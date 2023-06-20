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رياضة

أخبار عمر السومة بعد المنافسة القوية بين الزمالك والعربي للتعاقد معه

الزمالك يرغب في التوقيع مع السوري عمر السومة للموسم القادم على سبيل الإعارة

كتب فارس أبو شيحة
أخبار عمر السومة
أخبار عمر السومة
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وطن- ذكرت تقارير صحفية، عن دخول الزمالك والعربي صراع المنافسة للتعاقد مع النجم السوري المخضرم عمر السومة لاعب أهلي جدة السعودي، في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الجارية حتى نهاية هذا الشهر.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، عن دخول نادي الزمالك المصري في مفاوضات للتوقيع مع السوري السومة، لاعب فريق الأهلي جدة السعودي هذا الصيف على سبيل الإعارة. لموسم واحد، من أجل تدعيم صفوف فريقه. استعداداً للموسم الجديد.

مفاوضات الزمالك للتعاقد مع عمر السومة

وأردفت الصحيفة، ” عمر السومة يفضل الاستمرار مع العربي القطري. بعد تجربته الناجحة الموسم الماضي مع الفريق، حيث النادي تقدم بعرض لشراء عقد اللاعب المتبقي مع نادي أهلي جدة السعودي، ولكن الأخير لم يوافق على العرض المقدم بعد”.

وسجل السومة مع فريق العربي القطري، 19 هدفاً الموسم الماضي. بعد انتقاله إلى صفوف الفريق الصيف الماضي على سبيل الإعارة من صفوف أهلي جدة السعودي.

كما ونجح السوري السومة من التتويج مع الفريق القطري بكأس الأمير قطر للمرة الأولى. منذ 30 عاماً، وكذلك التربع على وصافة جدول ترتيب الدوري القطري. (دوري نجوم قطر)، خلف المتوج بلقب لهذا الموسم فريق الدحيل.

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حقيقة مفاوضات الشباب السعودي مع السومة

وفي سياق متصل، نفت ذات الصحيفة عن وجود مفاوضات من جانب نادي الشباب السعودي. مع النجم السوري عمر السومة للتوقيع معه هذا الصيف، حيث أن النادي يرغب في التوقيع مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب باريس سان جيرمان السابق.

عمر السومة
عمر السومة

يذكر بأن عقد عمر السومة ينتهي مع نادي أهلي جدة السعودي. في نهاية صيف عام 2024، إلا أن النادي يفكر في بيع اللاعب دون الحصول على خدماته مجدداً بعد إعارته الموسم الماضي.

المصدروطن +صحيفة الشرق الأوسط السعودية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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