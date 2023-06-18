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هل جرفه بيبارجوي؟.. فيديو متداول لـ قرش على شواطئ دبي وهذه حقيقته

وثق الفيديو المتداول ظهور سمكة قرش تطوف على بعد بضعة أمتار من المصطافين الذين كانوا يسبحون في البحر

كتب خالد الأحمد
سمكة قرش شاطئ دبي
ظهور مفاجئ لسمكة قرش على شاطئ دبي
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وطن – ضجت مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو قيل إنه لظهور سمكة قرش بشكل مفاجئ على شاطئ البحر في دبي، عازين السبب لإعصار بيبارجوي.فيما أشار آخرون إلى إنها ظهرت بعد حادثة سمكة القرش التي ابتلعت السائح الروسي في الغردقة المصرية.

فيديو قرش دبي قديم ولا علاقة له بإعصار بيبارجوي

ليتبين بالبحث والتقصي أن مقطع الفيديو لا علاقة له بشاطئ البحر في دبي بعد إعصار بيبارجوي، أو بعد حادثة مقتل السائح الروسي في الغردقة.

وفي هذا السياق قال موقع “مسبار” المهتم بالتحقق من الإشاعات والأخبار المغلوطة، إن بعض المواقع الإخبارية نشرت المشاهد المتداولة في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، مؤكدة أن الفيديو ليس جديدا.

ووثّقت المقاطع المنشورة آنذاك ظهور سمكة قرش تطوف على بعد بضعة أمتار من السياح الذين كانوا يسبحون في البحر، حينها.

ولم توثّق أية إصابات آنذاك، إذ خرج جميع الأشخاص من الماء بعد توجيهات رجال الإنقاذ.

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وفي الفيديو الأصلي الذي نشرته صحيفة ذا صن بتاريخ 29/11/2022 أي قبل حادثة السائح الروسي بأكثر من 5 أشهر، ويسمع أصوات مرتادي الشاطىء في دبي وهم يتحدثون باللغة الإنكليزية.

وقالت الصحيفة في تعليقها على الفيديو حينها: “هذه هي اللحظة المرعبة التي طاردت فيها سمكة قرش عملاقة فريستها على بعد بضعة أقدام من السباحين المذعورين.

وأضافت أن المصطافين في دبي كانوا يغطسون في البحر عندما قام المفترس المتجول بزيارة للشاطىء المزدحم.

قرش الغردقة يفترس سائحا روسيا

وفي الثامن من يونيو/حزيران الجاري أدى ظهور سمكة قرش على شواطئ مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر المصرية، إلى مقتل سائح روسي بعد مهاجمة السمكة له ومحاولة ابتلاعه، ووثق بعض السياح الذين كانوا على الشاطئ حينها، مشهد هجوم السمكة على السائح.

وأعلنت وزارة البيئة المصرية من جهتها، عن تفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أن سمكة القرش التي تسببت في مقتل السائح كانت من نوع النمر.

وقامت وزارة البيئة المصرية بمنع النشاطات البحرية على مدى يومين بعد حادث التهام سمكة القرش للسائح الروسي بأحد شواطئ الغردقة. واستدعت بعض الصيادين للقيام بصيد السمكة القاتلة.

فيما نعت القنصلية الروسية العامة في مدينة الغردقة، وفاة السائح وحذرت في بيان رعاياها، مشددة على ضرورة توخي الحذر واتباع الإرشادات التي تصدرها السلطات المصرية المعنية.

ويشار إلى أن “مسبار” هو موقع عربيّ لفحص الحقيقة وكشف الكذب في الفضاء العموميّ.

وبحسب الموقع فإن خبراؤه يلتزمون بأعلى المعايير الصحافيّة واستخدامهم مختلف تقنيات الذكاء الاصطناعي، سيشكل أداة فعالة في مكافحة التضليل.

المصدرمسبار + يوتيوب تويتر - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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