موعد مباراة الجزائر القادمة الودية أمام تونس والتشكيلة والقنوات الناقلة

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وطن- يلتقي منتخب الجزائر في المباراة القادمة الودية أمام جاره تونس، الثلاثاء، المقرر إقامتها على ملعب (ملعب 19 ماي) في مدينة عنابة الجزائرية.

وستنطلق المباراة الودية المثيرة والقوية بين الجزائر وتونس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب.

موعد مباراة الجزائر القادمة الودية أمام تونس

كما وستكون المباراة بتوقيت مصر (القاهرة)، عند الساعة التاسعة مساءً، فيما ستكون بتوقيت السعودية وفلسطين والخليج العربي، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ولكن بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

معلق مباراة الجزائر القادمة أمام تونس

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة الجزائر وتونس، على قنوات (الجزائرية) الرياضية، المعلق عبد لعزيز زواوي، أو نوردين سامي.

كما وستبث المباراة على قناة (TV6 Algérie) بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11679 (H)، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

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تشكيلة المنتخب الجزائري ضد تونس

وسيدخل المدرب الجزائري جمال بلماضي المباراة الودية أمام تونس، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا، مصطفى زغبة.

دفاع التشكيلة: أحمد طوبا، عيسى ماندي، ريان نوري.

خط الوسط: نبيل طالب، هشام بوداوي، مهدي ليريس، رامز زروقي.

مركز الهجوم: أندي ديلور، رياض محرز.

تشكيلة المنتخب التونسي ضد الجزائر

وسيلعب المدرب التونسي جلال قادري، المباراة الودية القوية أمام جاره الجزائر، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان.

دفاع التشكيلة: ياسين مرياح، منتصر الطالبي، عيسي عبدي (علي معلول).

خط الوسط: حنبعل المجبري، عيسى ليدوني، أنيس بن سليمان.

مركز الهجوم: الجبالي، محمد علي بن رمضان، سيف الدين الجزيري (الشيخاوي).

وكان المنتخب الجزائري قد حقق الفوز الثمين على منافسه أوغندا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في الجولة الخامسة من دور مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024، على عكس تونس الذي تلقى الخسارة بهدف نظيف أمام غينيا الاستوائية.