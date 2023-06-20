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حياتنا

دموع ليلى علوي تقودها لصدارة التريند.. ماذا قالت ولماذا بكت؟ (فيديو)

ليلى علوي تحدثت عن ابنها خالد وعلاقتها بها كما تذكرت مواقفها مع والدتها

كتب خالد الأحمد
الفنانة المصرية ليلى علوي
الفنانة المصرية ليلى علوي
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وطن – تصدرت الفنانة المصرية ليلى علوي، التريند في مصر، بعد حديثها المؤثر عن علاقتها بابنها خالد، وبكائها وهي تتناول علاقتها مع والدتها الراحلة، وذلك خلال لقائها مع قناة on.

وفاجأت الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامجها “كلمة أخيرة“، ضيفتها ليلى علوي، باتصال من ضيف قالت إنه يريد أن يلقي السلام عليها، لتفاجئ الفنانة الشهيرة بأن المداخلة من ابنها خالد، فصاحت بذهول وهي تضرب خديها: “يا حياتي.. وخاطبته يا قلب أمك يا حبيبي”.

وحرص خالد، على تهنئة والدته لنجاح فيلمها الأخير “شوجر دادي”، متمنياً أن يكون كل فيلم أفضل من الذي يسبقه.

وطلبت لميس، من خالد أن يتحدث عن ليلى علوي الأم، فقال إن حياتها عبارة عن قواعد والتزام واحترام، في حين تحدثت الفنانة عن ابنها قائلة إنه في طور الانتهاء من السنة الرابعة في كلية إدارة الأعمال، ويعمل كمتمرن ليكتسب خبرة ويدرس المجال عملياً.

أجمل وأصعب ما في ليلى علوي

عاودت المذيعة لتسأله عن أجمل وأصعب ما في والدته من الأوصاف، فقال – دون تردد – حبها وطيبتها وقلبها الأبيض، ثم أضاف: “أصعب شيء أن تزعل مني”.

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تحدث الابن، عن لحظات عصيبة تقضيها والدته، ويفضل ألا يقترب منها أحد في تلك اللحظات، وهي حال عدم نومها ثماني ساعات واحتساء فنجان قهوة.

وسُئلت ليلى علوي، عن تعاملها مع ابنها وتربيتها له، حيث قالت لميس: “هذا الجيل يمل سريعاً من كثرة الاتصال به والاطمئنان عليه طول الوقت؟، فأجابت الفنانة المصرية: “ده حقيقى بس إحنا كأمهات بنخاف عليهم وبنحبهم.. وبنحاول نراعى ده بس مشاعر الحب والقلق بتغلب”.

وعن مواصفات الفتاة التي ترغب في أن تكون شريكة حياة لابنها خالد، قالت ليلى علوي: “مش بحط شروط بس لازم تكون سوية وبنت ناس، ومتربية في بيت محترم”.

وأضافت: “لو الشروط دي توفرت هبقى حما صعبة، بس مش عليها، لكن على خالد ابني”.

بكاء بسبب والدتها

كما انتابت الفنانة ليلى علوى نوبة بكاء على الهواء بعد تذكرها لوالدتها الراحلة قائلة: “أمي كانت طول الوقت تتصل بى وتطمن وتزعقلى إنتي فين؟ قلقتنينى عليكى؟ ولكن فى أول مرة وأنا في الساحل الشمالي بعد رحيلها لم أتلقَ اتصالها فشعرت بحزن عميق”.

من هي والدة ليلى علوي؟

يذكر أن والدة ليلى علوي تدعى نيفين علوي وتلقب بـ”ستيلا”، وهي من أصول يونانية وكشفت علوي – في مقابلة سابقة معها – أن والدتها كانت تعمل في الإذاعة، كمعدة ومذيعة في ركن الأطفال والموسيقى اليونانية والمنوعات.

وتوفيت منذ سنوات بعد صراع طويل مع المرض، إثر إصابتها بضعف في عضلة القلب، نتج عنه تدهور في بعض وظائف الجسم، ما تسبب في حجزها في وحدة العناية المركز .

والدة ليلى علوي
والدة ليلى علوي وتدعى نيفين علوي
المصدريوتيوب - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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