شي مؤسف جدا.”

موضحا أن “القرار جاء صحيحا وأيضا لابد من تتبع الشخص الذي قام بهذا العمل المشين”.

من جانبه، جاء رأي الناشط “إبراهيم الجهضمي” مساندا لقرار هيئة البيئة العمانية، معتبرا قطع شجر السمر “جريمة بحق البيئة”.

وقال في تغريدة على تويتر “قطع الأشجار الجائر من أجل الاحتطاب تعتبر جريمة بحق البيئة ، ولا نلوم الجهة المختصة بوضعها للضوابط والقوانين ومصادرة الحطب”.

وواصل قائلا: “العمالة الوافدة تعتبر الحطب تجارة مربحة خاصة مع قرب #عيد_الاضحي لكثرة الطلب عليه ، لذلك يلجأون لمثل هذه التصرفات الغير قانونية للحصول عليه”.

شجرة السمر
شجرة السمر

ماذا نعرف عن شجرة السمر؟

شجر السمر هو نوع من النباتات الشجرية المعمرة التي تنتمي إلى جنس السَنْط من الفصيلة البقولية. ينتشر هذا النوع في كل مناطق الوطن العربي وخاصة في المناطق الجافة والصحراوية.

 

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يتميز شجر السمر بتاجه المظلي الشائك وثماره المستديرة التي تسمى سمور. لهذه الشجرة فوائد واستخدامات عديدة في مجالات الغذاء والطب والتجميل والصناعة. كما أنها تلعب دورا مهما في حماية التربة والبيئة من التصحر والانجراف.

 

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في سلطنة عمان، تحظى شجرة السمر باهتمام كبير من قبل السكان والحكومة لما لها من قيمة اقتصادية وثقافية وتاريخية. فهي تستخدم في إنتاج أجود أنواع العسل والفحم والأثاث والأدوات الزراعية والحرفية.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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