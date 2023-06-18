لماذا بدت ميغان ماركل مكتئبة وحزينة؟! (شاهد)

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وطن – تم رصد ميغان ماركل وهي تبدو مكتئبة يوم الجمعة، بعد يوم من قرار Spotify بإلغاء صفقة البودكاست البالغة 20 مليون دولار معها وزوجها الملكي.

وشوهدت دوقة ساسكس، البالغة من العمر 41 عامًا، وهي تتجول في صالون في سانتا باربرا وبدت وكأنها تشارك في محادثة مكثفة، وفقًا لصحيفة “نيويورك بوست“.

أزالت ميغان ماركل سماعات الأذن الخاصة بها أثناء سيرها بجانب ضابط الأمن الخاص بها وراقبت هاتفها مرارًا وتكرارًا.

ماركل بلا مكياج

اختارت ميغان ماركل البالغة من العمر 41 عامًا عدم استخدام المكياج وارتدت ملابس عادية لموعدها، حيث ارتدت حذاء باليه أسود، وجينز أسود ضيق، وسترة مخططة وعددًا من الأساور الذهبية مع حقيبة Fendi Peekaboo ISeeU بقيمة 5400 دولار.

وتخلت عن سترتها التي تبلغ قيمتها حوالي 200 دولار لصالح تيشيرت أسود طويل الأكمام عند عودتها إلى منزلها في مونتيسيتو.

ولم يتم رؤية زوج ميغان ماركل الأمير هاري وطفليهما.

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انتهاء البرودكاست

وكان الزوجان قد اصدرا بيانًا مشتركًا مع Spotify يوم الخميس يعلنون فيه أن بودكاستهم “الأرشيتايبس” لن يتم تجديده للموسم الثاني.

بينما ذكرت المنصة وشركة Archewell Audio التابعة للزوجين أنهما “اتفقا بالتراضي على الانفصال”، فإن المصادر تدعي أن الدوق والدوقة تم تجاهلهما لأنهما لم ينتجا محتوى كافٍ لتلقي الدفعة الكاملة من الصفقة التي تبلغ قيمتها حوالي 20 مليون دولار والتي وقع الزوجان عليها في عام 2020.

العلامات التي تعيق النساء

البرنامج الذي تقدمه ميغان ماركل – الذي يستكشف العلامات التي تعيق النساء – كان المشروع الوحيد الذي أنتجه الزوجان لـ Spotify خلال شراكتهما التي استمرت لمدة سنتين ونصف.

كانت هناك فقط 12 حلقة من “Archetypes”، وكل منها عادة ما يستمر حوالي ساعة.

في اليوم التالي للانفصال، أعرب رئيس استراتيجية Spotify العالمية للرياضة بيل سيمونز عن إحباطه من هاري وماركل، واصفًا إياهما بأنهما “كسولان” و“محتالان”. و قال سيمونز في حلقة يوم الجمعة من “The Bill Simmons Podcast“: “أتمنى أن أكون قد شاركت في مفاوضات ‘ميغان وهاري يغادران “Spotify”، “هذا هو البودكاست الذي كان يجب أن نطلقه معهم. يجب أن أشرب ليلة واحدة وأروي قصة هذا الزوم الذي كان لدي مع هاري لمحاولة مساعدته في فكرة البودكاست. إنها واحدة من أفضل قصصي“.

الخبراء الملكيون انتقدوا إلغاء البودكاست باعتباره “فشلاً صادمًا” ودليلاً على أن إمبراطورية هاري وميغان ماركل على حافة الدمار.

“الناس تعبت منهم الآن”، قالت أنجيلا ليفين، مؤلفة سيرة هاري الذاتية، مضيفة أن خطط الزوجين للمحتوى المقبل ستكون ”كارثية”.