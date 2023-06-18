لقطة لا تحدث كثيرا.. حكم مصري يطرد حاملي الكرات في مباراة إفريقية رسمية (فيديو)

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وطن- أقدم الحكم المصري محمد عادل، على تصرف وُصف بأنه استثنائي. وذلك خلال مباراة تجمع بين منتخبي تنزانيا والنيجر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقررة العام المقبل.

وخلال المباراة، وتحديداً عند الدقيقة الـ93، كانت نتيجة المباراة تشير إلى تفوق المنتخب التنزاني بهدف نظيف، إلا أن المباراة توقفت كثيراً بسبب وجود أكثر من كرة داخل أرض الملعب.

وتبين أنّ حاملي الكرات الذين يقفون خلف المرمى، كانوا يتعمدون إلقاء الكرات داخل الملعب بهدف إضاعة الوقت، فذهب حكم المباراة صوبهم، وأصرّ على طردهم وإبعادهم عن المرمى.

كما شوهد الحكم، وهو يضع بعض الكرات خلف المرمى لتسهيل استمرار اللعب حين خروج الكرة لخارج الملعب.

في موقف استثنائي.. الحكم محمد عادل يطرد حاملي الكرة خلال مباراة تنزانيا والنيجر بتصفيات أمم إفريقيا لتعمدهم رمي الكرات داخل الملعب لمنع هجمات النيجر المرتدة 🤯🟥pic.twitter.com/Dq6gRqicEG — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 18, 2023

تفاصيل مباراة منتخبي تنزانيا والنيجر

وأقيمت المباراة، على ملعب بنجامين مكابا في إطار الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم نسخة كوت ديفوار 2023.

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وانتهت المباراة بفوز منتخب تنزانيا بهدف دون رد، ليرتفع رصيد الفريق التنزاني إلى سبع نقاط في المجموعة السادسة، والتي تضم منتخبات: الجزائر -أوغندا- النيجر.

وبهذا الفوز، أنعش منتخب تنزانيا آماله في التأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، المقرر تنظيمها في كوت ديفوار مطلع العام المقبل. وذلك بعد خوض خمس جولات من التصفيات النهائية.

وتقمّص سايمون مسوفا دور البطولة في اللقاء، بتسجيله الهدف الوحيد للمنتخب التنزاني في الدقيقة الـ69، في حين فشل المنتخب الضيف في إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة.

ويتصدر المنتخب الجزائري ترتيب المجموعة السادسة برصيد 15 نقطة، يليه المنتخب التنزاني بسبع نقاط، ثم أوغندا برصيد أربع نقاط، وأخيرًا منتخب النيجر برصيد نقطتين.