نتيجة علاقة آثمة بين أخ وشقيقته.. سيدة تضع طفلة رضيعة أمام دار أيتام وتهرب! (شاهد)

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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمقطع فيديو صادم، يوثق لحظة قيام سيدة بوضع طفلة حديثة الولادة أمام دار أيتام بمحافظة القليوبية، والتي ولدت نتيجة علاقة غير شرعية.

ووفقاً للفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة، ورصدته “وطن“، فقد ظهر رجل وامرأة على متن دراجة نارية وهما يقفان أمام دار الأيتام، قبل أن تترجل المرأة حاملة بين يديها طفلة حديثة الولادة.

وظهرت المرأة وهي تحاول إخفاء ملامحها وتسير بريبة متلفّتة يميناً ويساراً، حتى وصلت دار أيتام تحمل اسم “عمر بن الخطاب”، وتقوم بوضع الطفلة حديثة الولادة أمام باب الدار وتفرّ هاربة برفقة الرجل الذي كان ينتظرها على متن الدراجة النارية.

الأجهزة الأمنية تكشف الحقيقة

وعقب تداول الفيديو، تحركت الأجهزة الأمنية لتكشف حقيقة القصة، ليتضح أن الطفلة الرضيعة هي نتيجة علاقة غير شرعية بين أخ وشقيقته جمعتهما علاقة آثمة وعندما علمت شقيقتهما الكبرى بالواقعة تخلصت من الطفلة بتركها أمام دار الأيتام للتستر على الواقعة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط المتهمين الثلاثة وإحالتهم لجهات التحقيق.

مديرة الدار تكشف التفاصيل

وقالت مديرة دار عمر بن الخطاب للأيتام في تصريحات نقلتها صحيفة “المصري اليوم“، إن تفاصيل الواقعة تعود عندما قرع جرس باب الدار وتوجهت مشرفة الدار لفتح الباب لكنها لم تجد أي شخص، وفوجئت بأن هناك طفلة رضيعة ملقاة أمام الباب على الأرض.

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وأشارت إلى أن مشرفة الدار أخذت الطفلة الرضيعة على الفور إلى داخل الدار وتواصلت معها حتى يتم عمل اللازم مع الطفلة وتحديد عمرها الحقيقي.

وأوضحت أنهم فرغوا كاميرات المراقبة، التي كشفت ظهور رجل وسيدة يخفيان ملامحهما ويسيران بريبة وقاما بوضع الطفلة حديثة الولادة أمام باب الدار على الأرض ثم فرا هاربين.

وأوضحت مديرة الدار بأنه تم إبلاغ الأجهزة الأمنية في مصر بالواقعة، والتي من طرفها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وعمل الأوراق الثبوتية للطفلة الرضيعة وإطلاق اسم “كارما” عليها.