شاهد ما حدث داخل قبر قاتل نيرة أشرف وأثار جدلا واسعا في مصر

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وطن- جدل واسع أثارته لافتة وضعت على قبر “محمد عادل” قاتل الطالبة المصرية في جامعة المنصورة نيرة أشرف، بعد قيام أسرة الشاب بنصب لافتة رخامية فوق قبره مدون عليها عبارة تصفه بـ” الشهيد عريس الجنة محمد عادل اسماعيل عوض الله”.

وفي ساحة مقابر الصدقة “بمقابر سيدي خلف”، نشبت مشادات كلامية و “خناقة” واسعة بين أسرة الشاب محمد عادل، قاتل طالبة جامعة المنصورة “نيرة أشرف“، وبين القائمين على دفن الموتى بمقابر الصدقة الجارية، في أعقاب قيام عائلة الشاب بتصميم ووضع لوح تذكاري من الرخام فوق قبره ومما دونوا عليه عبارة وصفوه فيها “بالشهيد عريس الجنة”.

«وضعها صديق له قبل أن يتم إزالتها».. لافتة على قبر #محمد_عادل تثير الجدل بين رواد التواصل.. ما تعليقك؟ pic.twitter.com/YBdqhs2dMr — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) June 20, 2023

قبر قاتل نيرة ولافتة “الشهيد عريس الجنة”

وبينما نقلت وسائل إعلام مصرية عن حارس مقابر الصدقة التي دفن فيها قاتل طالبة المنصورة قوله، إن شخصًا غريبًا عن المدينة، وضعها على القبر يوم الاثنين، مضيفاً بأنه حينما سأله عن هويته، أخبره أنه “من المتعاطفين معه، وجاء من القاهرة لوضع اللافته وزيارة قبر محمد عادل“.

الأهالي كسّروها.. إزالة لافتة «شهيد» من على قبر محمد عادل المتهم بإنهاء حياة نيرة أشرف pic.twitter.com/hCTKzodB1n — جريدة أهل مصر (@ahlmasrnews0) June 19, 2023

إلا أن مصادر أخرى، ذكرت بأن أسرة المدان بالقتل هي من وضعت هذه اللافتة على قبره سعيا منها إلى تخليد وفاته.

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مضيفة أن شقيقة محمد عادل الصغرى، قامت بوضع رخامة مساحتها نحو “40*70 سم2” فوق موقع دفنه بحوش المقابر ، ثم قامت بتصويرها فيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت الصور المتداولة لقبر محمد عادل وعليها تلك اللافتة، ردود أفعال وتعليقات متباينة ما بين الساخرة والمتعاطفة شهدتها منصات التواصل الاجتماعي.

فهذا المغرد أيمن الغيطي، نشر مقطع فيديو لنفسه يتحدث فيه ويربط فيه بين تعامل الشرطة مع لافتة القبر وتعاملها مع القضايا الأهم، حيث يقول: إن “الشرطة تتحرك لتغير يافطة قبر قاتل نيرة ,انما عيب تواجه الاجرام وتجار المخدرات المنتشرون بالشوارع “.

الشرطه بتتحرك علشان تغير يافطة قبر قاتل نيرة ,انما عيب تواجه الاجرام وتجارالمخدرات المنتشرون بالشوارع . وبعدين مين اللي هايقسم معاهم https://t.co/8lkInp14kT — ayman elghaity (@ElghaityAyman) June 19, 2023

بينما علق حساب آخر باسم “ذات مصر” على صورة قبر محمد عادل قاتـل نيرة أشرف، فيقول إنه وفقاً للقانون “…لا جنازة ولا يتم دفنه بمقابر الأسرة ويُدفن فى حضور 2 فقط من أهله.”

🔴 بـ "مقابر الصدقة" .. صورة قبر محمد عادل قاتـل #نيرة_أشرف قانونا .. لا جنازة ولا يتم دفنه بمقابر الأسرة ويُدفن فى حضور 2 فقط من أهله. pic.twitter.com/LdD17m8OtF — Zat misr – ذات مصر (@ZatMasr) June 14, 2023

وعلق صاحب حساب باسم الحج صدوق، ساخراً على مشهد الصورة، فقال: “الشهيد عريس الجنة ؟!!! ياخي نيرة الله يرحمها كانت مرتدّة وهو ڨتلها في غزوة ؟!”

وتابع مستنكرا:”المجرم هذا الشهادة الوحيدة الي يستحقها هي شهادة الوفاة.”

الشهيد عريس الجنة ؟!!! ياخي نيرة الله يرحمها كانت مرتدّة وهو ڨتلها في غزوة ؟!!! المجرم هذا الشهادة الوحيدة الي يستحقها هي شهادة الوفاة. https://t.co/TWuCfYygVq pic.twitter.com/8YJASoTznY — zdig 🇹🇳 (@Hj_Sadok) June 20, 2023

إعدام محمد عادل قاتل نيرة

وجرى تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد محمد عادل قاتل نيرة أشرف، صباح الأربعاء الماضي، في سجن جمصة بمحافظة الدقهلية، بعد رفض الطعن المقدم منه على حكم إعدامه، وتم إخطار أسرته لاستلام الجثمان.

وكانت محكمة جنايات المنصورة قضت في 6 يوليو 2022 ، بإعدام المتهم محمد عادل بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية، لاتهامه بقتل زميلته الطالبة نيرة أشرف.

كما رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم وأيدت قرار إعدامه.