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نتيجة علاقة آثمة بين أخ وشقيقته.. سيدة تضع طفلة رضيعة أمام دار أيتام وتهرب! (شاهد)

أجهزة الأمن تمكنت من حل اللغز وراء وضع سيدة لطفلة حديثة الولادة أمام دار أيتام

كتب سالم حنفي
وضع طفلة امام دار ايتام
دار الايتام في القليوبية تطلق اسم "كارما" على الرضيعة التي وضعتها سيدة أمام الباب
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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمقطع فيديو صادم، يوثق لحظة قيام سيدة بوضع طفلة حديثة الولادة أمام دار أيتام بمحافظة القليوبية، والتي ولدت نتيجة علاقة غير شرعية.

ووفقاً للفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة، ورصدته “وطن“، فقد ظهر رجل وامرأة على متن دراجة نارية وهما يقفان أمام دار الأيتام، قبل أن تترجل المرأة حاملة بين يديها طفلة حديثة الولادة.

وظهرت المرأة وهي تحاول إخفاء ملامحها وتسير بريبة متلفّتة يميناً ويساراً، حتى وصلت دار أيتام تحمل اسم “عمر بن الخطاب”، وتقوم بوضع الطفلة حديثة الولادة أمام باب الدار وتفرّ هاربة برفقة الرجل الذي كان ينتظرها على متن الدراجة النارية.

الأجهزة الأمنية تكشف الحقيقة

وعقب تداول الفيديو، تحركت الأجهزة الأمنية لتكشف حقيقة القصة، ليتضح أن الطفلة الرضيعة هي نتيجة علاقة غير شرعية بين أخ وشقيقته جمعتهما علاقة آثمة وعندما علمت شقيقتهما الكبرى بالواقعة تخلصت من الطفلة بتركها أمام دار الأيتام للتستر على الواقعة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط المتهمين الثلاثة وإحالتهم لجهات التحقيق.

طفلة امام دار ايتام في مصر
الطفلة الرضيعة هي نتيجة علاقة غير شرعية بين أخ وشقيقته جمعتهما علاقة آثمة

مديرة الدار تكشف التفاصيل

وقالت مديرة دار عمر بن الخطاب للأيتام في تصريحات نقلتها صحيفة “المصري اليوم“، إن تفاصيل الواقعة تعود عندما قرع جرس باب الدار وتوجهت مشرفة الدار لفتح الباب لكنها لم تجد أي شخص، وفوجئت بأن هناك طفلة رضيعة ملقاة أمام الباب على الأرض.

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وضع طفلة امام دار ايتام
وضع طفلة أمام دار أيتام في القليوبية

وأشارت إلى أن مشرفة الدار أخذت الطفلة الرضيعة على الفور إلى داخل الدار وتواصلت معها حتى يتم عمل اللازم مع الطفلة وتحديد عمرها الحقيقي.

وضع طفلة امام دار ايتام
سيدة ورجل وضعا الطفلة أمام دار الأيتام وفرا هاربين

وأوضحت أنهم فرغوا كاميرات المراقبة، التي كشفت ظهور رجل وسيدة يخفيان ملامحهما ويسيران بريبة وقاما بوضع الطفلة حديثة الولادة أمام باب الدار على الأرض ثم فرا هاربين.

وأوضحت مديرة الدار بأنه تم إبلاغ الأجهزة الأمنية في مصر بالواقعة، والتي من طرفها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وعمل الأوراق الثبوتية للطفلة الرضيعة وإطلاق اسم “كارما” عليها.

المصدرالمصري اليوم + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،

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