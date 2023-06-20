أحمد السعدون يحرج مرزوق الغانم بشدة على الهواء وتصفيق حار جداً من النواب (شاهد)

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وطن – تعرض رئيس مجلس الأمة الكويتي الأسبق، مرزوق الغانم، للإحراج الشديد من قبل رئيس مجلس الأمة الجديد أحمد السعدون، في أولى جلسات المجلس الجديد.

وخلال انعقاد الجلسة التي فاز بها “السعدون” رئيسا للمجلس بالتزكية، عبر النائب مرزوق الغانم عن رغبته في المباركة له، ليرد “السعدون” قائلا: “مو قبل ما انتهي من الانتخابات”، في إشارة لانتخاب نائب الرئس وأعضاء اللجان.

تصفيق حار

وعبر أعضاء مجلس الامة عن إعجابهم برد “السعدون” بالتصفيق الحار، فيما سمعت أصوات في المجلس تطالب “الغانم” بأن “يقعد”.

مرزوق الغانم: أبي أبارك لك.. وأحمد السعدون يرد "مو قبل لا انتهي من الانتخابات" وسط تصفيق من الحضور.. واحد الحضور يصرخ "اقعد" #جلسة_الافتتاح #مجلس_2023 pic.twitter.com/HlBnCR5TCn — ترند (@Trendntwork_kw) June 20, 2023

تزكية أحمد السعدون رئيسا لمجلس الأمة

وكان مجلس الأمة الكويتي قد زكى في جلسته العادية الأولى اليوم الثلاثاء النائب أحمد عبد العزيز السعدون رئيسا لمجلس الأمة للفصل التشريعي السابع عشر.

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الحكومة الكويتية تغادر مقر انعقاد الجلسة

وقد غادرت الحكومة قاعة عبد الله السالم قبيل إجراء انتخابات رئيس مجلس الأمة تأكيدا لما أعلنه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة خلال الجلسة أن الحكومة ستقف موقف الحياد في انتخابات رئيس المجلس ونائبه وأمين السر والمراقب.

لحظة انسحاب الحكومة من قاعة عبدالله السالم قبل انتخاب رئيس مجلس الأمة#جلسه_الافتتاح pic.twitter.com/WYVhVXAh3H — ترند (@Trendntwork_kw) June 20, 2023

من هو أحمد السعدون؟

يذكر أن رئيس مجلس الامة أحمد السعدون من مواليد 1934 وسبق له أن شغل منصب رئيس مجلس الأمة في الفصول التشريعية (السادس عام 1985 – السابع عام 1992 – الثامن 1996) وانتخب عضوا لمجلس الأمة لعشرة فصول متتالية منذ عام 1975.

كما عمل أحمد السعدون وكيلا مساعدا لشؤون البرق والهاتف بوزارة البريد والبرق والهاتف وهو مؤسس لنادي كاظمة الرياضي في عام 1964 ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم من عام 1968 حتى 1976.

انتخابات هي الثانية خلال 9 أشهر

وشهدت الكويت في 6 يونيو/ حزيران الجاري انتخابات برلمانية هي الثانية التي تشهدها خلال 9 أشهر، ضمن تداعيات خلافات متكررة بين الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والبرلمان، قبل أن يحل الأخير بأمر أميري ويتم الدعوة لانتخابات جديدة.

وشهد يوم أمس، الإثنين، أداء أعضاء “خامس حكومة” للشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في الكويت، اليمين الدستورية، وسط تطلعات لعودة الاستقرار السياسي للبلاد عقب أشهر من الخلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.