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قد تُغضب ابن سلمان.. صورة نادرة لـ جمال خاشقجي نشرها ابنه صلاح

يوم 2 أكتوبر 2018، قُتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل سفارة بلاده في إسطنبول، وفي 22 مايو 2020 أعلن أبناؤه عفوهم عن قتلة أبيهم بحضور ولي العهد محمد بن سلمان، والملك سلمان بن عبد العزيز

كتب فهمي الورغمي
جمال خاشقجي
الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في سفارة بلاده باسطنبول عام 2018
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وطن- في لقطة تعكس الروابط العائلية والروح الأبوية القوية وبمناسبة الاحتفال بعيد الآباء، شارك الناشط السعودي “صلاح خاشقجي” صورة نادرة لوالده الصحفي الراحل جمال خاشقجي وهو يحتضنه.

جمال خاشقجي في صورة نادرة مع ابنه صلاح

وأظهرت الصورة، اللحظة الحميمة والمؤثرة بين الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي ونجله صلاح، وجسدت العلاقة العميقة والمحبة القوية التي كانت تجمعهما.

جمال خاشقجي، الذي كان صوتًا بارزًا في عالم الصحافة والتحليل السياسي، توفي في ظروف مأساوية في الثاني من أكتوبر عام 2018. ومنذ وفاته، بقيت ذكراه راسخة في قلوب كثيرين تأثروا بمساهماته الهامة في مجال الصحافة.

جمال خاشقجي كان صحفياً سعودياً معروفاً بمواقفه النقدية للحكومة السعودية وكتاباته في صحيفة الواشنطن بوست. قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 أكتوبر 2018، بعد أن دخل للحصول على وثائق زواجه من خطيبته التركية خديجة جنكيز.

صلاح خاشقجي وإخوته يُعلنون العفو عن قتلة والده

أعلن صلاح خاشقجي، نجل الصحفي المقتول جمال خاشقجي، عفوه وإخوته عن قتلة والدهم في مايو 2020، مستشهداً بآية قرآنية تدعو إلى العفو والإصلاح.

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جاء ذلك بحسب تغريدة نشرها صلاح خاشقجي نجل الصحفي السعودي، على حسابه بموقع تويتر باسمه وباسم عائلته التي تعيش بالسعودية.

وقال صلاح في تغريدته: “في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل نسترجع قول الله تعالى فى كتابه الكريم “وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ”

وتابع: “ولذلك نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجى أنّا عفونا عن من قتل والدنا رحمه الله -لوجه الله تعالى- وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل”.

وكان صلاح خاشقجي قد قال في وقت سابق من ذات السنة، إنهم لا يرغبون في تسييس عملية قتل أبيهم، وقد ظهر لوسائل الإعلام في صور التقطت له والملك سلمان بن عبد العزيز يقدم له التعازي بعد مقتل الأب.

وسبق أن كشفت شخصيات سعودية معارضة بارزة، أن نجل خاشقجي قد تعرض لضغوط كبيرة جداً وتهديدات للرضوخ للنظام وعدم تصعيد قضية والده.

وتظل جريمة اغتيال جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، لعنة تطارد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، المتهم بحسب تحقيقات أجهزة الأمن الأمريكية بالوقوف وراء هذه الجريمة بشكل مباشر.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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