محكمة عُمانية تصدر حكمها على قاتل المحامية أمل العبرية!

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وطن – أصدرت المحكمة الجنائية بولاية السيب في سلطنة عمان حكما بإعدام قاتل المحامية العمانية أمل العبرية التي قتلت على يد طليقها طعنا بالسكين في 7 ديسمبر/كانون الاول الماضي.

وقال حساب “إنستا عمان” الإخباري في خبر عاجل: “الحكم باعدام القاتل في الجريمة التي وقعت أمام محكمة السيب”.

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وتعود تفاصيل الجريمة التي وقعت نهاية العام الماضي، حينما توجهت المجني عليها صباح يوم مقتلها إلى مقر محكمة السيب الابتدائية للترافع في إحدى القضايا الموكلة إليها والتي تعمل ضمن إحدى مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية.

عشرات الطعنات

وعقب انتهاء جلسة المرافعة من المحكمة توجهت أمل العبرية مباشرة إلى مركبتها التي كانت تركنها في المواقف المخصصة للمراجعين، حتى فوجئت من خلفها مباشرة – حسب شهود عيان – بعشرات الطعنات من الجاني في حادثة مروعة لم يعتد عليها المجتمع العماني وتسببت في صدمة العمانيين.

وبحسب ما ورد، حاول المتواجدون في ساحة المواقف أثناء عملية القتل فصل القاتل عن المجني عليها أمل العبرية، إلا أن وحشيته حالت دون الوصول إليه، خاصة وأنه كان يلوح بالسكين وهو في حالة هستيرية متعصبة.

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وبعد أن تأكد من قتلها توجه الجاني مباشرة إلى سيارته، ونجح بالهروب والفرار من مسرح الجريمة تاركاً ضحيته تغرق في دمائها قبل أن تصل الشرطة إلى مسرح الجريمة بعد أن تلقت بلاغاً يفيد بوقوع جريمة القتل.

مطاردة قاتل أمل العبرية

وخلال الحادثة التي وقعت في الفترة بين الساعة الحادية عشرة صباحا والثانية عشرة مساء، توجه أحد شهود العيان إلى أمن المحكمة لإبلاغهم بالحادثة، وتوجهوا إلى مسرح الجريمة، وتم تتبع الجاني بواسطة سيارة مدنية بها أحد أفراد الشرطة، ليتم القبض وإحالته إلى الحبس الاحتياطي لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم نقل الضحية أمل العبرية على إثر إصابتها إلى أقرب مستشفى، ودخلت إلى غرفة العمليات نظرًا لخطورة الحالة، قبل أن يتم تأكيد وفاتها.

القبض على القاتل

وأفادت شرطة عمان السلطانية عبر تويتر حينها بالقبض على مواطن بتهمة الاعتداء بالسلاح الأبيض على مواطنة بولاية السيب نتيجةَ خلافات أسرية بينهما، مما نتج عنه وفاتها، وتستكمل بحقّه الإجراءات القانونية.