فيديو مؤلم لجلد مسلمين في الهند بسبب دفاعهم عن مسجد تهدمه السلطات

وطن- انتشر مقطع فيديو وُصف بأنها صادم ومؤلم ومستفز، يوثّق اعتداء بشعا ارتكبته الشرطة الهندية ضد عدد من المسلمين بسبب احتجاجهم على هدم أحد المساجد.
وأظهر الفيديو، عددا من المسلمين يقفون باصطفاف أحد المسجد، فيما شوهد عنصر الشرطة وهو يعتدي عليهم بعنف شديد عبر جلدهم.
#الهند.. احتجوا على هدم مسجد فاعتدت الشرطة عليهم ضربًا pic.twitter.com/qfmjEkBSN8
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 17, 2023
وحدث هذا الاعتداء الفظيع أمام أحد المساجد في مدينة جوناغاد بولاية غوجارات شمالي الهند.
ووقع اعتداء الجلد، عقب احتجاج تخلله اشتباك عنيف بين المئات من مسلمي المدينة وأفراد الشرطة بسبب اعتراض المجتمع المسلم في المدينة على بدء السلطات المحلية هدم مسجد ومقبرة إسلامية، زعمت سلطات المدينة أنها مبنية على أرض مملوكة للحكومة.
اعتداء مشابه
وهذه الواقعة ليست الأولى من نوعها، ففي فبراير الماضي، هدمت السلطات الهندية بالعاصمة نيودلهي، منازل تعود لمسلمين بدعوى عدم قانونيتها بسبب “التعدي”، وسط بكاء ونحيب أصحابها من النساء المسلمات.
दिल्ली के जाकिर नगर इलाके में डीडीए की बुल्डोजर कार्रवाई जारी.. डीडीए के मुताबिक यमुना बाढ़ क्षेत्र से अतिक्रमण को हटाया जाना है। तकरीबन 20 झुग्गियां और 10 पक्के मकानों को ध्वस्त किया गया है। भारी संख्या में दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवान तैनात..#demolition #zakirnagar pic.twitter.com/o53TSQPSMx
— Ahmad Belal (@ahmadbelalji) February 15, 2023
ونفذت عمليات الهدم، هيئة التنمية ضمن حملة “مكافحة التعدي” على ضفاف نهر جمنة بمنطقة ذاكر ناجار جنوب شرقي نيودلهي.
وزعمت السلطات أن السكان المقيمين في الأراضي المحيطة بالنهر أنشؤوا منازلهم بشكل غير قانوني على أراض مملوكة لهيئة التنمية، وقد تم إشعار السكان مسبقا لإخلاء منازلهم على مساحة تبلغ فدان واحد.
بدوره، اعتبر المجلس الإسلامي الهندي الأميركي عمليات الهدم استهدافا للمسلمين من حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم بذريعة مكافحة التعدّي، إذ إن غالبية سكان المنطقة المستهدفة من المسلمين.
اضطهاد المسلمين
ويزيد عدد المسلمين في الهند عن 200 مليون نسمة من بين تعداد سكان البلاد الذي يقدّر بنحو 1.4 مليار نسمة.
ورغم هذا الإحصاء الكبير، إلا أن المسلمين يعانون الاضطهاد والتمييز العنصري، خاصة منذ أن وصل حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للسلطة يوم 26 مايو 2014.