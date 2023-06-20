الثلاثاء, يونيو 20, 2023
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ترامب يعود لهوايته في إهانة السعودية: ولي العهد ووالده يفعلان كل ما أطلبه! (شاهد)

"أكد مغردون أنها ليست المرة الأولى التي يتعمد فيها ترامب إهانة السعودية وابتزازها، وذكّروا بمواقف سابقة له، خلال فترة حكمه"

كتب أنس السالم
ترامب يعود لممارسة هوايته في إهانة السعودية
ترامب يستعرض أمام محمد بن سلمان صفقات أسلحة أبرمها مع السعودية (أرشيف)
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وطن – فيما وصفها مغرّدون “إهانة” جديدة بحق السعودية، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” ضمن حملته الانتخابية، إنه في عهده، كان ولي العهد محمد بن سلمان ووالده الملك سلمان بن عبدالعزيز، يفعلان كل ما يطلبه منهما، أما الآن فقد اتجهت السعودية إلى الصين لتحميها.

ترامب يعود لإهانة السعودية 

وقال ترامب للمذيع في مقابلته مع “فوكس نيوز” إن السعودية ذهبت للصين، والصين هي التي تحميها الآن .. لقد خسرنا السعودية، بايدن يذهب إلى هناك ويصافح بقبضته مع الملك .. الآن هو الملك .. الملك المستقبلي للسعودية (في إشارةٍ لمحمد بن سلمان)، فهل تعلم ما هي المصافحة بالقبضة ؟!، أي لا تلمس يدي لأنها ملوثة، إنه يقول له لا تلمس يدي لأن يديك ملوثة، دعنا نتصافح بقبضتنا ثم يقوم بذلك، هل تعلم كم أهانهم ذلك“.

محمد بن سلمان حيّا بايدن بقبضة يده خلال زيارة الأخير إلى السعودية
محمد بن سلمان حيّا بايدن بقبضة يده خلال زيارة الأخير إلى السعودية

واضاف ترامب: “لدينا أناس أغبياء يديرون بلدنا وهذا الوقت هو الأخطر في تاريخ بلادنا في رأيي والعالم . لقد خسرنا السعودية، والسعوديون أصدقائي وأنا رائعون، أنا منسجم بقوة مع ولي العهد والملك وسيفعلون أي شيء، انهم رائعون”.

“إهانة ترامب للسعودية ليست الأولى”

وفي تعليقهم على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق الجديدة عن السعودية، و ولي العهد محمد بن سلمان والملك سلمان، أكد مغردون أنها ليست المرة الأولى التي يتعمد فيها ترامب إهانة السعودية وابتزازها، وذكّروا بمواقف سابقة له، خلال فترة حكمه.

وغرّد الكاتب السعودي تركي الشلهوب قائلاً: “عندما حوّل ترامب ابن سلمان إلى لوحة إعلانات.. وابن سلمان يضحك ببلاهة.”

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بينما نشر حساب “نحو الحرية” مقطعاً مصوراً لترامب يتحدث فيه أمام انصاره قائلاً: “الحصول على 450 مليار دولار من الملك سلمان أسهل من الحصول على 113 دولار من مستأجر في نيويورك.”

كما غرد آخر: “من أرشيف ترامب في ابتزاز المملكة يخاطب الملك سلمان: “نحن نحميك. لن تكون في مكانك لأسبوعين بدوننا، عليك أن تدفع”.

وقال: “السعودية بقرة قرنها على المواطنين وحليبها لأمريكاء وإسرائيل”.

ترامب للملك سلمان: “لن تبقى في السلطة أسبوعين دون دعمنا”

في تشرين الأول 2018، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه حذر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أنه لن يبقى في السلطة “أسبوعين” دون الدعم العسكري للولايات المتحدة.كما نقلت bbc

محمد بن سلمان يراهن على عودة ترامب watanserb.com
محمد بن سلمان يراهن على عودة ترامب لرئاسة البيت الأبيض

ونقلت وكالة رويترز عن ترامب قوله أمام حشد في ساوثهافن في مسيسيبي “نحن نحمي السعودية. يمكننا القول إنهم أثرياء. وأنا أحب الملك، الملك سلمان. ولكنني قلت: نحن نحميكم. قد لا تبقى هناك أسبوعين بدوننا. يجب أن تدفع تكاليف جيشك”.

الملك سلمان و ترامب watanserb.com
الملك سلمان و ترامب

وكانت السعودية أول دولة زارها ترامب في رحلته الدولية الأولى كرئيس العام الماضي.

المصدرفوكس نيوز - تويتر - بي بي سي - وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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