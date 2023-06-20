الثلاثاء, يونيو 20, 2023
الرئيسيةالهدهدأحمد السعدون يحرج مرزوق الغانم بشدة على الهواء وتصفيق حار جداً من...
الهدهد

أحمد السعدون يحرج مرزوق الغانم بشدة على الهواء وتصفيق حار جداً من النواب (شاهد)

تم تزكية النائب أحمد السعدون لرئاسة مجلس الأمة للمرة الثانية خلال 9 أشهر

كتب سالم حنفي
أحمد السعدون
رئيس مجلس الأمة الجديد أحمد السعدون
- Advertisement -

وطن – تعرض رئيس مجلس الأمة الكويتي الأسبق، مرزوق الغانم، للإحراج الشديد من قبل رئيس مجلس الأمة الجديد أحمد السعدون، في أولى جلسات المجلس الجديد.

وخلال انعقاد الجلسة التي فاز بها “السعدون” رئيسا للمجلس بالتزكية، عبر النائب مرزوق الغانم عن رغبته في المباركة له، ليرد “السعدون” قائلا: “مو قبل ما انتهي من الانتخابات”، في إشارة لانتخاب نائب الرئس وأعضاء اللجان.

تصفيق حار

وعبر أعضاء مجلس الامة عن إعجابهم برد “السعدون” بالتصفيق الحار، فيما سمعت أصوات في المجلس تطالب “الغانم” بأن “يقعد”.

تزكية أحمد السعدون رئيسا لمجلس الأمة

وكان مجلس الأمة الكويتي قد زكى في جلسته العادية الأولى اليوم الثلاثاء النائب أحمد عبد العزيز السعدون رئيسا لمجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر.

- Advertisement -

الحكومة الكويتية تغادر مقر انعقاد الجلسة

وقد غادرت الحكومة قاعة عبد الله السالم قبيل إجراء انتخابات رئيس مجلس الأمة تأكيدا لما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة خلال الجلسة أن الحكومة ستقف موقف الحياد في انتخابات رئيس المجلس ونائبه وأمين السر والمراقب.

من هو أحمد السعدون؟

يذكر أن رئيس مجلس الامة أحمد السعدون من مواليد 1934 وسبق له أن شغل منصب رئيس مجلس الأمة في الفصول التشريعية (السادس عام 1985 – السابع عام 1992 – الثامن 1996) وانتخب عضوا لمجلس الأمة لعشرة فصول متتالية منذ عام 1975.

كما عمل أحمد السعدون وكيلا مساعدا لشؤون البرق والهاتف بوزارة البريد والبرق والهاتف وهو مؤسس لنادي كاظمة الرياضي في عام 1964 ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم من عام 1968 حتى 1976.

انتخابات هي الثانية خلال 9 أشهر

وشهدت الكويت في 6 يونيو/ حزيران الجاري انتخابات برلمانية هي الثانية التي تشهدها خلال 9 أشهر، ضمن تداعيات خلافات متكررة بين الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والبرلمان، قبل أن يحل الأخير بأمر أميري ويتم الدعوة لانتخابات جديدة.

وشهد يوم أمس، الإثنين، أداء أعضاء “خامس حكومة” للشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في الكويت، اليمين الدستورية، وسط تطلعات لعودة الاستقرار السياسي للبلاد عقب أشهر من الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

اقرأ أيضاً

حياتنا

أول فنانة عربية تلفت أنظار جورجينا بجمالها.. من هي نور الغندور؟ (شاهد)

الهدهد

تضم وزيرتين.. تشكيلة الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة أحمد النواف

الهدهد

في الكويت أم دبي؟.. إيحاءات جنسية وفيديو خادش فجر الجدل (شاهد)

الهدهد

تفاصيل حادث إطلاق النار على عميد كويتي في السعودية ووضعه الصحي

الهدهد

الجيش الكويتي يعلن عن صفقة ضخمة للحصول على منظومة “بيرقدار” التركية.. تفاصيل!

الهدهد

الكويت: فيديو متداول يُظهر حريقا في مقبرة إطارات السيارات وينذر بكارثة مرعبة

الهدهد

الكويت تصدم مصر والأردن بهذا القرار الصادر عن وزير التعليم العالي

الهدهد

الكويت تعاقب إماما مصريا بالمؤبد.. مارس الفاحشة في المسجد

الهدهد

المصحف لا يفارقها.. نورة المحارب تنبأت بوفاتها وآخر ما قالته موثق بفيديو

الهدهد

الكويت تعاقب المصري ناهب جمعية المعلمين بالسجن 20 عاما ومليون دينار غرامة

حياتنا

آل باتشينو ينتظر طفلاً من صديقته الكويتية التي تصغره بـ53 عاماً نور الفلاح (شاهد)

الهدهد

“طعن بالسكين ودماء”.. فرح في الكويت يتحول إلى مأتم (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

للرجال.. دراسة حديثة تكشف ما تفعله الوحدة بجسمك

روزاليا.. أشهر مغنية في إسبانيا تنشر صورتها عارية تماماً و3 مليون إعجاب في ساعات!

أخبار عمر السومة بعد المنافسة القوية بين الزمالك والعربي للتعاقد معه

اذا كنت تنام على جانبك الأيمن اقرأ هذا للضرورة

الأمير هاشم وزواجه المحتمل من الأميرة ليونور حديث الصحافة الإسبانية وأنباء عن تخطيط مدبر!

ظهور نادر لـ سارة ابنة عادل إمام.. لن تتخيل كيف أًصبح شكلها في عمر الـ46! (شاهد)

ما علاقة عدم تحمل بعض أنواع الطعام وظهور المشاكل النفسيّة عند الأطفال؟

فيديو مؤلم يوثق لحظة غرق قارب المهاجرين.. ما علاقته بكارثة اليونان؟

أغلى صفقة في تاريخ وولفرهامبتون.. روبن نيفيز يُوقع مع الهلال السعودي

الفنانة اللبنانية ألين لحود سَكِرت وفقدت السيطرة وانكشف ما تحت الفستان بحفلة خاصة (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC