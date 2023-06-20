ترامب يعود لهوايته في إهانة السعودية: ولي العهد ووالده يفعلان كل ما أطلبه! (شاهد)

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وطن – فيما وصفها مغرّدون “إهانة” جديدة بحق السعودية، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” ضمن حملته الانتخابية، إنه في عهده، كان ولي العهد محمد بن سلمان ووالده الملك سلمان بن عبدالعزيز، يفعلان كل ما يطلبه منهما، أما الآن فقد اتجهت السعودية إلى الصين لتحميها.

ترامب يعود لإهانة السعودية

وقال ترامب للمذيع في مقابلته مع “فوكس نيوز” إن السعودية ذهبت للصين، والصين هي التي تحميها الآن .. لقد خسرنا السعودية، بايدن يذهب إلى هناك ويصافح بقبضته مع الملك .. الآن هو الملك .. الملك المستقبلي للسعودية (في إشارةٍ لمحمد بن سلمان)، فهل تعلم ما هي المصافحة بالقبضة ؟!، أي لا تلمس يدي لأنها ملوثة، إنه يقول له لا تلمس يدي لأن يديك ملوثة، دعنا نتصافح بقبضتنا ثم يقوم بذلك، هل تعلم كم أهانهم ذلك“.

واضاف ترامب: “لدينا أناس أغبياء يديرون بلدنا وهذا الوقت هو الأخطر في تاريخ بلادنا في رأيي والعالم . لقد خسرنا السعودية، والسعوديون أصدقائي وأنا رائعون، أنا منسجم بقوة مع ولي العهد والملك وسيفعلون أي شيء، انهم رائعون”.

الرئيس السابق دونالد ترمب في مقابلة مع فوكس نيوز ضمن حملته الانتخابية: لقد خسرنا السعودية التي ذهبت الى الصين لتحميها. لقد كان ولي العهد والملك يفعلان كل ما اطلبه منهما. pic.twitter.com/kvipWxDsEA — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) June 20, 2023

“إهانة ترامب للسعودية ليست الأولى”

وفي تعليقهم على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق الجديدة عن السعودية، و ولي العهد محمد بن سلمان والملك سلمان، أكد مغردون أنها ليست المرة الأولى التي يتعمد فيها ترامب إهانة السعودية وابتزازها، وذكّروا بمواقف سابقة له، خلال فترة حكمه.

وغرّد الكاتب السعودي تركي الشلهوب قائلاً: “عندما حوّل ترامب ابن سلمان إلى لوحة إعلانات.. وابن سلمان يضحك ببلاهة.”

عندما حوّل ترامب ابن سلمان إلى لوحة إعلانات.. وابن سلمان يضحك ببلاهة. pic.twitter.com/BLc76wFcPu — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) June 20, 2023

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بينما نشر حساب “نحو الحرية” مقطعاً مصوراً لترامب يتحدث فيه أمام انصاره قائلاً: “الحصول على 450 مليار دولار من الملك سلمان أسهل من الحصول على 113 دولار من مستأجر في نيويورك.”

إهانة ترامب للمملكة ليست الأولى. في هذا الفيديو يقول: الحصول على 450 مليار دولار من الملك سلمان أسهل من الحصول على 113 دولار من مستأجر في نيويورك. pic.twitter.com/v2yYdC4GLU — نحو الحرية (@hureyaksa) June 20, 2023

كما غرد آخر: “من أرشيف ترامب في ابتزاز المملكة يخاطب الملك سلمان: “نحن نحميك. لن تكون في مكانك لأسبوعين بدوننا، عليك أن تدفع”.

وقال: “السعودية بقرة قرنها على المواطنين وحليبها لأمريكاء وإسرائيل”.

من أرشيف ترامب في ابتزاز المملكة. يخاطب الملك سلمان: "نحن نحميك. لن تكون في مكانك لأسبوعين بدوننا، عليك أن تدفع"السعودية بقرة قرنها على المواطنين وحليبها لأمريكاء وإسرائيل.#Garcia #Titanic #صباح_الخير #السعودية #الرياض

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ترامب للملك سلمان: “لن تبقى في السلطة أسبوعين دون دعمنا”

في تشرين الأول 2018، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه حذر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أنه لن يبقى في السلطة “أسبوعين” دون الدعم العسكري للولايات المتحدة.كما نقلت bbc

ونقلت وكالة رويترز عن ترامب قوله أمام حشد في ساوثهافن في مسيسيبي “نحن نحمي السعودية. يمكننا القول إنهم أثرياء. وأنا أحب الملك، الملك سلمان. ولكنني قلت: نحن نحميكم. قد لا تبقى هناك أسبوعين بدوننا. يجب أن تدفع تكاليف جيشك”.

وكانت السعودية أول دولة زارها ترامب في رحلته الدولية الأولى كرئيس العام الماضي.