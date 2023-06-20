قبل عيد الأضحى.. تداول مقاطع صادمة من غابات عُمان تنذر بكارثة (شاهد)

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وطن- أصدرت سلطنة عمان قراراً بحظر بيع “حطب السمر” في المحلات التجارية قُبيل عيد الأضحى المبارك، وذلك للحفاظ على الثروة الغابية والتنوع البيولوجي في البلاد.

هيئة البيئة العمانية تحظر قطع وبيع شجر السمر

وأفادت هيئة البيئة العمانية، في مذكرة داخلية صادرة عن مكتب رئيسها، بوجوب “سحب حطب السمر من المحلات والأماكن العامة”.

#هيئة_البيئة | توضيح حول مصادرة حطب السمر المعروض في الأماكن العامة والمحلات والأسواق. pic.twitter.com/wOOZhv3dof — هيئة البيئة – عُمان (@ea_oman) June 20, 2023

وأوضحت الهئية العمانية قرارها بأنها “تلاحظ عرض كميات كبيرة من حطب السمر في الأماكن العامة والمحال والأسواق عليه. وبناء على توجيهات سعادة الدكتور رئيس الهيئة يرجى مصادرة جميع كميات المعروضة للبيع لاعتبارها تم احتطابها بدون تصريح، خاصة محافظة جنوب الشرقية”.

وكان مقطع فيديو متداول في السلطنة قبل أيام، وثّق عمليات قطع عشرات أشجار السمر لغرض بيع الحطب مع اقتراب موعد عيد الأضحى الذي سيكون ،الأربعاء الموافق لـ 28 يونيو الجاري.

فيديو متداول لقطع عشرات أشجار السمر لغرض بيع الحطب pic.twitter.com/kgTFCNrXLo — البيان نيوز (@albyaan_) June 20, 2023

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جدل يُرافق قرار الهيئة

تباينت ردود الأفعال حول قرار هيئة البيئة العمانية، وقال الناشط “أحمد بن علي المعمري” إنه “اذا ثبت صحة صدور هذا القرار؛ يحق لهذه الجهة الموقرة( نزع حطب السمر) من المحلات والأسواق كما ورد بالمذكرة التي لاريب فيها لغة وقانونا وشرعا!!! حييتم”.

اذا ثبت صحية صدور هذا القرار؛ يحق لهذه الجهة الموقرة( نزع حطب السمر) من المحلات والأسواق كما ورد بالمذكرة االتي لاريب فيها لغة وقانونا وشرعا!!! حييتم. pic.twitter.com/ItMlcJ6oYo — أحمد بن علي المعمري (@ahmedali55729) June 20, 2023

بينما عبّر “راشد المجرفي أبوسند” عن امتعاضه من القرار وكتب في تعليقه عليه “مصيره بعد ما يسحبوه ايش؟؟؟يعني الهيئة شو بتسوي فيه هل ستبيعه بمزايده للمجتمع وهذا مستحيل”.

وأكد “أبو سند” أن الهيئة من غير الممكن أن تستطيع تطبيق قرارها الذي من المرجح أن يكون غير عادل لكافة المواطنين، قائلا “الاحتطاب الجائر كلنا نرفضه وطالبنا لأصحاب التصاريح التي ألغيت ان يسمحوا لهم بالاحتطاب بالمقدار المعقول ولكن للأسف مواطن واحد يخالف يعمموا المشكله عالجميع”.

مصيره بعد ما يسحبوه ايش؟؟؟

يعني الهيئة شو بتسوي فيه هل ستبيعه بمزايده للمجتمع وهذا مستحيل الاحتطاب الجائر كلنا نرفضه وطالبنا لأصحاب التصاريح التي ألغيت ان يسمحوا لهم بالاحتطاب بالمقدار المعقول ولكن للأسف مواطن واحد يخالف يعمموا المشكله عالجميع — راشد المجرفي ابوسند (@2bu_sanad) June 20, 2023

بدوره، استنكر “خالد” القرار معتبرا أنه كان قاسيا في حق عدد من المواطنين وقال “سبحان الله يا حبهم للعقاب دائما نرى ..اول العقاب وبعدين الحساب”.

