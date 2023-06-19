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رياضة

موعد مباراة الجزائر القادمة الودية أمام تونس والتشكيلة والقنوات الناقلة

مباراة تونس والجزائر الودية

كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة الجزائر القادمة الودية أمام تونس
موعد مباراة الجزائر القادمة الودية أمام تونس
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وطن- يلتقي منتخب الجزائر في المباراة القادمة الودية أمام جاره تونس، الثلاثاء، المقرر إقامتها على ملعب (ملعب 19 ماي) في مدينة عنابة الجزائرية.

وستنطلق المباراة الودية المثيرة والقوية بين الجزائر وتونس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب.

موعد مباراة الجزائر القادمة الودية أمام تونس

كما وستكون المباراة بتوقيت مصر (القاهرة)، عند الساعة التاسعة مساءً، فيما ستكون بتوقيت السعودية وفلسطين والخليج العربي، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ولكن بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

معلق مباراة الجزائر القادمة أمام تونس

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة الجزائر وتونس، على قنوات (الجزائرية) الرياضية، المعلق عبد لعزيز زواوي، أو نوردين سامي.

المنتخب الجزائري
المنتخب الجزائري

كما وستبث المباراة على قناة (TV6 Algérie) بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11679 (H)، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

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تشكيلة المنتخب الجزائري ضد تونس

وسيدخل المدرب الجزائري جمال بلماضي المباراة الودية أمام تونس، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا، مصطفى زغبة.

دفاع التشكيلة: أحمد طوبا، عيسى ماندي، ريان نوري.

تشكيلة المنتخب الجزائري
تشكيلة المنتخب الجزائري

خط الوسط: نبيل طالب، هشام بوداوي، مهدي ليريس، رامز زروقي.

مركز الهجوم: أندي ديلور، رياض محرز.

تشكيلة المنتخب التونسي ضد الجزائر

وسيلعب المدرب التونسي جلال قادري، المباراة الودية القوية أمام جاره الجزائر، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

دفاع التشكيلة: ياسين مرياح، منتصر الطالبي، عيسي عبدي (علي معلول).

تدريبات منتخب تونس
تدريبات منتخب تونس

خط الوسط: حنبعل المجبري، عيسى ليدوني، أنيس بن سليمان.

مركز الهجوم: الجبالي، محمد علي بن رمضان، سيف الدين الجزيري (الشيخاوي).

وكان المنتخب الجزائري قد حقق الفوز الثمين على منافسه أوغندا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في الجولة الخامسة من دور مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024، على عكس تونس الذي تلقى الخسارة بهدف نظيف أمام غينيا الاستوائية.

المصدروطن + منتخب الجزائر تويتر + منتخب تونس تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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