فيديو مؤلم لجلد مسلمين في الهند بسبب دفاعهم عن مسجد تهدمه السلطات

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وطن- انتشر مقطع فيديو وُصف بأنها صادم ومؤلم ومستفز، يوثّق اعتداء بشعا ارتكبته الشرطة الهندية ضد عدد من المسلمين بسبب احتجاجهم على هدم أحد المساجد.

وأظهر الفيديو، عددا من المسلمين يقفون باصطفاف أحد المسجد، فيما شوهد عنصر الشرطة وهو يعتدي عليهم بعنف شديد عبر جلدهم.

#الهند.. احتجوا على هدم مسجد فاعتدت الشرطة عليهم ضربًا pic.twitter.com/qfmjEkBSN8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 17, 2023

وحدث هذا الاعتداء الفظيع أمام أحد المساجد في مدينة جوناغاد بولاية غوجارات شمالي الهند.

ووقع اعتداء الجلد، عقب احتجاج تخلله اشتباك عنيف بين المئات من مسلمي المدينة وأفراد الشرطة بسبب اعتراض المجتمع المسلم في المدينة على بدء السلطات المحلية هدم مسجد ومقبرة إسلامية، زعمت سلطات المدينة أنها مبنية على أرض مملوكة للحكومة.

اعتداء مشابه

وهذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، ففي فبراير الماضي، هدمت السلطات الهندية بالعاصمة نيودلهي، منازل تعود لمسلمين بدعوى عدم قانونيتها بسبب “التعدي”، وسط بكاء ونحيب أصحابها من النساء المسلمات.

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ونفذت عمليات الهدم، هيئة التنمية ضمن حملة “مكافحة التعدي” على ضفاف نهر جمنة بمنطقة ذاكر ناجار جنوب شرقي نيودلهي.

وزعمت السلطات أن السكان المقيمين في الأراضي المحيطة بالنهر أنشؤوا منازلهم بشكل غير قانوني على أراض مملوكة لهيئة التنمية، وقد تم إشعار السكان مسبقا لإخلاء منازلهم على مساحة تبلغ فدان واحد.

بدوره، اعتبر المجلس الإسلامي الهندي الأميركي عمليات الهدم استهدافا للمسلمين من حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم بذريعة مكافحة التعدّي، إذ إن غالبية سكان المنطقة المستهدفة من المسلمين.

اضطهاد المسلمين

ويزيد عدد المسلمين في الهند عن 200 مليون نسمة من بين تعداد سكان البلاد الذي يقدّر بنحو 1.4 مليار نسمة.

ورغم هذا الإحصاء الكبير، إلا أن المسلمين يعانون الاضطهاد والتمييز العنصري، خاصة منذ أن وصل حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للسلطة يوم 26 مايو 2014.