وأضاف “يكفي توجيه انذار بعدم بيع حطب السمر بعد نفاذ الكمية الموجودة وانتهى. واذا كرر التاجر بيع حطب السمر بعد نفاذ الكمية لديه و بعد النصيحة وجب العقاب متى يتغير اسلوب المسؤولين عندنا ؟”.

سبحان الله يا حبهم للعقاب

دائما نرى ..اول العقاب وبعدين الحساب يكفي توجيه انذار بعدم بيع حطب السمر بعد نفاذ الكمية الموجودة وانتهى.

واذا كرر التاجر بيع حطب السمر بعد نفاذ الكمية لديه و بعد النصيحة وجب العقاب

متى يتغير اسلوب المسؤولين عندنا ؟ — ּڂــٱڵــد (@KhalidTroy) June 20, 2023

لكن في المقابل، رأى “وليد المعمري” أن القرار جاء في محله.

وكتب معلقا “على حسب ماشفنا ورأينا لمقاطع الفيديو عن قطع أشجار السمر الأخضر بكميات كبيرة شي مؤسف جدا.”

موضحا أن “القرار جاء صحيحا وأيضا لابد من تتبع الشخص الذي قام بهذا العمل المشين”.

على حسب ماشفنا ورأينا لمقاطع الفيديو عن قطع أشجار السمر الأخضر بكميات كبيرة شي مؤسف جداا وجاء القرار صحيحا وايضا لابد من تتبع الشخص الذي قام بهذا العمل المشين https://t.co/Fkyxc0WgAX — وليد المعمري (@Waleed_ALmamary) June 20, 2023

من جانبه، جاء رأي الناشط “إبراهيم الجهضمي” مساندا لقرار هيئة البيئة العمانية، معتبرا قطع شجر السمر “جريمة بحق البيئة”.

وقال في تغريدة على تويتر “قطع الأشجار الجائر من أجل الاحتطاب تعتبر جريمة بحق البيئة ، ولا نلوم الجهة المختصة بوضعها للضوابط والقوانين ومصادرة الحطب”.

وواصل قائلا: “العمالة الوافدة تعتبر الحطب تجارة مربحة خاصة مع قرب #عيد_الاضحي لكثرة الطلب عليه ، لذلك يلجأون لمثل هذه التصرفات الغير قانونية للحصول عليه”.

قطع الأشجار الجائر من أجل الاحتطاب تعتبر جريمة بحق البيئة ، ولا نلوم الجهة المختصة بوضعها للضوابط والقوانين ومصادرة الحطب . العمالة الوافدة تعتبر الحطب تجارة مربحة خاصة مع قرب #عيد_الاضحي لكثرة الطلب عليه ، لذلك يلجأون لمثل هذه التصرفات الغير قانونية للحصول عليه . المقطع متداول pic.twitter.com/VY8mTPXcy6 — إبراهيم الجهضمي (@AboAlhajras1) June 20, 2023

ماذا نعرف عن شجرة السمر؟

شجر السمر هو نوع من النباتات الشجرية المعمرة التي تنتمي إلى جنس السَنْط من الفصيلة البقولية. ينتشر هذا النوع في كل مناطق الوطن العربي وخاصة في المناطق الجافة والصحراوية.

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يتميز شجر السمر بتاجه المظلي الشائك وثماره المستديرة التي تسمى سمور. لهذه الشجرة فوائد واستخدامات عديدة في مجالات الغذاء والطب والتجميل والصناعة. كما أنها تلعب دورا مهما في حماية التربة والبيئة من التصحر والانجراف.

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في سلطنة عمان، تحظى شجرة السمر باهتمام كبير من قبل السكان والحكومة لما لها من قيمة اقتصادية وثقافية وتاريخية. فهي تستخدم في إنتاج أجود أنواع العسل والفحم والأثاث والأدوات الزراعية والحرفية.