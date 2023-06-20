أخبار عمر السومة بعد المنافسة القوية بين الزمالك والعربي للتعاقد معه

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وطن- ذكرت تقارير صحفية، عن دخول الزمالك والعربي صراع المنافسة للتعاقد مع النجم السوري المخضرم عمر السومة لاعب أهلي جدة السعودي، في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الجارية حتى نهاية هذا الشهر.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، عن دخول نادي الزمالك المصري في مفاوضات للتوقيع مع السوري السومة، لاعب فريق الأهلي جدة السعودي هذا الصيف على سبيل الإعارة. لموسم واحد، من أجل تدعيم صفوف فريقه. استعداداً للموسم الجديد.

مفاوضات الزمالك للتعاقد مع عمر السومة

وأردفت الصحيفة، ” عمر السومة يفضل الاستمرار مع العربي القطري. بعد تجربته الناجحة الموسم الماضي مع الفريق، حيث النادي تقدم بعرض لشراء عقد اللاعب المتبقي مع نادي أهلي جدة السعودي، ولكن الأخير لم يوافق على العرض المقدم بعد”.

الزمالك يفتح خط مفاوضات مع عمر السومة 👀 برعاية Orange | #خلصانة_باورنج_كاش pic.twitter.com/z3oQxnLyMb — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 19, 2023

وسجل السومة مع فريق العربي القطري، 19 هدفاً الموسم الماضي. بعد انتقاله إلى صفوف الفريق الصيف الماضي على سبيل الإعارة من صفوف أهلي جدة السعودي.

كما ونجح السوري السومة من التتويج مع الفريق القطري بكأس الأمير قطر للمرة الأولى. منذ 30 عاماً، وكذلك التربع على وصافة جدول ترتيب الدوري القطري. (دوري نجوم قطر)، خلف المتوج بلقب لهذا الموسم فريق الدحيل.

🚨🚨 الشرق الأوسط : • دخل نادي الزمالك المصري على خط المفاوضات للحصول على خدمات السوري عمر السومة لاعب الأهلي السعودي ، وذلك بنظام الاعارة لمدة موسم واحد. • اللاعب عمر السومة يفضل الاستمرار مع العربي القطري بعد تجربته الناجحة في الموسم الماضي. pic.twitter.com/PoT9ZwtGgZ — نـايـف العـتـيـبـي💚. (@nayfalt09726793) June 20, 2023

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حقيقة مفاوضات الشباب السعودي مع السومة

وفي سياق متصل، نفت ذات الصحيفة عن وجود مفاوضات من جانب نادي الشباب السعودي. مع النجم السوري عمر السومة للتوقيع معه هذا الصيف، حيث أن النادي يرغب في التوقيع مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي لاعب باريس سان جيرمان السابق.

يذكر بأن عقد عمر السومة ينتهي مع نادي أهلي جدة السعودي. في نهاية صيف عام 2024، إلا أن النادي يفكر في بيع اللاعب دون الحصول على خدماته مجدداً بعد إعارته الموسم الماضي.